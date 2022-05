Perspectives du marché des services de livraison de kits de repas d’ici 2027 | Gousto (Royaume-Uni), Home Chef (États-Unis), PeachDish (États-Unis)

Portée du marché des services de livraison de kits de repas:

Market Research Future (MRFR) révèle que le marché des services de livraison de kits de repas peut s’attendre à gagner en popularité de 2020 à 2027 (période d’évaluation), grâce à la popularité croissante parmi les milléniaux et la génération.

Les services de livraison de kits de repas sont les principaux boosters et dissuasifs majeurs:

La demande massive de livraison rapide de nourriture parmi les consommateurs pressés par le temps, la croissance du secteur des entreprises et le nombre croissant de travailleurs favorisent le marché des services de livraison de kits de repas. L’amélioration des normes économiques dans les pays émergents, l’augmentation de la capacité d’achat des consommateurs et l’augmentation constante de la demande de repas prêts à manger pourraient encore accroître la part de marché au cours des années suivantes.

Avec l’attention croissante portée aux consommateurs pour une alimentation saine et nutritive et la préférence pour les aliments qui renforcent les niveaux d’immunité, les kits de repas sont devenus une solution unique pour les consommateurs et les entreprises. Les principales entreprises de l’écosystème des aliments et des boissons, telles que les détaillants en ligne, les détaillants, les restaurants et les propriétaires de marques de produits de grande consommation, tirent parti du changement des habitudes d’achat des consommateurs à la suite de la pandémie, offrant des rabais attrayants et une variété de cuisines.

Joueurs aisés :

Certains des plus grands fournisseurs de services de livraison de kits de repas sur le marché mondial sont HelloFresh (Allemagne), Home Chef (États-Unis), Plated (États-Unis), Sun Basket (États-Unis), Gousto (Royaume-Uni), Purple Carrot (États-Unis), ButcherBox (États-Unis), Marley Spoon Inc. (Allemagne), Blue Apron, LLC (États-Unis), PeachDish (États-Unis), pour n’en citer que quelques-uns.

Examen segmentaire du marché des services de livraison de kits de repas:

En termes de service, le marché a été séparé en deux, quatre, un et plus. Ces portions dépendent du nombre total d’abonnés qui ont besoin des services de livraison de kits de repas. Le secteur florissant des entreprises, en particulier dans les régions émergentes comme l’Asie-Pacifique, augmente également la croissance du segment des quatre services sur le marché.

En ce qui concerne le type d’aliment, les segments clés décrits dans le rapport sont le prêt-à-manger ainsi que le prêt-à-cuisiner. Entre ceux-ci, la place dominante sur le marché mondial appartient au type d’aliments prêts-à-manger en raison du nombre croissant de personnes pressées par le temps en raison de modes de vie trépidants et d’horaires de travail chargés. Par conséquent, il ne reste plus beaucoup de temps pour cuisiner, optant ainsi pour des aliments prêts à manger.

Les principaux canaux de distribution sur le marché mondial sont les principaux canaux de distribution. À l’heure actuelle, la plus grande partie du marché appartient au canal de distribution non basé sur les magasins, qui continuerait de s’imposer comme le segment de premier plan dans les années à venir. De nombreuses entreprises de services de livraison de kits de repas établissent leur présence en ligne pour offrir un service à la clientèle, grâce à une plus grande flexibilité en étant constamment disponibles. La plupart des entreprises fournissent des kits de repas via leurs propres sites Web en ligne pour offrir une commodité aux clients. Les consommateurs préfèrent ces sites Web et explorent les menus mensuels ou hebdomadaires, les types d’abonnements et les réductions au lieu d’avoir à visiter les points de vente.

Aperçu régional :

L’Amérique du Nord est le chef de file du marché et continuera de prospérer tout au long de la période considérée. Grâce à la forte présence de concurrents bien établis, la région dispose d’une place forte sur le marché mondial pour les prochaines années. D’autres facteurs qui facilitent la croissance des entreprises en Amérique du Nord comprennent l’augmentation des innovations dans les technologies de livraison ainsi que l’utilisation intensive de ces services par la défense américaine. Les entreprises dépensent considérablement pour le développement de leur flotte tandis que quelques-unes entrent sur le marché pour acquérir une forte présence dans la région. De nouveaux acteurs de la région s’efforcent d’obtenir l’approbation des organismes de réglementation pour l’utilisation de leurs technologies de livraison. Ces développements pourraient avoir un impact considérable sur l’industrie des services de livraison de kits de repas au cours des années suivantes.

L’industrie de l’Asie-Pacifique se développera au rythme le plus rapide au cours de la période considérée, en raison de l’utilisation croissante de drones de livraison avancés pour le service coréen de livraison de repas après l’épidémie de COVID-19. La pandémie a favorisé l’importance des livraisons sans contact à divers endroits, en particulier dans les endroits éloignés, sans perdre beaucoup de temps. L’expansion de la population active au Japon, en Inde, en Malaisie et en Chine agit également en faveur du marché des services de livraison de kits de repas au cours des prochaines années.

