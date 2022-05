Le projet de marché de la messagerie professionnelle dans le cloud atteindra 2,15 milliards d’ici 2027 | Analyse de la croissance, tendances et prévisions de l’industrie

Aperçu

L’accélération du concept de cloud computing devrait guider le marché de la messagerie professionnelle en nuage. Les rapports cloud sont réalisés par Market Research Future, qui comprend des possibilités d’avancement du marché. Un revenu de 2,15 milliards USD est prévu pour le marché d’ici 2027 à l’aide d’un TCAC de 11%.

La demande collective d’intelligence d’affaires et d’analyse devrait stimuler davantage l’étude de marché Cloud Business Email. L’essor de l’application du concept d’intelligence artificielle devrait créer des opportunités favorables sur la part de marché de la messagerie professionnelle dans le cloud. La base d’utilisateurs sur les médias sociaux devrait transformer davantage la trajectoire de croissance du marché de la messagerie professionnelle dans le cloud au cours de la période de prévision.

Analyse segmentaire

L’aperçu segmentaire du marché de la messagerie professionnelle dans le cloud est effectué sur la base du système d’exploitation, de la taille de l’organisation, de la verticale et de la région. Sur la base des régions, le marché de la messagerie professionnelle dans le cloud est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste des régions. Sur la base du système d’exploitation, le marché de la messagerie professionnelle dans le cloud est segmenté en Linux, UNIX, Windows et mainframe. En fonction de la taille de l’organisation, le marché de la messagerie professionnelle dans le cloud est segmenté en grandes entreprises et PME. Sur la base de la verticale, le marché de la messagerie professionnelle dans le cloud est segmenté en soins de santé, vente au détail, BFSI et informatique et télécommunications.

Analyse régionale détaillée

L’examen régional du marché de la messagerie professionnelle dans le cloud comprend des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste des régions. Il a été observé que la plus grande part du marché appartient à l’Amérique du Nord. Dans le même temps, la région Asie-Pacifique devrait se propager au rythme le plus rapide au cours de la période d’évaluation. Le marché de la messagerie professionnelle en nuage dans la région de l’Amérique du Nord est dû aux expansions technologiques et à la demande collective d’analyses commerciales ainsi qu’à la sollicitation de renseignements dans de nombreux secteurs verticaux de la région. Le marché régional de l’Asie-Pacifique observera une acceptation comparativement plus rapide et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, associé à d’autres régions. Dans la région Asie-Pacifique, le marché de la messagerie professionnelle en nuage devrait s’ajouter plus rapidement à la progression des revenus, soutenue par la demande croissante de services cloud hébergés par les établissements monétaires et la demande collective d’analyses commerciales dans des pays tels que la Corée du Sud, le Japon, la Chine et l’Inde. L’évolution dans la région nord-américaine est principalement dominée par les États-Unis et le Canada et est reconnue comme la condition préalable collective à l’utilisation de l’informatique en nuage dans la région. La région dispose également d’une sous-structure fixe qui permet l’utilisation de technologies avant-gardistes.

Analyse concurrentielle

On estime que le marché est stimulé par les incitations offertes par les gouvernements et les initiatives prises pour stimuler le marché mondial. On estime toutefois que les blocages commerciaux ralentissent l’élan qui pourrait être atteint par le marché. On estime que les entreprises du marché se concentrent uniquement sur la remise sur les rails de leurs trajectoires de croissance afin de maximiser les opportunités qui peuvent se présenter. Le renforcement des canaux de distribution devrait permettre de placer davantage le marché au bon endroit pour l’avenir. On estime que l’accent mis sur les stratégies de marketing diminue en raison de l’accent mis sur l’optimisation des coûts. Les progrès du concurrent sur le marché devraient être renforcés par les innovations entreprises pour améliorer l’offre de produits de base au cours de la période à venir.

Les principaux acteurs du marché de la messagerie professionnelle dans le cloud sont IBM Corporation (États-Unis), Micro Focus International PLC (États-Unis), NEC Corporation (Japon), Hitachi (Japon), Microsoft Corporation (États-Unis), J2 Global Inc. (États-Unis), Fujitsu, Ltd. (Japon), Google, Inc. (États-Unis), GoDaddy, Inc. (États-Unis), Amazon Web Services (États-Unis) et d’autres.

Rapport d’étude de marché Cloud Business Email: Information par technologie (effet Hall, magnéto résistif, réluctance variable), par application (automobile, industriel, aérospatiale et défense, électronique grand public) et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2030

