Le marché des extraits de plantes médicinales connaîtra une croissance exponentielle d’ici 2030 | Plant Extracts International Inc (États-Unis), ARJUNA NATURAL EXTRACTS LTD (Inde), Organic Herb Inc (Chine)

Aperçu du marché des extraits de plantes médicinales:

Le rapport MRFR suggère que le marché mondial des extraits de plantes médicinales devrait croître considérablement tout au long de la période d’examen qui se termine en 2030.

Le marché des extraits de plantes médicinales fait référence à la substance naturelle dérivée des tissus des plantes. Ces extraits de plantes médicinales sont largement utilisés en fonction de leur but particulier. Ces extraits sont largement utilisés dans le traitement de plusieurs maladies. Le marché mondial des extraits de plantes médicinales a connu une croissance massive ces dernières années. La croissance du marché est principalement tirée par la forte demande d’extraits de plantes médicinales dans les compléments alimentaires.

En outre, le déplacement de la demande de médecine synthétique vers la phytothérapie et la demande croissante de produits à base d’extraits de plantes devraient catalyser la croissance du marché des extraits de plantes médicinales au cours de la période prévue. Cependant, la croissance du marché des extraits de plantes médicinales est susceptible d’être entravée par la forte demande de ces extraits dans diverses applications qui pourraient entraîner un approvisionnement insuffisant en matières premières. En outre, la volatilité des prix des matières premières utilisées est un autre frein majeur à la croissance du marché.

Analyse concurrentielle :

Le marché mondial des extraits de plantes médicinales a un paysage intensément concurrentiel, avec de nombreux acteurs répartis dans le monde entier. Les acteurs du marché adoptent plusieurs nouvelles stratégies telles que les fusions et acquisitions pour renforcer leur position sur le marché mondial. Le nombre croissant d’investissements dans les activités de R-D devrait accroître la concentration du marché au cours de la période d’examen. La liste des principaux acteurs du marché mondial des extraits de plantes médicinales comprend KANTOR (Inde), Indfrag (Inde), Organic Herb Inc (Chine), Plant Extracts International Inc (États-Unis), Sigma-Aldrich Co. LLC (États-Unis), Phytovation (Royaume-Uni), ARJUNA NATURAL EXTRACTS LTD (Inde) et plusieurs autres.

Analyse du segment de marché extraits de plantes médicinales:

Le marché mondial des extraits de plantes médicinales a été fragmenté en plusieurs segments en fonction des formes, des applications, des pièces, des types et des régions.

Sur la base des parties, le marché mondial des extraits de plantes médicinales est divisé en feuilles, coquilles, graines et autres.

Le marché des extraits de plantes médicinales est divisé en médicaments, soins personnels et autres en fonction de l’application.

Par forme, le marché mondial des extraits de plantes médicinales est divisé en huile, poudre, liquide et autres.

Sur la base du type, le marché mondial des extraits de plantes médicinales est fragmenté en composés phytochimiques, épices, huiles essentielles, extraits de plantes et autres.

Analyse régionale :

Le marché mondial de Plant Extracts International est étudié dans quatre grandes régions, dont l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe et le reste du monde.

Le rapport MRFR suggère que la région Asie-Pacifique acquerra la plus grande part du marché mondial des extraits de plantes médicinales au cours de la période prévue. Les principaux aspects de la croissance du marché régional comprennent l’augmentation des avantages pour la santé et la demande croissante de produits de soins personnels. La région a une longue histoire de remèdes naturels et à base de plantes pour les maladies, ce qui est susceptible de stimuler la croissance du marché régional. En outre, les préoccupations croissantes en matière de santé parmi la population et les utilisations médicales de plus en plus répandues dans des pays tels que la Chine et l’Inde devraient également catalyser la croissance du marché régional des extraits de plantes médicinales au cours de la période prévue.

