Taille du marché des suppléments d’enzymes digestives d’une valeur de 1,02 milliard USD d’ici 2027 à un TCAC de 6,40% | Tendances et prévisions de l’industrie par avenir des études de marché

Aperçu du marché des suppléments d’enzymes digestives:

Le marché des suppléments d’enzymes digestives devrait franchir 1,02 milliard USD d’ici 2027 à un TCAC de 6,40% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

La digestion est le processus par lequel votre corps utilise les nutriments contenus dans divers aliments pour fournir de l’énergie, l’aider à se développer et remplir des fonctions critiques. Les enzymes digestives sont des protéines qui aident à décomposer les aliments et à améliorer la digestion. Les enzymes digestives sont produites par l’estomac, l’intestin grêle et le pancréas.

Le pancréas est l’enzyme digestive « centrale électrique ». Il est responsable de la production des enzymes digestives les plus importantes, qui décomposent les glucides, les protéines et les graisses. Le marché des suppléments d’enzymes digestives a gagné en popularité en raison des allégations selon lesquelles ils peuvent traiter les types courants d’irritation intestinale, de brûlures d’estomac et d’autres troubles. Ils sont, cependant, sécrétés dans la bouche, l’estomac et l’intestin grêle. Ces enzymes aident à la dégradation des aliments et à la conversion des nutriments en nutriments requis par le corps. Les enzymes digestives digèrent les glucides, les lipides et les protéines des repas. Les aliments ne peuvent pas être convertis en nutriments lorsque les enzymes digestives sont déficientes, ce qui entraîne une mauvaise digestion et la malnutrition, ce qui peut produire des symptômes tels que des étourdissements, de l’épuisement et une perte de poids.

Qu’est-ce que le microbiome intestinal?

Les micro-organismes, ou microbes, sont des créatures vivantes microscopiques telles que des bactéries, des virus, des champignons et d’autres organismes microscopiques. Des milliards de ces micro-organismes peuvent être trouvés principalement dans vos intestins et sur votre peau. La plupart des microbes dans vos intestins se trouvent dans une zone de votre gros intestin appelée le caecum, et ils sont connus sous le nom de microbiome intestinal. Bien que de nombreux germes différents résident à l’intérieur de vous, les bactéries sont les plus recherchées. Comme il y a une préférence accrue pour les options alimentaires malsaines, a créé une dépendance croissante aux suppléments d’enzymes digestives.

Comment fonctionnent les enzymes digestives?

En tandem avec l’acide gastrique et la bile de la vésicule biliaire, les enzymes digestives aident à la digestion des aliments et à l’absorption des nutriments. Au fur et à mesure que différentes enzymes sont libérées, le processus de digestion se poursuit dans tout le tube digestif. Les médicaments enzymatiques digestifs sont fréquemment prescrits pour aider le corps à métaboliser les repas.

Les enzymes de digestion, par opposition aux probiotiques, qui sont des micro-organismes bénéfiques qui peuvent équilibrer le microbiome intestinal, décomposent les molécules alimentaires. D’autre part, les probiotiques et les enzymes digestives ont pour fonction de soutenir le système digestif et la santé intestinale, ainsi que de soulager potentiellement les troubles digestifs.

En quoi les probiotiques sont-ils différents des enzymes digestives?

Les enzymes et les probiotiques sont souvent confondus. Les deux ont un impact sur votre digestion, mais ils le font de plusieurs façons. Les probiotiques sont des organismes vivants qui constituent les bactéries bénéfiques de votre intestin, car ils soutiennent le travail de vos enzymes en gardant votre système digestif en bonne santé. Les probiotiques, contrairement aux enzymes, sont incapables de décomposer ou de digérer les composants alimentaires. En raison d’un déséquilibre bactérien inapproprié ou d’une prolifération ou dans vos intestins, vous pouvez souffrir de symptômes similaires à ceux d’un déficit enzymatique, tels que des ballonnements et / ou des gaz, si vous n’avez pas de bonnes bactéries intestinales.

Types d’enzymes digestives:

Il existe de nombreux types d’enzymes digestives. Les principales enzymes digestives fabriquées dans le pancréas comprennent:

La lipase est produite dans le pancréas qui aide à décomposer les lipides.

L’amylase décompose les glucides complexes dans la langue et le pancréas.

La protéase est fabriquée dans le pancréas et est responsable de la décomposition des protéines.

Dans l’intestin grêle, des enzymes spécifiques sont produites, notamment:

Lactase qui aide à décomposer le lactose.

Sucrase qui aide à décomposer le saccharose.

Types de suppléments d’enzymes digestives:

Enzymes digestives sur ordonnance

Les enzymes digestives sur ordonnance sont souvent nécessaires pour les personnes qui ont reçu un diagnostic de déficit enzymatique. Ces suppléments aident le corps à la digestion et à l’absorption des nutriments. Le traitement de remplacement enzymatique pancréatique est le traitement enzymatique substitutif (PERT) le plus répandu et le seul régulé par la FDA. PERT combine l’amylase, la lipase et la protéase que votre médecin vous prescrira. Il aide à la digestion des glucides, des lipides et des protéines.

Enzymes digestives en vente libre

Beaucoup de gens prennent Digestive Enzyme Supplements Market en vente libre pour les plaintes courantes comme le reflux acide, les ballonnements et les symptômes de diarrhée. L’amylase, la lipase et la protéase peuvent être présentes. L’alpha-galactosidase (une enzyme que le corps ne produit pas, même chez les personnes en bonne santé sans déficit enzymatique) et la lactase se trouvent dans certains. Les galactooligosaccharides (GOS), une fibre non absorbable que l’on trouve en grande partie dans les haricots, les légumes-racines et certains produits laitiers, peuvent être décomposés avec de l’alpha-galactosidase. GOS est bien connu pour ses bienfaits pour la santé; cependant, il peut produire des gaz et des ballonnements chez certaines personnes.

Ces produits sont vendus en vente libre, le fabricant affirmant qu’ils soulagent les douleurs à l’estomac et sont bénéfiques pour divers problèmes de santé. Les enzymes de remplacement peuvent produire de la constipation, des crampes d’estomac ou des nausées, qui sont tous des effets négatifs de la prise d’enzymes digestives. Alors que beaucoup de gens les considèrent comme des suppléments inoffensifs, ils sont fréquemment utilisés dans le traitement des problèmes gastro-intestinaux.

Qu’arrive-t-il aux aînés?

Le système digestif d’un corps vieillissant est moins efficace. Les ballonnements, les gaz, l’indigestion, les douleurs à l’estomac et d’autres problèmes digestifs sont plus fréquents chez les personnes âgées, car leur corps crée moins d’enzymes digestives au fil du temps. Les repas mal digérés provoquent des symptômes inconfortables et les personnes âgées peuvent souffrir de malnutrition en raison d’une absorption inadéquate dans des circonstances extrêmes. Leurs besoins en calories sont inférieurs à ceux des jeunes, ce qui rend une bonne alimentation une tâche difficile. Ainsi, on estime qu’ils sont les plus grands consommateurs de suppléments d’enzymes digestives.

Conclusion :

Le trouble gastro-intestinal le plus répandu, le syndrome du côlon irritable, a un taux de prévalence relativement élevé. En conséquence, le besoin de suppléments d’enzymes digestives augmente à mesure que le nombre de problèmes du tube digestif augmente. L’accessibilité à diverses options de produits renforcera encore le développement du marché dans les années à venir. La principale limite notable de la croissance du marché en Amérique du Nord est le processus d’approbation ardu de la FDA, qui devrait démontrer une efficacité thérapeutique prouvée des suppléments d’enzymes digestives et stimuler la demande dans la région.

Les progrès de la demande de suppléments d’enzymes digestives sont visibles dans le développement récent de Zenwise Health, une société de suppléments haut de gamme reconnue pour la santé intestinale et le soutien immunitaire, qui a introduit une nouvelle conception de support de produit pour ses enzymes digestives les plus vendues avec des probiotiques. Le hack de santé quotidien avant les repas des enzymes digestives de Zenwise Health avec des probiotiques peut aider à combattre les gaz, les ballonnements et les symptômes d’indigestion. Les boîtes de conserve, qui sont assez petites pour tenir dans un sac à main ou une poche, offrent une nouvelle alternative pratique pour que les gens maintiennent leur habitude de n’importe où.

