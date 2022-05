Le marché des suppléments végétaliens atteindra 13598,7 millions de dollars n, à l’échelle mondiale, de 20à 28 à un TCAC de 6,9%: Avenir des études de marché

Portée du marché des suppléments végétaliens:

Market Research Future (MRFR) suppose que le marché des suppléments végétaliens vaudra environ 13598,7 millions de dollars d’ici 2028. MRFR prévoit en outre que la taille du marché grimpera à un taux de 6,9% de 2020 à 2028.

Suppléments végétaliens Meilleurs boosters du marché et défis clés:

Partout dans le monde, les consommateurs se tournent rapidement vers un mode de vie plus sain, ce qui entraîne une prévalence plus élevée de régimes végétariens ou végétaliens. Une forte préférence pour les régimes végétaliens peut également être attribuée à l’accent croissant mis sur la santé personnelle, le bien-être des animaux et les préoccupations environnementales dans le monde entier. Avec l’augmentation significative du taux de transition mondial des végétariens au véganisme en passant par des mouvements comme Veganuary, le marché mondial devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir.

Le marché de l’Asie-Pacifique présentera des opportunités attrayantes pour les entreprises mondiales au cours des prochaines années, en raison des pays émergents tels que l’Australie, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Chine et d’autres. L’augmentation rapide de l’adoption de la culture et du mode de vie occidentaux, la population en plein essor et l’augmentation notable des revenus disponibles des consommateurs auraient un effet considérable sur le marché des suppléments végétaliens. L’augmentation des connaissances des consommateurs sur les divers avantages pour la santé des suppléments végétaliens augmentera également la position sur le marché dans la région.

Meilleures entreprises:

Deva Nutrition LLC (États-Unis), Natrol (États-Unis), HTC Health (Royaume-Uni), Garden of Life LLC (États-Unis), Pure Encapsulations (États-Unis), Solgar Inc. (États-Unis), Ora Organic (États-Unis), NOW Foods (États-Unis), Jarrow Formulas (États-Unis) sont les plus grands fabricants de suppléments végétaliens sur le marché mondial.

Examen segmentaire du marché des suppléments végétaliens:

Divers types de suppléments végétaliens disponibles sur le marché comprennent des minéraux, des mélanges, des acides aminés et des protéines, des vitamines et plus encore. Les vitamines sont vouées à être le segment de tête dans les années à venir et resteront en tête entre 2020 et 2027, compte tenu de leur énorme demande parmi les consommateurs de tous les groupes d’âge et de leur utilisation intensive dans les soins de santé préventifs et curatifs. Les suppléments de vitamines végétaliens sont connus pour leurs propriétés anti-stress et sont donc populaires parmi les consommateurs qui mènent une vie trépidante et stressante.

Les principaux segments basés sur la forme énumérés dans l’étude de recherche MRFR sont les poudres, les comprimés, les capsules et les gélules, les bonbons gélifiés et autres. Les comprimés, les capsules et les gélules sont parmi les suppléments végétaliens les plus recherchés dans l’industrie mondiale et constituent donc le segment le plus important. Ces formes sont plus préférées par rapport aux autres formes, compte tenu de leur durée de conservation plus élevée. D’autre part, la forme de capsule est plus facile à avaler et, par conséquent, notez une demande plus élevée que les comprimés.

Les principaux canaux de distribution couverts sont les principaux canaux de distribution qui ne sont pas basés sur les magasins. Les canaux en magasin vendent la majorité des suppléments végétaliens, les magasins spécialisés, les supermarchés et les hypermarchés étant identifiés comme certains des segments les plus populaires. Le segment des supermarchés et des hypermarchés est en tête et est présumé continuer à être la catégorie dominante tout au long de la période donnée.

Aperçu régional :

Géographiquement, le marché mondial des tendances des suppléments nutritionnels actifs peut être divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Nord.

L’Europe pourrait devenir un marché très attractif d’ici 2027. La taille du marché des suppléments végétaliens dans la région est assez importante et est stimulée par le nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé et optant pour des produits alimentaires plus sains et plus nutritifs. La population végétalienne de la région est énorme, conformément à la préférence croissante pour les produits biologiques et naturels, ce qui favorise également la croissance du marché.

Le marché de l’Asie-Pacifique est sur le point d’obtenir une valorisation élevée d’ici la fin de la période conjecturée. Grâce à l’essor de la population à revenu intermédiaire associée à l’augmentation de la capacité d’achat des consommateurs, associée à une attention croissante portée à la santé, le marché de l’APAC devrait continuer à prospérer tout au long de la période analysée. D’un point de vue concurrentiel, le marché régional connaît une croissance intense avec un nombre croissant de fabricants qui s’efforcent de capitaliser sur les tendances émergentes de la conscience de la santé et du véganisme chez les gens, pour capturer une position plus élevée.

Mises à jour récentes :

Octobre 2021 :

HUM Nutrition, une marque de bien-être bien connue, présente FAN CLUB, un supplément végétalien sans œstrogènes cliniquement examiné qui soutient les femmes tout au long de la périménopause ainsi que de la ménopause. FAN CLUB contient de la racine de rhubarbe sibérienne, de l’extrait de pépins de raisin et des probiotiques qui aident à réduire l’effet de 11 symptômes de la ménopause et de la périménopause, y compris la sécheresse vaginale, les bouffées de chaleur + sueurs nocturnes, les sautes d’humeur, la fatigue, l’agitation, l’irritabilité, les courses cardiaques, l’insomnie, les problèmes de vessie, l’inconfort articulaire et musculaire, ainsi qu’une faible libido.

