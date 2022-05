Rapport sur le marché de la technologie du charbon propre, tendances, croissance et prévisions jusqu’en 2030

La technologie du charbon propre est devenue un marché lucratif, témoin d’une traction croissante à travers le monde. La technologie répond aux problèmes croissants d’émissions de carbone, offrant une gamme de techniques fiables et rentables pour répondre à la demande mondiale de chaleur et d’électricité. Les déploiements croissants de systèmes de charbon propre pour répondre aux besoins croissants d’efficacité énergétique ont un impact positif sur la demande du marché.

Avec l’augmentation des incitations gouvernementales à promouvoir la production d’énergie propre, le marché de la technologie du charbon propre devrait gagner en popularité au cours des prochaines années. À cet égard, Market Research Future (MRFR), le marché mondial de la technologie du charbon propre, devrait connaître une expansion rapide d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC impressionnant au cours de la période de prévision (2020 à 2027).

De plus, l’accent croissant mis sur la réduction de la combustion du charbon pour limiter le taux de réchauffement climatique à 1,5 ° C au cours de ce siècle favorise la croissance du marché de la technologie du charbon propre. En conséquence, la technologie du charbon propre reçoit un énorme soutien des gouvernements sous la forme de politiques et d’incitations favorables dans le monde entier. Les gouvernements encouragent la technologie de cogénération par le biais de diverses politiques à long terme et d’incitations financières.

La demande croissante d’énergie propre et de ressources énergétiques durables influence la croissance du marché. Il y a encore une grande quantité de charbon sur la planète, et la nécessité d’adopter la technologie du charbon propre reste imminente, offrant la source de production d’électricité la plus efficace et à fort impact. De plus, la disponibilité de divers produits et services nécessaires aux installations de technologie du charbon propre alimente la croissance du marché.

Marché mondial de la technologie du charbon propre – Segmentations

Le rapport de marché est segmenté en technologies et régions. Le segment technologique est divisé en technologie de combustion, technologie de gazéification, technologie habilitante et autres. Parmi ceux-ci, le sous-segment de la gazéification détient la plus grande part de marché et devrait croître à un rythme rapide au cours de la période considérée.

Dans le même temps, la technologie de gazéification du charbon fait l’objet d’une concentration importante sur les émissions de GES faibles ou nulles. Le segment régional est sous-segmenté en Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Marché de la technologie du charbon propre – Analyse régionale

L’Asie-Pacifique est le plus grand espace en termes de parts de marché de la technologie du charbon propre dans le monde. Des facteurs tels que la demande et les ventes croissantes du marché, les vastes productions et l’adoption généralisée de ces technologies stimulent la taille du marché de la technologie du charbon propre dans la région.

De plus, la vaste adoption de ces systèmes dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles favorise la croissance du marché de la technologie du charbon propre dans la région. L’industrialisation rapide, principalement en Chine, au Japon et en Inde, augmente la valeur marchande de la technologie du charbon propre de la région, stimulant la demande d’énergie dans les industries d’utilisation finale.

Marché de la technologie du charbon propre – Paysage concurrentiel

Le marché apparaît extrêmement concurrentiel et fragmenté, avec de nombreux acteurs bien établis formant un paysage concurrentiel. Ces acteurs intègrent des initiatives stratégiques pour obtenir un avantage concurrentiel plus important, telles que l’acquisition, la collaboration, l’expansion et le lancement de technologies. Les acteurs du marché s’efforcent continuellement de trouver de nouvelles façons d’utiliser leur expertise et d’explorer les opportunités dans le nouveau secteur de l’énergie.

Principaux acteurs

Les acteurs actifs sur le marché mondial de la technologie du charbon propre comprennent General Electric Company (États-Unis), Alstom Power (France), Clean Coal Technologies Inc., (États-Unis), ExxonMobil (États-Unis), Shell (Pays-Bas), Siemens AG. (Allemagne), InTherSoft (Pologne), GreatPoint Energy (États-Unis), JES Energy (États-Unis), Royal Dutch Shell PLC (Pays-Bas), LanzaTech (Nouvelle-Zélande), E3 Clean Technologies (Afrique du Sud), Hygen (Suède), Cortus AB (Suède), Accelergy (États-Unis), Gasliner (Lettonie) et Ciris Energy (États-Unis), entre autres.

Industrie/Innovation/Actualités connexes :

09 septembre 2021 — La branche australienne d’investissement dans les énergies propres a annoncé l’ajout de plans de capture et de stockage du carbone pour les initiatives de l’agence pour l’énergie propre. Angus Taylor, ministre de l’énergie et de la réduction des émissions, a adopté de nouvelles réglementations pour élargir le mandat d’investissement d’ARENA. La nation cherche à intensifier le captage et le stockage du carbone et à réduire le coût du carbone du sol.

Le plan comprend un engagement à financer des projets de capture et de stockage du carbone et davantage d’utilisations de l’énergie au gaz. Les plans de réduction des émissions du gouvernement se concentrent sur une feuille de route technologique dans le but de stimuler l’investissement dans des technologies à faibles émissions dans des perspectives commerciales sélectionnées du secteur privé.

