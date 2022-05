Taille du marché des huiles essentielles et de l’aromathérapie, part, région principale, acteurs clés, application, statut et prévisions jusqu’en 2027

Scénario de marché

Le monde entier Le marché des huiles essentielles et de l’aromathérapie devrait connaître une croissance fulgurante au cours de la période de prévision 2018-2027. Au cours de l’année écoulée, c’est-à-dire que ce marché était évalué à 16,98 milliards de dollars, à la fin de la période de prévision, il devrait rapporter plus de 26,7 milliards de dollars. De plus, le marché est sur le point de croître à un TCAC impressionnant de 9,2 %.

Le taux de croissance élevé s’explique par la présence de plusieurs moteurs de croissance. Les qualités curatives des huiles essentielles peuvent être qualifiées de facteur de développement le plus important. Ils ont la capacité de traiter une variété de conditions comme l’acné, les problèmes menstruels et l’insomnie.

Les moteurs de croissance secondaires peuvent être répertoriés comme une acceptation accrue des traitements cutanés aromatiques, une demande accrue pour les thérapies de relaxation, les boissons, les produits de soin de la peau et les produits alimentaires.

L’augmentation des besoins en huiles essentielles pour formuler de nouveaux parfums et parfums, des revenus plus élevés et des progrès dans le secteur industriel peuvent être qualifiés de moteurs de croissance supplémentaires pour le marché.

Mais ce qui reste vrai, c’est que ce marché est voué à rencontrer des obstacles qui peuvent entraver son développement. Deux obstacles majeurs sont la cherté des produits et la sensibilisation insuffisante à l’aromathérapie dans les masses. Cependant, avec le temps, le marché surmontera ces obstacles.

Divisions du marché

Le marché mondial des huiles essentielles et de l’aromathérapie est divisé en quatre parties égales : saveurs, applications, types et zones géographiques.

La division saveurs comprend des épices, des fruits, des herbes et des fleurs.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en produits médicaux, soins à domicile, soins personnels, aliments et boissons et produits de spa et de bien-être. Le segment des soins personnels peut être divisé en parfums, cosmétiques et articles de toilette. Parmi tous ceux-ci, la partie des soins personnels détient une grande partie de la part de marché.

En raison des types, l’industrie est encore ramifiée dans les huiles de support, les huiles essentielles et les huiles mélangées. Parmi celles-ci, la section des huiles essentielles a fait ses preuves et s’est emparée de la plus grande part de marché.

Au niveau régional, le marché des huiles essentielles est séparé en quatre parties distinctes qui comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde.

Innovations

Le marché mondial des huiles essentielles et de l’aromathérapie a connu de nombreuses avancées au fil des ans. L’une des innovations les plus récentes et les plus prometteuses est l’introduction de l’aromathérapie émotionnelle. Cette thérapie a été formulée après des recherches approfondies et l’identification des huiles essentielles les plus apaisantes. Cette thérapie affecte directement le cerveau et peut fournir aux individus une stabilité émotionnelle.

Acteurs du marché et stratégies

Certains des principaux acteurs de cette industrie comprennent de grands noms comme Rocky Mountains, Ryohin Keikaku, doTerra & Mountain Rose Herbs. Les deux principales stratégies utilisées par ces entreprises pour générer des revenus sont les partenariats stratégiques et l’expansion des affaires.

Marché mondial des huiles essentielles et de l’aromathérapie – Segments

Le marché mondial des huiles essentielles et de l’aromathérapie a été divisé en type, saveur, application et région.

Sur la base du type: huiles essentielles, huiles mélangées, huiles de support et autres

Sur la base des ingrédients: fruits, épices, fleurs, herbes, autres

Sur la base de l’application: aliments et boissons, médical, soins personnels (cosmétiques, articles de toilette, parfums, autres), soins à domicile, produits de spa et de bien-être, autres

Sur la base de la région : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et ROW.

Aromathérapie – Utilisations et avantages

L’aromathérapie est une forme de thérapie alternative. Ce traitement est maintenant accepté comme une procédure thérapeutique efficace à travers le monde. De ce fait, le marché mondial des huiles essentielles et de l’aromathérapie connaît une croissance excessive.

Les huiles essentielles sont une partie inséparable de l’ensemble de la procédure d’aromathérapie. Cette thérapie utilise les huiles essentielles aromatiques qui ont été dérivées de diverses parties d’une plante. Pour garantir la qualité des feuilles, des fruits, des racines, des fleurs et des graines, chaque partie de la plante est utilisée. Ces huiles ont été conçues pour fonctionner en synchronisation avec le corps et l’esprit. Ils ont de nombreuses propriétés relaxantes et cicatrisantes.

Une bonne aromathérapie peut aider un individu à soulager le stress et à détendre les muscles tendus. Il peut également améliorer le schéma d’éveil du sommeil d’un individu. De plus, cette thérapie permet aux gens de ressentir un bien-être mental et physique général. Dans l’ensemble, on peut conclure que l’aromathérapie est l’une des techniques de relaxation les plus importantes de l’ère moderne.

