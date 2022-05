Taille du marché de la viande en conserve d’une valeur de 12milliards de dollars, à l’échelle mondiale, d’ici 2026 à 4. 5% CAGR – Rapport exclusif par Market Research Future

Aperçu du marché de la viande en conserve:

Les produits de viande en conserve sont préparés en scellant solidement le produit dans le récipient et en procédant à un traitement thermique ultérieur pour tuer les bactéries. Ils ont gagné en popularité, en particulier pendant le confinement induit par la pandémie de COVID en raison de la panique des stocks. Selon MRFR, le marché devrait gagner 12 milliards USD d’ici 2026 tout en augmentant à un TCAC de 4,5%.

Le marché mondial de la viande en conserve devrait augmenter à mesure que les consommateurs seront plus conscients des avantages nutritionnels de la viande en conserve. En raison de la popularité croissante de la viande et du poisson prêts à cuire parmi les consommateurs, le marché de la viande en conserve connaît une croissance constante au cours de la période de prévision.

Analyse segmentaire du marché de la viande en conserve:

L’étude segmentaire du marché de la viande en conserve est menée en fonction du type de viande et du canal de distribution. Le segment des types de viande du marché de la viande en conserve comprend le porc, la volaille, le bœuf et les fruits de mer. Le segment régional du marché de la viande en conserve comprend l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et d’autres régions vitales. Le segment des canaux de distribution du marché de la viande en conserve comprend les magasins et les non-magasins.

Analyse régionale détaillée :

Avec la clientèle de plus en plus consciente des avantages pour la santé des viandes en conserve, l’Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la viande en conserve en 2019. Le plus grand marché de la viande en conserve en Amérique du Nord est celui des États-Unis. Avec les progrès fréquents des produits par de nombreux concurrents de premier plan sur le marché nord-américain, cette part est susceptible d’augmenter considérablement tout au long de la période de prévision. L’Europe détient une part importante du secteur de la viande en conserve. Le secteur de la viande en conserve en Allemagne, au Royaume-Uni, au Danemark et dans d’autres pays européens génère un marché lucratif pour les acteurs existants. La demande de viande en conserve dans cette région a été alimentée par la dépendance croissante des clients à l’égard des aliments transformés ayant une durée de conservation plus longue. En outre, l’introduction de nombreux canaux de commerce électronique standardisés et organisés dans les pays émergents est importante pour renforcer la demande de viande en conserve en Europe au cours de la période de projection.

Analyse concurrentielle :

Les objectifs futurs du marché devraient être encore entravés par les effets fortifiants des politiques gouvernementales. Avec le rétablissement des flux de trésorerie disponibles, les exigences du marché en matière de durabilité devraient être mises à profit. On s’attend à ce que les variables du marché qui n’ont pas été exploitées soient utilisées pour renforcer le potentiel du marché dans un proche avenir. Le segment du marché devrait devenir moins intense à mesure que la période de prévision avance. L’attention accrue portée aux questions commerciales externes devrait améliorer de nombreux segments de marché à l’échelle mondiale. Au cours de la période de prévision, la croissance devrait évoluer à un rythme assez régulier. On s’attend à ce que les bienfaiteurs du marché contribuent de manière significative et durable à la demande croissante du marché. En outre, les innovations récentes du marché devraient avoir un impact considérable sur le développement global du marché dans les années à venir. La confiance des consommateurs, qui avait ralenti en raison des perturbations causées par la pandémie, devrait se redresser à l’avenir.

Les acteurs notables sur le marché de la marque de viande en conserve sont Wild Planet Foods (États-Unis), Bumble Bee Seafoods (États-Unis), Hormel Foods Corporation (États-Unis), Maruha Nichiro Corporation. (Japon), Vion Food Group (Pays-Bas), JBS (Brésil), Meat Maniac (États-Unis), Premium Iowa Pork (États-Unis), American Tuna, Inc. (États-Unis) et Nordic Seafood A/S (Danemark).

