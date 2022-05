Rapport d’étude de marché sur les équipements sportifs 2022 Impact cumulatif de la COVID-19 | New Balance Athletics, Inc. (États-Unis), Nike, Inc. (États-Unis), Black Diamond Equipment

Aperçu du marché des équipements sportifs:

Le marché des équipements sportifs devrait enregistrer un taux de croissance de 3,20% de 20à 2027 pour atteindre une taille de marché de 97,16 milliards USD d’ici la fin de 2027.

Dynamique du marché des équipements sportifs:

Le marché des équipements sportifs est en croissance constante et un nombre croissant de personnes participent à des activités récréatives et sportives. Cela est principalement dû à une conscience accrue de la santé et à la gestion du stress. En conséquence, l’utilisation d’équipements sportifs explose. L’acceptation rapide des technologies contemporaines et l’ouverture aux tendances en constante évolution contribuent à la croissance du marché. En raison de la vie sédentaire de la jeune génération, qui a entraîné une épidémie de maladies liées au mode de vie, il est urgent de se concentrer sur le sport afin de rester en forme.

La popularité croissante du sport a entraîné l’expansion du marché. Les consommateurs sont prêts à acquérir des produits de sport et à établir un mode de vie sain à la suite de l’introduction de nouvelles tendances telles que les styles athlétiques et décontractés et les nouveaux développements dans l’industrie du sport. Tous ces facteurs contribuent de manière significative à la croissance du marché. Les consommateurs d’aujourd’hui veulent des articles innovants et de haute qualité qui sont plus performants. Il en résulte une augmentation des revenus du marché mondial des équipements sportifs. Les gens s’intéressent de plus en plus au sport en raison des progrès et de l’amélioration continue des équipements sportifs.

De nos jours, la condition physique et le maintien de la santé en général sont des préoccupations majeures, propulsant l’industrie des équipements sportifs vers de nouveaux sommets. Les améliorations apportées au matériel de l’équipement améliorent également les performances du produit, ce qui contribue à l’augmentation du taux d’adoption. Les tendances récentes du marché fusionnant les styles athlétiques et décontractés contribuent également de manière significative à la croissance du marché. En outre, les modes de vie sédentaires de la jeune population ouvrière contribuent à une épidémie de maladies liées au mode de vie et se tournent vers le sport pour rester en bonne santé. Cela augmente la demande d’équipements sportifs.

Alors que l’industrie des équipements sportifs est en croissance en raison de divers facteurs, plusieurs obstacles peuvent l’empêcher d’atteindre son plein potentiel. L’une de ces difficultés est les fluctuations monétaires, qui ont la capacité de freiner la croissance du marché. La disponibilité de produits sportifs contrefaits pourrait également constituer un obstacle à l’atteinte maximale de la part de marché. C’est le principal obstacle à la croissance du marché. En outre, certains peuvent croire que les équipements sportifs sont d’un coût prohibitif, ce qui entrave la croissance prévue du marché.

Dynamique concurrentielle :

Les principaux acteurs du marché sont Daei Sportswear & Equipment (Iran), Kering S.A. (France), New Balance Athletics, Inc. (États-Unis), Nike, Inc. (États-Unis), Black Diamond Equipment, Ltd (États-Unis), ANTA Sports Products Limited (Chine), Yonex Co., Ltd (Japon), Adidas AG (Allemagne), MIZUNO Corporation (Japon), Quiksilver, Inc. (Australie), Globeride, Inc. (Japon), Callaway Golf Company (États-Unis), Shenzhen Taishan Sports Technology Co., Ltd (Chine), BPS Direct, LLC (États-Unis) et Sports Direct International plc (Royaume-Uni).

Analyse segmentaire du marché des équipements sportifs:

Le marché mondial a été segmenté en fonction du canal de distribution, du type de produit et de la région.

Cette catégorie de marché est subdivisée en transactions en magasin et non en magasin.

Il existe de nombreux sous-segments dans ce segment de l’industrie des équipements sportifs, y compris les balles, les battes, les clubs, les bâtons, les poteaux de but, les filets et les équipements sportifs.

Aperçu régional :

L’analyse du marché Sports Equipment Technology est basée sur des données collectées en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde. Au cours de la période d’étude, l’industrie nord-américaine des équipements sportifs devrait dominer. L’existence de fabricants d’équipements sportifs de premier plan et la popularité croissante de nombreux sports tels que le baseball, le hockey et le soccer propulseront l’industrie vers de plus hauts sommets.

La part de marché dans la région Asie-Pacifique augmentera rapidement au cours de la période d’évaluation. La croissance accrue du commerce de détail et la sensibilisation accrue à la forme physique contribueront toutes deux à la croissance du marché. L’avènement des équipements sportifs intelligents en Chine, en Indonésie et au Japon élargira encore le potentiel du marché des équipements sportifs.

