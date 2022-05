Tendances, opportunités et prévisions en cours du marché des moteurs électriques jusqu’en 2030

Selon Market Research Future (MRFR), la taille du marché mondial des moteurs électriques devrait atteindre 184,17 milliards USD d’ici 2028, enregistrant un TCAC de 5,42 % au cours de la période de prévision (2021-2028). Le marché était évalué à 115,9 milliards USD. en 2020 . Le rapport propose une analyse détaillée et approfondie de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie mondiale des moteurs électriques.

Les moteurs électriques fonctionnent sur le principe de l’induction électromagnétique en assurant la conversion de l’énergie électrique en énergie mécanique. Les moteurs électriques sont couramment utilisés dans les applications CVC, les compresseurs, les machines-outils, les pompes, les appareils électroménagers, les ventilateurs industriels, les voitures électriques, les disques durs, les outils électriques et les robots automatisés. Ces moteurs à haut rendement gagnent en popularité par rapport aux moteurs ordinaires en raison d’une durée de vie plus longue, d’un faible entretien, d’une faible consommation d’énergie et d’une tolérance élevée aux fluctuations de tension, entre autres.

Obtenez un exemple gratuit de PDF @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/2376

Segmentation du marché

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des moteurs électriques à courant continu a été segmenté en secteurs industriel, commercial, résidentiel, agricole et de transport. Le secteur résidentiel a dominé l’industrie en 2016 et devrait être l’utilisation finale qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours des cinq prochaines années. L’urbanisation rapide, l’augmentation de la population et l’amélioration du niveau de vie conduisant à l’abordabilité des appareils électroménagers, des gadgets et des appareils électroniques haut de gamme ont contribué au développement du secteur résidentiel.

En fonction du type, le marché mondial des moteurs électriques a été segmenté en moteur à courant alternatif, moteur à courant continu et moteur hermétique. Parmi ceux-ci, les moteurs à courant alternatif devraient dominer le marché d’ici 2023. La position dominante de ce segment peut être due à sa large application dans tous les secteurs d’utilisation finale.

Sur la base de la tension, le marché mondial des moteurs électriques a été segmenté en jusqu’à 1 kV, 1 kV à 6,6 kV et au-dessus de 6,6 kV. Jusqu’à 1 kV détenait la plus grande part de marché en 2016 et devrait être le segment d’exploitation de moteurs électriques à la croissance la plus rapide. Les moteurs jusqu’à 1 kV sont couramment utilisés pour les applications à petite échelle dans toutes les applications d’utilisation finale, sont rentables et principalement fabriqués par des acteurs locaux et de premier plan.

Sur la base de la puissance de sortie, l’industrie des moteurs électriques a été segmentée en jusqu’à 1 ch et au-dessus de 1 ch. Jusqu’à 1 ch a dominé le marché en 2016 et devrait être la puissance de sortie à la croissance la plus rapide au cours des cinq prochaines années. Les moteurs électriques jusqu’à 1 hp sont couramment utilisés dans de nombreux appareils ménagers et autres petits équipements électriques, avec une plage de puissance de sortie limitée, ce qui les rend idéaux pour toutes les petites applications électriques.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché des moteurs électriques en 2016, la Chine, le Japon, l’Inde et les principaux pays d’Asie du Sud-Est contribuant largement à la croissance du marché. L’essor économique, l’industrialisation et la commercialisation à grande échelle et le développement du secteur agricole dans les régions nord-américaines et européennes ont généré une énorme demande d’appareils électriques, entraînant une demande croissante de moteurs électriques dans la région. La grande fiabilité des secteurs industriel, commercial, résidentiel, automobile et agricole par rapport aux moteurs électriques hautement efficaces pour un fonctionnement en douceur crée une demande rentable de moteurs électriques et devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.

Joueurs clés

Les principaux acteurs identifiés par MRFR sur le marché mondial des moteurs électriques sont ABB Ltd. (Suisse), Siemens AG (Allemagne), General Electric Company (États-Unis), Nidec Corporation (Japon), Denso Corporation (Japon), Allied Motion Technologies, Inc. (États-Unis), Ametek, Inc. (États-Unis), Robert Bosch GmbH (Allemagne) et Emerson Electric Co. (États-Unis). Hitachi, Ltd. (Japon), Johnson Electric Holdings Limited (Hong Kong), Rockwell Automation (États-Unis), WEG SA (Brésil), ARC Systems, Inc. (États-Unis) et Toshiba International Corporation (États-Unis) en font partie.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/electric-motors-market-2376

À propos de l’avenir de l’étude de marché :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et études de marché et conseils sur les produits comestibles.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché au niveau mondial, régional et national, permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et de faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Afin de rester à jour avec la technologie et les processus de travail de l’industrie, le MRFR planifie et organise souvent des rencontres avec les experts de l’industrie et des visites industrielles pour ses membres analystes de recherche.

Contact:

Avenir de l’étude de marché®

99, rue Hudson, 5e étage

New York, New York 10013

les états-unis d’Amérique

Téléphoner:

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com