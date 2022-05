Le marché mondial des lingettes de soins personnels connaîtra une croissance robuste pour plafonner la taille du marché à plus de 8,25 milliards USD d’ici 2026

Une lingette est un petit chiffon humide utilisé pour les soins personnels ou pour nettoyer les surfaces. Différents types de lingettes de soins personnels sont disponibles dans le commerce, comme les lingettes pour bébés, les lingettes démaquillantes, les lingettes rafraîchissantes, les lingettes parfumées, les lingettes pour le corps, les lingettes médicales, les lingettes nettoyantes générales, les lingettes pour soins intimes, les lingettes pour enlever le vernis à ongles et les lingettes antibactériennes. Le principal avantage des lingettes de soins personnels est la commodité. L’utilisation de lingettes de soins personnels est plus rapide et plus facile que l’alternative consistant à distribuer un liquide et à utiliser un autre chiffon ou une serviette en papier pour nettoyer ou enlever la poussière.

Suivant une tendance continue sur les marchés des produits de grande consommation, les lingettes de soins personnels subissent un changement de paradigme important dans leur paysage de vente au détail, selon une étude récente de Bonafide Research, Global Personal Care Wipes Market Outlook, 2026. Le rapport indique que le marché est de croître sur une différence de valeur de 8,25 milliards USD entre 2015 et 2026. Certaines des principales caractéristiques du produit qui influencent la croissance du marché sont le coût, la commodité, l’hygiène, les performances, la facilité d’utilisation et la jetable. L’amélioration de la sensibilisation à l’hygiène des personnes est l’un des principaux facteurs de croissance du marché. Au cours de la dernière décennie, divers types de lingettes telles que intimes, humides, jetables dans les toilettes, féminines et parfumées ont été introduits en raison de leurs applications diversifiées.

Le marché global des lingettes de soins personnels peut être segmenté en principaux segments de lingettes pour bébés, lingettes pour le visage, lingettes pour les mains et le corps, lingettes jetables dans les toilettes et autres. Le segment des lingettes de soins personnels pour bébés devrait connaître une demande importante en raison de la nature jetable des lingettes pour bébés et agir comme agent de nettoyage génital. La disponibilité de substituts, tels que le savon et les chiffons, entraîne des éruptions cutanées et des irritations cutanées, tandis que les lingettes pour bébés sont douces et adaptées à tous les types de peaux, ce qui stimule la demande de lingettes pour bébés à travers le monde. Cependant, les innovations marketing, les tendances à venir en imposant des matériaux biodégradables hygiéniques par les vendeurs et davantage de parfums sont les tendances à la hausse qui peuvent stimuler le marché mondial. Le segment devrait contribuer à une part de marché de 41,76 % d’ici la fin de la période de prévision. Les lingettes pour le visage sont fabriquées dans les industries cosmétiques. Ces lingettes sont couramment utilisées par les utilisateurs finaux pour nettoyer immédiatement la saleté, l’huile et d’autres polluants du visage sans aucun autre produit. En raison de leur application facile et de leur emballage compact, la demande de lingettes pour le visage a augmenté au fil des ans. Le segment des lingettes pour le visage en 2020 représentait 2,55 milliards USD, ce qui devrait augmenter la différence marginale à l’avenir. Le segment des lingettes jetables dans les toilettes était évalué à seulement 1,71 milliard de dollars en 2015, qui affiche une croissance constante. La commodité combinée de l’élimination, avec l’élimination hygiénique des lingettes souillées immédiatement du ménage, devrait être un facteur majeur responsable de la croissance du marché des lingettes jetables dans les toilettes.

Dans la région Asie-Pacifique, la sensibilisation croissante des consommateurs à l’utilisation de produits de soins personnels, en particulier pour éviter les problèmes de peau et les infections, est le moteur de la croissance du marché. Les dépenses croissantes en produits de soins pour bébés influencent les ventes de lingettes pour bébés dans la région. La croissance significative du nombre d’acheteurs potentiels dans les économies en développement comme la Chine et l’Inde devrait stimuler le marché dans la région. De plus, l’augmentation de la capacité d’achat et la forte pénétration d’Internet modifient la façon dont les consommateurs achètent des produits de soins personnels. La caractérisation la plus simple est le passage continu de la vente physique au commerce électronique. Les recherches montrent que les ventes en ligne de produits de consommation augmentent aussi rapidement que les ventes hors ligne, avec un TCAC prévu de 10,43 %, enregistrant le taux de croissance le plus élevé parmi les canaux de vente.

