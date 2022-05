Marché des desserts glacés d’une valeur de 114,8 milliards USD d’ici 2026 à un TCAC de 5,60% – Rapport de Market Research Future (MRFR)

Aperçu du marché des desserts glacés:

Le marché mondial des desserts glacés devrait enregistrer un TCAC de 5,60% pour atteindre 114,8 milliards USD d’ici 2026.

Dynamique du marché des desserts glacés :

Frozen Dessert Market sont des produits culinaires fabriqués à partir d’eau aromatisée, tels que de la glace à raser, des glaçons, des sorbets et des cônes de neige; ils sont généralement mélangés avec des solides de lait ou même des huiles végétales. Ils sont principalement consommés sous forme de gâteaux congelés, de yaourts glacés et de crème glacée, en raison de la large gamme de saveurs disponibles dans l’industrie des desserts glacés. De plus, les clients cibles préfèrent les crèmes glacées après les repas, ce qui explique pourquoi les ventes de crème glacée sont nettement plus élevées que les autres desserts glacés.

Le marché mondial des desserts glacés devrait se développer à un rythme important tout au long de la période de prévision. Le désir des consommateurs pour la crème glacée artisanale devrait stimuler les ventes de desserts glacés. L’augmentation de la consommation mondiale de yogourt glacé est un autre élément important qui stimule l’industrie mondiale des desserts glacés. Le développement de desserts surgelés de spécialité est susceptible de générer des perspectives de croissance lucratives pour les fournisseurs du marché mondial. L’augmentation de la demande mondiale de desserts glacés en raison de l’évolution des goûts des clients et des problèmes de santé est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché. En outre, l’augmentation du revenu disponible, ainsi que le développement de divers desserts pour attirer un ensemble diversifié de clients, propulsent l’industrie.

Cependant, l’évolution des coûts des matières premières et un coût de production élevé du lait sont des limites importantes à l’expansion du marché, car elles ont une incidence sur les prix des produits. En outre, des facteurs tels que les préoccupations croissantes en matière de coûts peuvent constituer une menace pour la croissance du marché. La plupart des clients choisissent des alternatives hypocaloriques, des alternatives végétaliennes et des produits sans produits laitiers comme alternative plus saine, ce qui a un impact négatif sur la croissance du marché.

Demander un échantillon : https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/1520

Dynamique concurrentielle :

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des desserts glacés comprennent General Mills Inc. (États-Unis), Nestlé SA (Suisse), DD IP Holder LLC (États-Unis), Conagra Brands, Inc. (États-Unis), Unilever (Royaume-Uni), Dairy Queen (États-Unis), Danone SA (France), Ferrero (Luxembourg), Kellogg Company (États-Unis) et London Dairy Co. Ltd (Royaume-Uni).

Analyse segmentaire du marché des desserts glacés:

Pour évaluer le marché des desserts glacés, il est segmenté en zones plus petites telles que le canal de distribution, le type de produit et la catégorie.

Le segment de catégorie est divisé en deux sous-catégories: conventionnel et sans sucre.

Le marché mondial est en outre classé par type de produit en gâteaux, crème glacée, yaourts et autres.

Le marché est divisé en groupes plus petits en fonction du canal de distribution, y compris les magasins (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs et autres) et les magasins non basés.

Aperçu régional :

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché du marché mondial des desserts glacés en 2019, représentant 35,24% du marché total. La popularité croissante des suppléments de santé et nutritionnels devrait avoir un impact sur la croissance du marché des desserts glacés en Asie-Pacifique.

L’Amérique du Nord est une région attrayante pour les fabricants de desserts glacés. La sélection croissante de desserts glacés offerts par les principaux fabricants est un élément fondamental de la popularité des desserts glacés en Amérique du Nord. Ces réalisations sont complétées par le fait que l’Amérique du Nord a l’une des économies les plus saines du monde, les citoyens gagnant beaucoup plus que dans d’autres pays. Leurs revenus considérables leur permettent de dépenser la majeure partie de leur argent en desserts glacés. Il s’agit d’un aspect important qui contribue au secteur florissant des desserts glacés en Amérique du Nord.

En outre, l’Europe représentait une part importante de l’industrie des desserts glacés en 2019. La préférence des consommateurs pour un mode de vie sain augmente rapidement, ce qui stimule la croissance du marché régional.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/frozen-dessert-market-1520

À propos de Market Research Future :

Market Research Future (MRFR) est une société d’études de marché de renommée mondiale qui offre une large gamme de services, avec une analyse précise et précise de divers marchés, sous-marchés et consommateurs cibles. Notre approche est une combinaison d’informations détaillées et de sources de données multiples qui aident à fournir une compréhension exhaustive des derniers développements majeurs au client, en plus des événements futurs et des mesures et décisions à prendre sur la base de ceux-ci.

Notre société d’études de marché émergentes est armée d’une équipe d’analystes de recherche chevronnés qui se concentre sur la collecte de données et d’analyses utiles en termes d’avancées économiques et technologiques. Nos analystes compétents effectuent des visites industrielles dans le but d’obtenir des informations fiables et précises des acteurs établis du marché. L’un de nos principaux objectifs est de garder le client bien informé de toutes les opportunités lucratives ainsi que des défis entourant divers marchés mondiaux. Nous offrons des conseils étape par étape à nos clients, par le biais de conseils et de services stratégiques, leur permettant de prendre une décision pratique et efficace.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99, rue Hudson, 5e étage,

New York, État de New York 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071

Courriel : sales@marketresearchfuture.com