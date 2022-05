Inde Rapport sur le marché de l’hygiène féminine Statistiques mondiales de l’industrie et perspectives régionales jusqu’en 2026

Les menstruations sont un défi mensuel pour des milliards de filles et de femmes dans le monde. Chaque jour, plus de 300 millions de filles et de femmes ont leurs règles. Dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, l’accès aux produits hygiéniques tels que les serviettes hygiéniques, les tampons ou les tasses est limité, et les filles ont souvent recours à des bandes de tissu et à d’autres matériaux de substitution pour essayer d’absorber leur flux menstruel. Les interventions d’hygiène menstruelle sont complexes et impliquent plusieurs composantes essentielles, notamment l’accès aux connaissances, l’accès aux produits, l’accès aux services d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) et l’amélioration des normes sociales.

Selon le titre du rapport de recherche de Bonafide «India Feminine Hygiene Market Overview, 2020-26», le marché indien de l’hygiène féminine a déjà occupé le marché de plus de 6000 Crore INR au cours de l’exercice en cours. La sensibilisation à l’hygiène de la santé menstruelle a fait exploser le marché des produits d’hygiène féminine. Le marché de l’hygiène féminine comprend les serviettes hygiéniques, les protège-slips, les tampons, les coupes menstruelles et autres, notamment les rasoirs jetables, la poudre féminine, etc. Au cours de la dernière décennie, l’élaboration des politiques en Inde s’est de plus en plus concentrée sur la santé menstruelle. Le Menstrual Hygiene Scheme a été lancé en 2011 dans le cadre de la National Health Mission pour la promotion de l’hygiène menstruelle auprès de 15 millions d’adolescentes âgées de 10 à 19 ans dans 152 districts de 20 États.

Les trois principales sociétés d’hygiène féminine Johnson & Johnson, P&G, Unicharm India Pvt Ltd ont conquis une part de marché de plus de 40 % sur le marché indien de l’hygiène féminine. Les entreprises collaborent activement avec les ONG pour la distribution de leurs produits et elles ont donné du travail aux femmes au foyer. Avec une nouvelle tendance des publicités sur les réseaux sociaux, les femmes utilisent davantage de produits qui soulagent leurs menstruations. Le marché indien des protège-slips a connu une croissance marginale. L’utilisation de tampons et de coupes menstruelles a été une idée fausse sur la virginité des femmes. Ils sont chers, peu dégradables et donc peu respectueux de l’environnement. De nos jours, les tampons en éponge de mer sont disponibles sur le marché, ce qui est une alternative naturelle aux tampons synthétiques.

L’amélioration de la portée et de la qualité des serviettes à bas prix est un élément important de la lutte contre la santé menstruelle, car l’abordabilité reste le principal obstacle à l’utilisation des serviettes en Inde. Si l’approvisionnement en serviettes Suvidha pouvait être rationalisé, cela aurait un impact, mais c’est la moitié du travail accompli. Il y a un plus grand besoin d’une meilleure information sur de nombreux fronts. La santé menstruelle en Inde est encore largement régie par des tabous et un manque d’information. Il doit être abordé par le biais de programmes de changement social et comportemental. Il y a peu de connaissances sur les conséquences pour la santé de l’utilisation de méthodes non hygiéniques pour la gestion menstruelle. L’utilisation de tissu, qui est une méthode traditionnelle, n’est pas en soi insalubre et est également une option durable, mais elle nécessite un lavage et un séchage au soleil. La plupart des femmes en Inde ne se sentent pas à l’aise avec le lavage et le séchage en raison des tabous en vigueur, outre le manque d’accès à l’eau qui s’avère également être un problème.

Couvert dans le rapport:

• Serviette hygiénique indienne

• Serviette hygiénique rurale

• Serviette hygiénique urbaine

• Protège-slips indiens

• Tampon indien

Considéré dans le rapport

• Géographie : Inde

• Année de base : 2019-2020

• Année historique : 2014-15

• Année prévue : 2025-26

Ce rapport vous aiderait à répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché indien de l’hygiène féminine?

2. Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché indien de l’hygiène féminine au cours de la période de prévision ?

3. Quelle région se démarque sur le marché indien de l’hygiène féminine?

4. Quels sont les segments dans lesquels investir au cours de la période de prévision sur le marché indien de l’hygiène féminine?

5. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché indien de l’hygiène féminine?

6. Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché indien de l’hygiène féminine ?

7. Quelles sont les principales entreprises du marché indien de l’hygiène féminine?

