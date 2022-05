Marché mondial des aliments et boissons halal axé sur les tendances et les innovations au cours de la période de prévision

Le mot « halal » signifie « licite ». Conformément aux lois et traditions islamiques, les aliments et boissons halal se réfèrent uniquement aux produits comestibles qu’il est permis de consommer. Les règles ne se limitent cependant pas seulement à ce qu’il faut manger, mais énumèrent également des règles et des réglementations sur la manière dont les aliments doivent être élevés, abattus et transformés. Le marché mondial des aliments et boissons halal est l’un des marchés de consommation émergents les plus rapides au monde. Pas seulement dans les pays islamiques, mais même dans les pays minoritaires non islamiques, le marché halal connaît une croissance.

Dans le rapport de recherche préparé par Bonafide Research intitulé Global Halal Foods and Beverages Market Outlook, 2026, une étude a été présentée sur diverses subtilités du marché des aliments et des boissons halal avec suffisamment de points de données pour étayer les jugements qualitatifs. Au cours de la période de 2015 à 2020, le marché mondial des aliments et boissons halal a augmenté d’environ 412 milliards de dollars. Il a été prévu que le marché aurait dépassé le chiffre du double billion d’ici 2026. L’un des principaux moteurs de cette croissance est la croissance rapide de la population musulmane, qui est également la religion à la croissance la plus rapide au monde. Cependant, il est intéressant de noter que les produits alimentaires et les boissons halal ne sont pas seulement demandés par les consommateurs musulmans, mais gagnent également en popularité parmi les consommateurs non musulmans. Le rapport de recherche présente des informations sur différentes zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique, les principales économies jouant un rôle sur le marché des aliments et boissons halal. Le marché a été segmenté sur la base des gammes de produits pour donner une compréhension plus approfondie. Les gammes de produits qui ont constitué la base de l’étude étaient les suivantes : marché halal de la viande, des fruits de mer et de la volaille, produits laitiers et boissons lactées halal, fruits et légumes halal, marché des produits céréaliers halal, boissons halal et confiserie halal, boulangerie et autres produits. Les différents canaux de vente et de distribution identifiés pour les produits halal sont les hypermarchés/supermarchés, les canaux traditionnels de vente au détail sous forme de magasins de proximité, les canaux en ligne et d’autres canaux de vente tels que les magasins spécialisés, les expositions, etc.

Étant donné que les tendances démographiques jouent un rôle important dans l’influence de la demande de consommation de produits halal, il n’est pas surprenant que la région Asie-Pacifique et Afrique du Moyen-Orient contribue à environ 90 % de la part de marché mondiale des aliments et boissons halal et que l’Amérique latine ait le marché le plus bas. part de tous. Alors que de plus en plus de consommateurs exigent des aliments étiquetés halal, l’industrie alimentaire halal s’est elle-même diversifiée dans une nouvelle gamme de produits. La viande, la volaille et les fruits de mer halal ont une importance traditionnelle et représentent la majorité des ventes sur le marché des aliments et boissons halal. Cependant, la catégorie de produits à la croissance la plus rapide observée dans le monde est celle des produits halal sous forme de produits de boulangerie, de confiserie et d’autres produits, qui connaissent une croissance d’environ 8 à 9 %.

Une autre tendance intéressante qui a été observée au cours de la recherche est que, dans les principales régions islamiques telles que l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, les canaux de vente au détail traditionnels stimulent les ventes d’aliments et de boissons halal alors que dans d’autres régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe et En Amérique latine, les supermarchés et les hypermarchés sont les principaux canaux de vente du marché halal. Dans les pays non islamiques, le marché halal n’est pas profondément pénétré et ne trouve donc pas d’espace de stockage dans les dépanneurs locaux. Les détaillants à grande surface sous forme de supermarchés et d’hypermarchés s’adressent aux clients en servant une grande variété de produits. Cependant, à l’échelle mondiale, de tous les canaux de vente, les canaux de vente en ligne affichent une croissance sans précédent et prometteuse. Au cours de la période de 2015 à 2020, les canaux de vente en ligne ont généré des ventes à un TCAC de 8,17 % et devraient augmenter à 9,42 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2026. Les principaux acteurs du marché des aliments et boissons halal sont Al Islami Foods Co., QL Foods Sdn Bhd, Saffron Road, Dagandhalal Group, Janan Meat Ltd, Kawan Foods Berhad, Cargill, Prima-Agri Products, Nestlé SA, BRF SA, Al-Falah Halal Foods Ltd. et Tahira Foods Ltd.

CONSIDÉRÉ DANS LE RAPPORT

• Géographie : mondiale

• Année de base : 2020

• Année historique : 2015

• Année prévue : 2026

RÉGIONS COUVERTES

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Moyen-Orient

ASPECTS COUVERTS DANS LE RAPPORT

• Taille du marché en valeur (2015-2026F)

• Part de marché par produit

• Part de marché par canal de vente

• Part de marché par région

• Part de marché par pays

CE RAPPORT VOUS AIDENT À RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :

• Quelle est la taille du marché mondial des aliments et boissons halal ?

• Quelle est la tendance du développement de produits sur le marché des aliments et boissons halal ?

• Quelle est l’évolution du comportement des consommateurs vis-à-vis des aliments et boissons halal ?

• Quelle est la position des différentes économies dans le paysage de l’alimentation et des boissons ?

• Quels sont les moteurs, le développement et les principaux défis du marché des aliments et boissons halal ?

