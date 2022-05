Faits saillants du marché de la suspension pneumatique automobile

Le système de suspension pneumatique automobile est utilisé pour une propriété aérodynamique et réduit le déséquilibre du véhicule, lors des déplacements sur des routes en terrain accidenté. Le système de suspension pneumatique est entraîné par des pompes à air électriques ou par des compresseurs. Le compresseur pompe l’air dans le soufflet, qui est généralement en caoutchouc renforcé de textile. Lorsque l’air est pompé, la pression créée soulèvera le châssis de l’essieu du véhicule. Ce phénomène procurera un confort et une qualité de conduite au passager. Contrairement à la suspension traditionnelle, qui est composée de ressorts en acier, la suspension pneumatique offre une meilleure conduite et une meilleure sécurité. Le système de suspension pneumatique est généralement installé dans les véhicules lourds pour fournir un meilleur contrôle du véhicule.

Le marché des systèmes de suspension pneumatique automobile devrait croître à un TCAC de 7,56 %, par période de prévision.

Dans l’industrie automobile axée sur la technologie, la suspension pneumatique peut être facilement installée dans le véhicule par rapport au système de suspension conventionnel. Il existe divers composants utilisés dans la suspension pneumatique, notamment l’amortisseur, le ressort pneumatique, le compresseur d’air, le réservoir d’air, le capteur de hauteur, l’unité de commande électrique, etc. L’amortisseur est le plus utilisé en raison de sa capacité à résister aux secousses lorsque le véhicule roule sur des routes accidentées. Les principaux facteurs responsables de la croissance du marché des systèmes de suspension pneumatique automobile au cours de la période de prévision sont la croissance de l’industrie automobile avec les technologies émergentes, l’augmentation de la demande de conduite de qualité et l’évolution des préférences du consommateur. Le marché du système de suspension pneumatique automobile devrait croître à un TCAC de 7,56 % au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de rapport gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5293

Sur la base de la région, le marché a été segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe et Reste du monde. Dans la région Asie-Pacifique, il y a une augmentation de la production de véhicules neufs dans des pays comme l’Inde, la Chine et le Japon. Dans les véhicules plus récents, le consommateur a tendance à exiger une technologie haut de gamme dans le véhicule. Cette demande croissante pour la technologie haut de gamme dans les véhicules les plus récents entraînera une demande croissante de systèmes de suspension pneumatique dans les véhicules. Cela stimulera le marché en Asie-Pacifique.

En Asie-Pacifique, l’augmentation du revenu disponible se traduira par une augmentation des ventes de véhicules, ce qui se traduira indirectement par la croissance du marché. En Amérique du Nord, il y a une augmentation des voitures haut de gamme haut de gamme avec une facilité et une sécurité accrues. La demande croissante de voitures haut de gamme haut de gamme dotées de la dernière technologie installée entraînera la croissance du système de suspension pneumatique dans les véhicules. En Europe, l’Allemagne devrait dominer le marché des systèmes de suspension pneumatique au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la production et des ventes de véhicules. Les voitures allemandes sont très appréciées en raison de l’innovation, de la fiabilité, de la sécurité et du design. La présence de plusieurs géants a poussé le marché allemand du système de suspension pneumatique automobile. Présence d’acteurs automobiles bien établis,

Joueurs clés: Les principaux acteurs du marché des systèmes de suspension pneumatique automobile sont Continental Ag (Allemagne), Hitachi, Ltd. (Japon), ThyssenKrupp Ag (Allemagne), Wabco Holdings Inc. (Belgique), Dunlop Systems And Components Ltd. (Royaume-Uni), Accuair Suspension (Californie), Firestone Industrial Products (États-Unis), Hendrickson International Corporation (États-Unis), Beijing West Industries Co., Ltd. (Chine), Mando Corporation (Corée du Sud), ZF Friedrichshafen (Allemagne), LORD Corporation (États-Unis), Volvo (Suède), Air Lift Company (Michigan) et VB-Airsuspension (Pays-Bas). Demande de personnalisation @ https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_customize/5293 Portée du rapport

Cette étude donne un aperçu du marché mondial des systèmes de suspension pneumatique automobile, en suivant trois segments de marché dans quatre régions géographiques. Le rapport étudie les principaux acteurs, fournissant une analyse des tendances annuelles sur cinq ans qui met en évidence la taille, le volume et la part du marché pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le reste du monde (ROW). Le rapport fournit également une prévision, en se concentrant sur les opportunités de marché pour les cinq prochaines années pour chaque région. La portée de l’étude segmente le marché mondial des systèmes de suspension pneumatique automobile par sa technologie, ses composants, son type de véhicule et sa région

Par technologie

Suspension pneumatique manuelle

Suspension pneumatique électronique

Par composant

Amortisseur

Ressort de l’air

Compresseur d’air

Reservoir pneumatique

Capteur de hauteur

Unité de contrôle électrique

Les autres

Par type de véhicule

Voiture de voyageurs

Véhicule commercial

Par région

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Reste du monde

Parcourir les détails complets du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/automotive-air-suspension-system-market-5293

À propos de l’avenir des études de marché –

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et études de marché et conseils sur les produits comestibles.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre toutes leurs questions les plus importantes.

Afin de rester à jour avec la technologie et les processus de travail de l’industrie, le MRFR planifie et organise souvent des rencontres avec les experts de l’industrie et des visites industrielles pour ses membres analystes de recherche.

Contacter:

Avenir de l’étude de marché®

99, rue Hudson, 5e étage

New York, New York 10013

les états-unis d’Amérique

Téléphone : +1 628 258 0071 (États-Unis) +44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com