Taille, part, analyse, tendances, croissance et prévisions du marché mondial des hottes de cuisine jusqu’en 2026

Une hotte de cuisine, une hotte aspirante ou une hotte de cuisine est un appareil contenant un ventilateur mécanique suspendu au-dessus de la cuisinière ou de la table de cuisson dans la cuisine. Il élimine la graisse en suspension dans l’air, les produits de combustion, les fumées, la fumée, la chaleur et la vapeur de l’air par évacuation de l’air et filtration. Bien que largement négligée, une hotte de cuisine est l’un des appareils les plus importants de la cuisine. Ils sont conçus pour éliminer les odeurs, la chaleur et la fumée qui peuvent se produire pendant la cuisson. Le rapport Global Kitchen Hood Market Outlook 2026 de Bonafide Research est basé sur un aperçu de la structure de l’industrie et analyse la taille du marché et les prévisions du marché par produit, région, canal de vente et entreprise. En outre, ce rapport présente la situation de la concurrence sur le marché entre les fournisseurs et le profil de l’entreprise. En outre, l’analyse des prix du marché et les caractéristiques de la chaîne de valeur sont couvertes dans ce rapport. La croissance tendancielle pour garder la cuisine bien gérée, propre et élégante est de permettre au marché de croître au-dessus d’un CGAR prévu de 4,9 %.

En fonction du type de produit, le marché des hottes de cuisine est classé en hotte murale, sous hotte de type armoire, montage au plafond et autres comme la hotte à montage sur îlot, les hottes de ventilation à évacuation descendante, les hottes de bloc d’alimentation de ventilateur et autres. Le segment des produits à montage mural devrait se développer à un TCAC de plus de 5,6 % jusqu’en 2026. Les hottes de cuisine, avec leur capacité à être placées dans les murs et nécessitant un espace supplémentaire dans les armoires de cuisine, sont le principal facteur de croissance du marché. Ces systèmes aident à éliminer complètement la fumée et les odeurs persistantes car ils sont installés directement au-dessus de la cuisinière dans les cuisines commerciales et résidentielles. Alors que le segment des sous-armoires devrait afficher une baisse au cours de la période de prévision, d’autres devraient avoir une pente dans la part de marché. Les hottes de cuisine remplacent progressivement les ventilateurs d’extraction car elles sont plus efficaces dans le processus de ventilation.

Par conséquent, la nécessité de réduire efficacement l’excès de chaleur dans la cuisine et la demande d’appareils électroménagers avancés qui prennent en charge des habitudes de cuisson efficaces et pratiques augmentent l’installation car ils sont capables de dégager de la fumée et des odeurs à travers des déflecteurs et des filtres à mailles.

Premièrement, le degré de concentration de l’industrie des hottes de cuisine n’est pas élevé, l’Amérique du Nord étant en tête avec une part de marché de 33,93 % en 2020. Il existe plus d’une centaine de fabricants dans le monde et des produits haut de gamme principalement en provenance d’Allemagne, Amérique, Italie et Chine. L’Italie a une longue histoire et des statuts inébranlables dans cette industrie, comme Elica et Faber (bien qu’elle fasse maintenant partie de FRANKE), les deux ont le design parfait. Quant à l’Allemagne, le groupe Bosch est devenu un leader mondial, qui possède deux marques principales (Bosch et Siemens), et plusieurs marques spéciales, comme Thermador. Le pourcentage d’importation et d’exportation de cette industrie est élevé. Les produits chinois exportent principalement vers l’Océanie, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, et occupent une part importante du marché des régions sous-développées, comme le Vietnam, le Brésil et le Pakistan. Hong Kong est le plus grand marché d’exportation de la Chine, plus de 80% des hottes de cuisine proviennent de la Chine continentale. Sur le marché développé, comme l’Amérique, le Canada, l’Allemagne et la France, l’Italie est l’empire. Le Mexique a également un grand nombre d’exportations en raison de son avantage géographique. D’ici la fin de la période de prévision, l’Amérique latine ainsi que les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique devraient franchir ensemble une part de marché de 12 %.

Les leaders du marché lancent de nouveaux modèles de hottes murales de différentes tailles et formes pour répondre à la demande croissante. Par exemple, en janvier 2019, Elica a lancé son nouveau Varna Black Vent Hood avec un attrait esthétique amélioré et une finition en acier inoxydable noir. Le système comprend des commandes tactiles électroniques multifonctionnelles et intuitives qui améliorent le confort de l’utilisateur. La hotte est intégrée à un système avancé de suppression du son HUSH qui garantit un faible bruit et offre un environnement de travail silencieux dans la cuisine. Les réglementations strictes de divers gouvernements régionaux concernant la propreté et l’hygiène dans les restaurants et les chaînes alimentaires ont rendu obligatoire l’installation de hottes de cuisine, ce qui stimule également la croissance du marché. De plus, ces appareils offrent des avantages supplémentaires, tels que la réduction de la chaleur, le maintien de la qualité de l’air et une sécurité accrue. D’autre part, les coûts de maintenance élevés et la disponibilité de substituts, tels que les gaz d’échappement, devraient entraver la croissance du marché.

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux régional et national et fournit une analyse des dernières tendances de l’industrie dans chacun des sous-segments de 2015 à 2026. Pour cette étude, Bonafide Research a segmenté le rapport sur le marché mondial des hottes de cuisine en fonction du produit, de la distribution chaîne et région :

CONSIDÉRÉ DANS LE RAPPORT

• Géographie : mondiale

• Année de base : 2020

• Année historique : 2015

• Année de prévision : 2026

RÉGIONS COUVERTES :

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie

• Amérique latine

• Moyen-Orient et Afrique

ASPECTS COUVERTS DANS LE RAPPORT

• Taille du marché par valeur pour la période (2015-2026F)

• Part de marché par type (montage mural, sous armoire et plafond)

• Part de marché par canal de vente (en ligne et hors ligne)

• Part de marché par région

• Part de marché par pays

• Part de marché par entreprise

