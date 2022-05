Rapport d’étude de marché sur les appareils IoT connectés – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Marché mondial des appareils IoT connectés – Aperçu

Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial des appareils IoT connectés devrait croître à un TCAC d’environ 19 % de 2017 à 2023 (période de prévision). Le rapport fournit un examen approfondi et approfondi de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des appareils IoT connectés.

Les appareils IoT connectés concernent un réseau d’appareils physiques, d’appareils électroménagers, de véhicules et d’autres appareils électroniques, capteurs et actionneurs qui permettent aux objets de se connecter et d’envoyer et de recevoir des données. Il couvre un certain nombre de domaines d’application, notamment les applications grand public, la gestion d’infrastructure, la gestion d’entreprise, etc.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial des appareils IoT connectés sont Advantech Co., Ltd. (Taïwan), Aeris Communication, Inc. (États-Unis), Amplia Soluciones (Espagne), Cumulocity GmbH (Allemagne), IBM Corporation (États-Unis), Microsoft Corporation ( États-Unis), Oracle Corporation (États-Unis), PTC Incorporation (États-Unis), Smith Micro Software, Inc. (États-Unis), Telit Communications PLC (Italie), Wind River Systems (États-Unis), Xively (États-Unis), Samsung Electronics Co. Ltd. (Corée du Sud), Motorola Inc. (États-Unis), Nokia Solutions Network (Finlande), LG Corporation (Corée du Sud), Hewlett-Packard (États-Unis), HTC Corporation (Taïwan), Apple Inc. (États-Unis), Dell Inc. ( États-Unis) et d’autres.

Segmentation du marché

Le marché mondial des appareils IoT connectés a été segmenté en fonction du composant, du déploiement et de l’application.

Par composant, le marché mondial des appareils IoT connectés a été segmenté en solutions et services. Le segment des solutions est en outre divisé en gestion des données, surveillance à distance, analyse de flux en temps réel, solutions de sécurité et gestion de la bande passante réseau. Cependant, les solutions de sécurité devraient croître au rythme le plus élevé au cours de la période de prévision en raison des problèmes de sécurité croissants parmi les clients déployant des solutions IoT pour les appareils connectés. La non-normalisation et la non-compatibilité des appareils sont d’autres facteurs responsables de la croissance des solutions de sécurité, alimentant ainsi le développement du marché mondial des appareils IoT connectés. Le segment des services est divisé en services professionnels et services gérés. Le segment des services professionnels est en outre divisé en services de conseil, services d’intégration et support et maintenance.

Par déploiement, le marché mondial des appareils IoT connectés a été segmenté en un cloud privé, un cloud public et un cloud hybride.

Par application, le marché mondial des appareils IoT connectés a été segmenté en maisons intelligentes, logistique connectée, fabrication intelligente, services publics intelligents, santé connectée, vente au détail intelligente et autres.

Analyse régionale

Le marché mondial des appareils IoT connectés est étudié en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde.

La région nord-américaine détient la plus grande part de marché au niveau mondial, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Les États-Unis et le Canada dominent le marché nord-américain en raison des avancées technologiques croissantes et de la prolifération des appareils connectés intelligents dans la région. De plus, la région dispose d’une infrastructure bien établie qui permet une mise en œuvre plus rapide des technologies de pointe. En outre, l’adoption croissante d’appareils et de plates-formes indépendantes des fournisseurs est un autre facteur important qui stimule le développement du marché des appareils IoT connectés dans la région.

