La taille du marché du sucre industriel augmentera de 63 milliards USD de 2021 à 2027

Aperçu du marché du sucre industriel:

D’ici 2027, le marché mondial du sucre industriel devrait atteindre 6 3 milliards de dollars américains de revenus avec un TCAC de près de 5. 60% au cours de la période de prévision 20 21-202 7, indique un rapport de marché publié par les principaux analystes de marché de l’industrie.

Une étude approfondie a été réalisée sur le marché mondial du sucre industriel et les résultats de l’étude sont compilés et présentés dans le rapport d’étude de marché. Le rapport identifie et présente les modèles populaires qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la croissance du marché du sucre industriel. Après une analyse complète des données du marché, l’étendue du développement du marché du sucre industriel dans différents segments et marchés régionaux a été fournie en tenant compte de la période de prévision 2019 à 2024.

Segmentation du marché du sucre industriel:

Le marché mondial du sucre industriel a été segmenté en fonction du type, de la forme, de la source, de l’application et de la région. En fonction du type, le marché est segmenté en cassonade et en sucre blanc. Le segment de la forme de produit couvre des sous-segments tels que la poudre, le sirop et les granulés. Sur la base de la source, le marché du sucre industriel est segmenté en betterave à sucre, canne à sucre et autres.

Pour une analyse approfondie des différents aspects du marché, les analystes ont segmenté le marché en fonction d’applications couvrant les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et autres. Le segment des aliments et des boissons est en outre divisé en boissons, boulangerie et confiserie, produits laitiers et desserts congelés, etc. Le sucre est plus abordable et facilement disponible que ses alternatives. Il est consommé par tous les groupes socio-économiques et divers groupes de revenus et peut être facilement acheté dans les points de vente au détail à travers le monde, les dépanneurs, les supermarchés et les grands magasins.

Aperçu régional :

L’Asie-Pacifique joue un rôle de premier plan sur le marché mondial du chocolat biologique sans sucre sur le plan géographique. L’industrie sucrière industrielle est une composante essentielle de l’économie indienne et représente une part substantielle du produit intérieur brut national. En plus de cela, en raison de conditions climatiques favorables, l’Inde produit une grande partie du sucre. En ce qui concerne quatre marchés clés du sucre industriel, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et le reste du monde, les marchés régionaux ont été observés. Dans les applications commerciales étendues, l’augmentation de la consommation de sucre contribue principalement de manière significative à la croissance du marché. Le sucre, principalement le saccharose, est utilisé comme une substance rentable, simple à produire et au goût décent utilisée en quantités en vrac par l’industrie pharmaceutique.

Le marché du sucre industriel en Amérique du Nord est à nouveau segmenté au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le reste de l’Europe ont été répertoriés comme les marchés européens du sucre industriel au niveau des pays. La Chine, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, l’Inde et le reste de l’Asie-Pacifique ont été analysés comme faisant partie du marché du sucre industriel réparti dans la région Asie-Pacifique. Dans le reste du monde, le secteur du sucre industriel a en effet été séparé en Amérique du Sud et dans la région MEA.

Paysage concurrentiel :

Différentes études et observations sont effectuées sur les données recueillies pour le rapport d’étude de marché et les résultats sont présentés dans le rapport sur le marché du sucre industriel. Sur la base des paramètres qui caractérisent le modèle des cinq forces de Porter, ces informations sont ensuite analysées. Cela implique des paramètres tels que le pouvoir de négociation des acheteurs, le risque posé par les concurrents existants, la menace posée par les nouveaux entrants, ainsi que les défis posés au marché par les substituts.

Nouveautésde l’industrie :

Soutenue par un investissement de 300 millions de dollars, la production de sucre à l’usine sucrière Kantale au Sri Lanka devrait redémarrer à partir de 2023, après une pause de 30 ans, car MG Sugars Lanka Private Limited est susceptible de recevoir les actifs de la société ainsi que les terres de l’usine à bail du gouvernement.

