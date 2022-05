Marché des aliments d’origine végétale (2020 à 2027) – La tendance croissante des produits dans l’industrie mondiale des aliments et des boissons présente des opportunités

Portée du marché des aliments d’origine végétale :

Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché des aliments à base de plantes atteindra un taux de croissance de 10,20% au cours de la période considérée (entre 2020 et 2027). La valeur de marché prévue d’ici 2027 devrait être d’environ 37981,6 millions de dollars, confirme MRFR.

Boosters et obstacles à la croissance du marché des aliments d’origine végétale:

Le marché des aliments à base de plantes a progressé à une vitesse modérée au fil des ans. Cependant, avec l’augmentation des investissements ainsi que les innovations de produits, la demande devrait continuer à monter en flèche dans les années à venir. Des améliorations constantes de la texture et du goût, ainsi que des changements dans les préférences et les valeurs des gens, l’industrie mondiale pourrait s’attendre à une croissance énorme dans les années à venir. La baisse rapide de la consommation de viande à l’échelle mondiale augmente la demande pour une variété de produits alimentaires à base de plantes.

Ces dernières années, l’ensemble de l’industrie alimentaire a fait l’objet de nombreuses avancées, grâce aux politiques commerciales favorables et à l’explosion démographique mondiale. Cela élargit la portée de divers aliments à base de plantes, tandis que la préférence croissante pour des alternatives plus saines à la viande augmente encore la demande. Les substituts de viande bénéficient actuellement d’une demande massive, compte tenu de la montée en flèche des cas de diabète, de maladies cardiaques et d’obésité. De plus, un nombre croissant d’entreprises comprennent maintenant l’ampleur des opportunités commerciales sur le marché et forgent donc de nouveaux partenariats, fusions et acquisitions pour s’assurer une meilleure réputation.

Les cas amplifiés d’intolérance au lactose dans tous les pays facilitent également la croissance de l’industrie alimentaire à base de plantes. L’intolérance au lactose cède la place à un certain nombre d’autres problèmes, notamment les ballonnements abdominaux, les douleurs à l’estomac, la diarrhée, la fatigue, les troubles du sommeil, les vomissements, etc. Avec l’augmentation continue de ces cas dans diverses régions, les produits alimentaires à base de plantes verraient une demande accrue dans les années suivantes.

Demander un échantillon : https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/8578

Meilleures entreprises:

Les marques d’aliments à base de plantes sur le marché mondial sont Clara Foods (États-Unis), General Mills Inc. (États-Unis), Amy’s Kitchen (États-Unis), Keystone Natural Holdings (États-Unis), Nestlé SA (Suisse), Del Monte Fresh Produce N.A. Inc. (États-Unis), Tyson Foods, Inc. (États-Unis), Danone S.A. (France), Premier Foods PLC (Royaume-Uni) et bien d’autres.

Examen segmentaire du marché des aliments d’origine végétale:

Les principaux types d’aliments à base de plantes sur le marché sont les jus à base de plantes, le lait et dérivés à base de plantes [lait à base de plantes, fromage à base de plantes, yogourt à base de plantes, beurre à base de plantes, etc.], les collations sucrées et salées, les repas RTE et RTC, le thé et le café RTD, la boulangerie et la confiserie, etc.

Du point de vue de la catégorie, les segments supérieurs sont conventionnels et biologiques.

Les canaux de distribution couverts par l’analyse MRFR comprennent les magasins (dépanneurs, ainsi que les supermarchés et les hypermarchés), associés à des magasins non basés.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/plant-based-food-market-8578

Aperçu régional :

L’Europe, qui a obtenu la part la plus élevée de 33,99% sur le marché mondial de l’extrusion alimentaire , est actuellement le leader mondial. Le marché des aliments à base de plantes a prospéré à un rythme effréné dans la région, résultant de l’augmentation de la base de consommateurs avec une préférence pour des alternatives saines et nutritives à la viande ou à d’autres aliments riches en calories. L’augmentation des mises à niveau technologiques dans le processus de fabrication en ligne avec les principaux fournisseurs en concurrence sur la base de la qualité et du prix pourrait à nouveau agir en faveur du marché des aliments à base de plantes. La demande croissante de produits sans génétiquement modifié et le nombre accru de végétariens, de flexitariens et de végétaliens dans la région favoriseront également la part de l’industrie.

Le TCAC le plus rapide devrait être capturé par le marché de l’Asie-Pacifique au cours des deux prochaines années, alors que la population urbaine continue de monter en flèche rapidement, en conjonction avec l’augmentation de la conscience de la santé chez les gens. Cela a entraîné une demande accrue de produits alimentaires biologiques et plus sains. L’augmentation de la capacité d’achat des consommateurs au Japon, en Inde, à Singapour et en Chine en raison de l’augmentation de leurs revenus disponibles augmentera considérablement la valeur du marché.

Rapports connexes :

Rapport d’étude de marché Ingrédients alimentaires à base de plantes – Prévisions 2027

Rapport d’étude de marché sur les aliments et boissons à base de plantes – Prévisions 2028

À propos de Market Research Future :

Market Research Future (MRFR) est une société d’études de marché de renommée mondiale qui offre une large gamme de services, avec une analyse précise et précise de divers marchés, sous-marchés et consommateurs cibles. Notre approche est une combinaison d’informations détaillées et de sources de données multiples qui aident à fournir une compréhension exhaustive des derniers développements majeurs au client, en plus des événements futurs et des mesures et décisions à prendre sur la base de ceux-ci.

Notre société d’études de marché émergentes est armée d’une équipe d’analystes de recherche chevronnés qui se concentre sur la collecte de données et d’analyses utiles en termes d’avancées économiques et technologiques. Nos analystes compétents effectuent des visites industrielles dans le but d’obtenir des informations fiables et précises des acteurs établis du marché. L’un de nos principaux objectifs est de garder le client bien informé de toutes les opportunités lucratives ainsi que des défis entourant divers marchés mondiaux. Nous offrons des conseils étape par étape à nos clients, par le biais de conseils et de services stratégiques, leur permettant de prendre une décision pratique et efficace.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99, rue Hudson, 5e étage,

New York, État de New York 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071

Courriel : sales@marketresearchfuture.com