Le marché des aliments pour animaux de compagnie devrait atteindre 138421,9 millionsde dollars, enregistrant un TCAC de 6. 10 % selon les prévisions 2027

Market Research Future (MRFR) a étudié le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie 2020 pour la durée de l’analyse jusqu’en 2027. Selon l’étude MRFR, le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie devrait augmenter à un TCAC de 6,10% et générer des revenus de 138421,9 millions USD d’ici 2027.

L’expansion rapide du marché des aliments pour animaux de compagnie peut être attribuée à l’escalade des dépenses pour animaux de compagnie. L’augmentation substantielle des dépenses en aliments appropriés pour animaux de compagnie en raison de l’inquiétude croissante peut entraîner l’expansion du marché des aliments pour animaux de compagnie dans les années à venir. L’inclination des propriétaires d’animaux de compagnie à passer des produits courants aux ingrédients d’aliments biologiques pour animaux de compagnie devrait également soutenir la recrudescence du marché des aliments pour animaux de compagnie. L’augmentation de l’acceptation des protéines à base d’insectes et de différents types d’huile pour animaux de compagnie peut favoriser la recrudescence du marché. La sensibilisation accrue des consommateurs aux différents troubles digestifs, au niveau d’énergie élevé, à un mode de vie plus sain, à une durée de vie plus longue pour les animaux de compagnie et à un poids santé peut soutenir l’expansion du marché des aliments pour animaux de compagnie au cours de la période d’évaluation. En outre, le lancement d’innovations dans les solutions et les produits pour différentes stratégies de marketing visant à stimuler la popularité des aliments pour animaux de compagnie par plusieurs acteurs clés peut soutenir le marché des aliments pour animaux de compagnie au cours de la période d’analyse. La disponibilité d’aliments pour animaux de compagnie de haute qualité et leur acceptation croissante à l’échelle mondiale en raison de l’augmentation des préoccupations en matière de santé concernant les animaux de compagnie parmi les consommateurs peuvent favoriser le marché. La sensibilisation accrue des différents consommateurs aux besoins nutritionnels et aux avantages pour la santé de ces produits peut améliorer l’élan de l’industrie mondiale des aliments pour animaux de compagnie.

L’étude de segment du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie est basée sur le type d’animal de compagnie, le canal de distribution et le type de produit.

Les segments basés sur le type d’animal de compagnie du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie sont le poisson, le chat et le chien, entre autres. Le segment du chien peut détenir la plus grande part du marché mondial qui devrait soutenir la hausse du marché dans un proche avenir. Le segment du poisson devrait générer des revenus élevés pour le marché des aliments pour animaux de compagnie.

Les segments basés sur le type du marché des aliments pour animaux de compagnie sont les aliments secs, les collations et les friandises, et les aliments humides, entre autres. Le segment des aliments secs peut détenir la plus grande part du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie au cours de l’étude. Le segment des aliments humides est susceptible d’afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période d’évaluation.

Les segments de l’industrie mondiale des aliments pour animaux de compagnie basés sur les canaux de distribution sont basés sur les magasins et les non-magasins. Le segment des magasins étudie les supermarchés et les hypermarchés, ainsi que les magasins spécialisés et autres. Le segment hors magasin peut générer des revenus décents d’ici 2024.

En Amérique du Nord, les États-Unis devraient augmenter à un rythme élevé en raison de la demande croissante d’aliments de qualité supérieure pour animaux de compagnie. La rentabilité et la sensibilisation accrue des propriétaires d’animaux de compagnie aux différents types d’aliments efficaces peuvent améliorer l’essor du marché régional. Les propriétaires d’animaux de compagnie achètent déjà la quantité maximale de nourriture pour animaux de compagnie dont ils ont besoin, de sorte que les ventes en volume ne seront plus utilisées pour une croissance importante. Au lieu de cela, la croissance revient de la motivation que les propriétaires d’animaux de compagnie doivent être obligés de fournir à leurs animaux de compagnie le meilleur. aux États-Unis, comme peut-être dans n’importe quel autre pays du monde, les humains traitent leurs animaux de compagnie comme des membres de la famille et sont prêts à payer à ce sujet. Les ventes d’aliments de qualité supérieure pour animaux de compagnie continuent de croître une fois que différents segments, notamment les ventes économiques, entraînent une baisse de la croissance du marché.

Dans la région Asie-Pacifique, le marché des fournisseurs d’ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie est susceptible de prospérer en raison de l’augmentation de leur demande parmi les classes moyennes de la région. L’urbanisation des populations conduit les propriétaires d’animaux de compagnie à devenir beaucoup ciblés sur leurs animaux de compagnie. Ainsi, l’humanisation est entrée dans la partie prenante sur le terrain, et avec elle les besoins des clients pour des aliments plus axés sur la qualité supérieure. Des tendances qui ont mûri il y a longtemps et deviennent beaucoup plus nuancées sur les marchés, telles que; biologiques, naturels, sans céréales, etc., donnent un coup de pouce à la croissance du marché en plein essor des aliments de qualité supérieure pour animaux de compagnie.

Mars Inc. (États-Unis), InVivo NSA (États-Unis), The J.M. Smucker Company (États-Unis), Tiernahrung Deuerer Gmbh (Allemagne), Yamahisa Pet Care (Japon), WellPet LLC (États-Unis), Petsworld, Inc. (Inde), Blue Buffalo Company, Ltd. (États-Unis), Nestlé Purina PetCare Company (États-Unis), Diamond Pet Foods (États-Unis), Heristo AG (Allemagne), Gott Pet Products (Charlee Bear Products) (États-Unis) et International Pet Food Company Limited (Thaïlande) sont des entreprises réputées sur le marché des aliments pour animaux de compagnie.

