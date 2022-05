Principaux facteurs d’impact du marché des hydrolats sur la croissance de l’industrie d’ici 2027

Aperçu du marché

Le marché mondial des hydrolats devrait croître à un TCAC de 5,75 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre une valeur de 949,61 millions USD au cours de la période d’évaluation. Les hydrolats sont également appelés distillats de plantes, eaux de plantes, eaux florales, eaux aqueuses et eaux vitales. On l’appelle le produit aqueux car il est généralement constitué d’hydrodistillation de plantes fraîches. Ils sont un sous-produit du processus de production d’huiles essentielles et ont plusieurs des mêmes propriétés que les huiles essentielles. Il est maintenant fréquemment utilisé car de nombreuses personnes connaissent ses propriétés médicales. Les qualités thérapeutiques de certains hydrolats font probablement augmenter la demande d’hydrolats. Il est également couramment utilisé pour fabriquer des lotions, des parfums naturels, des toniques pour le visage, des crèmes et d’autres produits de toilette et de soin de la peau en remplacement de l’eau. La technique de l’hydrolat est pratiquée par des acteurs du marché très proches des huiles essentielles pures. En conséquence, la croissance de l’industrie des hydrolats repose sur la popularité croissante de l’aromathérapie et le besoin d’odeurs fleuries.

En raison du verrouillage et des normes strictes de distanciation sociale dans de nombreux pays, l’épidémie continue de COVID-19 a causé de nouvelles destructions pour les industriels, les producteurs et les commerçants. Le marché des hydrolats a également été impacté, car sa chaîne d’approvisionnement et sa chaîne de fabrication ont été perturbées ces dernières années. Ce marché mondial a également perdu un nombre important d’investisseurs à cause de la pandémie.

Segmentation du marché

Basé sur la catégorie, le Le marché des hydrolats a été segmenté en conventionnel et biologique.

Sur la base de la source, le marché mondial a été segmenté en camomille romaine, rose, lavande, néroli et autres.

Sur la base des canaux de distribution, le marché mondial a été segmenté en non-magasin et en magasin (dépanneurs, supermarchés et hypermarchés, et autres).

Sur la base de la région, le marché mondial a été segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Asie-Pacifique (Japon, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, Chine et le reste de l’Asie-Pacifique), Europe ( France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie et reste de l’Europe) et le reste du monde (Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud).

Classification régionale

La région européenne devrait avoir un monopole sur le marché mondial. De plus, au cours de la période d’évaluation, cette région devrait augmenter sa part de marché Hydrosols. La demande croissante d’ingrédients biologiques dans les produits de soins personnels stimule cette industrie régionale. De plus, un pays comme l’Italie est considéré comme un centre de parfums et parfums connus, alimentant la demande du marché dans la région. Au cours de la période considérée, la région Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide. En raison de l’évolution du niveau de vie des populations et de la popularité croissante des produits aromatiques dans la région, les ventes régionales d’hydrolats en Asie-Pacifique stimulent la croissance du marché mondial. De plus, on pense que cet endroit a des matières premières abondantes et une main-d’œuvre peu coûteuse. En conséquence, les poids lourds de l’industrie portent leur attention sur cette région pour améliorer leurs installations de production et stimuler la croissance du marché régional.

Nouvelles de l’industrie

Les principaux acteurs clés du marché sont Sydney Essential Oil Co. Pty Limited, Aromatic International LLC, The Soap Kitchen Ltd., Plant Therapy Essential Oils, The Mountain Rose Herbs, Eden Botanicals, Hydrosol World Inc., Neo Essential Oils, Moksha Lifestyle Products et Green Valley Aromatherapy Ltd. Le marché des hydrolats se développe de jour en jour grâce aux efforts combinés des titans du marché qui adoptent de nouvelles idées et techniques. pour booster la croissance du marché.

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, si nécessaire, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

