Le marché deserbicides H croît avec un TCAC de 6% d’ici 2027 | Se concentre sur les meilleures entreprises, la région et les opportunités

Herbicides Market Vue d’ensemble:

Market Research Future (MRFR) révèle que le marché des herbicides atteindra 50 milliards de dollars d’ici 2027. Entre 2020 et 2027, la taille du marché augmentera à un taux approximatif de 6%, estime MRFR.

Herbicides Market Principaux conducteurs et barrières:

La pénurie de terres arables à travers le monde a augmenté la demande de pratiques agricoles modernes tout en favorisant l’exigence d’une utilisation plus élevée de chaque section des parcelles agricoles. Ces facteurs stimulent dans une large mesure la demande et l’utilisation d’herbicides. Les herbicides sont également utilisés dans des applications dans l’aménagement paysager et la foresterie. La préférence croissante et l’utilisation d’herbicides biologiques pour différentes cultures, y compris le radis oléagineux, le seigle et le sarrasin, augmentent également la demande du marché.

Au cours des dernières années, une augmentation exponentielle de la demande d’herbicides du secteur F&B a été notée, grâce à l’explosion rapide de la population mondiale. Les techniques agricoles traditionnelles deviennent rapidement obsolètes car elles sont plus coûteuses et prennent plus de temps que les techniques modernes, tandis que les terres agricoles en déclin rapide ajoutent encore au dilemme. Pour relever ces défis, des outils agricoles avancés et modernes ainsi que des produits tels que les herbicides sont de plus en plus utilisés, ce qui devrait renforcer la position sur le marché.

La demande mondiale du marché des herbicides est en outre favorisée par la tendance touristique croissante, qui crée une préférence massive pour des paysages bien ornés et esthétiques. Cela a poussé le besoin d’herbicides pour maintenir les terres herbeuses tout en conservant les parcs et les fermes. Les terrains de golf sont une autre application majeure des herbicides, car il est très nécessaire d’empêcher la croissance d’herbe et de plantes indésirables. En outre, de nouvelles versions d’herbicides aux caractéristiques améliorées et aux caractéristiques modernes sont progressivement introduites sur le marché mondial par des marques renommées pour obtenir une position plus élevée.

Par exemple, en mars 2022, BASF lance son dernier herbicide appelé « Vesnit Complete » pour les producteurs de maïs et de canne à sucre. Vesnit Complete offre un contrôle efficace et à large spectre des mauvaises herbes à feuilles larges et des graminées post-levées dans la canne à sucre. Il se vante d’un contrôle de longue durée ainsi que d’une sécurité des cultures impressionnante.

Principales entreprises du marché :

Les principaux développeurs d’herbicides dans l’industrie mondiale comprennent Monsanto Company (États-Unis), Bayer AG (Allemagne), Kenvos Bio (Chine), The Dow Chemical Company (États-Unis), Syngenta AG (Suisse), FMC Corporation (États-Unis), Agrium Inc (Canada), Nissan Chemical Industries Ltd. (Japon), Drexel Chemical Company (États-Unis), PI Industries (Inde), Nufarm Limited (Australie), BASF SE (Allemagne), UPL (Inde), Element Solutions Inc (États-Unis), ADAMA Ltd. (Israël), et plus encore.

Obtenez un exemple de rapport gratuit: https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4853

Herbicides Market Perspectives segmentaires:

Le marché des herbicides a été divisé en fonction de l’ingrédient actif, de la catégorie, du mode d’action et du type de culture.

Les ingrédients actifs couverts par l’étude de marché comprennent le glyphosate 2, le diquat, le 4-D, l’atrazine, etc.

Le marché, en termes de catégorie, comprend des bioherbicides ainsi que des herbicides synthétiques.

Selon le mode d’action, les principaux segments sont sélectifs et non sélectifs.

Les types de cultures comprennent les légumineuses et les oléagineux, les fruits et légumes, les céréales et les céréales, et d’autres.

Aperçu régional :

L’Asie-Pacifique peut s’attendre à dépasser d’autres régions et à devenir le leader du marché dans les années à venir. La position d’élite de la région peut être attribuée à la sensibilisation croissante des agriculteurs aux effets toxiques des mauvaises herbes sur les cultures et à leur demande subséquente d’herbicides aquatiques. La haute disponibilité d’herbicides à bas prix avec des formulations génériques naturelles améliore également la croissance des activités dans la région. La croissance rapide de la population dans plusieurs pays de la région, associée à l’augmentation des revenus disponibles des consommateurs au Japon et en Inde, augmente la demande d’herbicides.

L’Amérique du Sud sera un marché très prometteur dans un avenir proche et enregistrera le taux de croissance le plus rapide dans les années à venir. La croissance notable de la région peut être le résultat de politiques et de réglementations indulgentes ainsi que de l’augmentation des efforts de marketing des entreprises réputées.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/herbicides-market-4853

À propos de Market Research Future :

Market Research Future (MRFR) est une société d’études de marché de renommée mondiale qui offre une large gamme de services, avec une analyse précise et précise de divers marchés, sous-marchés et consommateurs cibles. Notre approche est une combinaison d’informations détaillées et de sources de données multiples qui aident à fournir une compréhension exhaustive des derniers développements majeurs au client, en plus des événements futurs et des mesures et décisions à prendre sur la base de ceux-ci.

Notre société d’études de marché émergentes est armée d’une équipe d’analystes de recherche chevronnés qui se concentre sur la collecte de données et d’analyses utiles en termes d’avancées économiques et technologiques. Nos analystes compétents effectuent des visites industrielles dans le but d’obtenir des informations fiables et précises des acteurs établis du marché. L’un de nos principaux objectifs est de garder le client bien informé de toutes les opportunités lucratives ainsi que des défis entourant divers marchés mondiaux. Nous offrons des conseils étape par étape à nos clients, par le biais de conseils et de services stratégiques, leur permettant de prendre une décision pratique et efficace.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99, rue Hudson, 5e étage,

New York, État de New York 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071