Le marché des céréales biologiques présente une analyse globale, des tendances et des prévisions jusqu’en 2027

Portée

du marché Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché des céréales biologiques pourrait procurer un taux de croissance de 5,32 % entre 2020 et 2027. La taille du marché sera de 36 100 millions USD d’ici la fin de 2027, anticipe le MRFR.

Moteurs et obstacles à la croissance La

demande accrue de produits alimentaires naturels et plus sains, parallèlement à la connaissance croissante des consommateurs sur les avantages pour la santé, sera l’une des principales raisons de la forte croissance du marché à l’avenir. mode de vie sain. La croissance prolifique des affaires dans le monde est également en réponse à la préférence croissante pour les produits alimentaires sans produits chimiques et sans engrais parmi les gens. Les initiatives gouvernementales de soutien encourageant l’agriculture biologique ainsi que l’augmentation des superficies cultivées en agriculture biologique offriront des opportunités importantes aux marques de céréales biologiques dans les années à venir.

Les organismes gouvernementaux du monde entier financent plusieurs entreprises pour faciliter la R&D, les exportations, les innovations et le marketing. Ces programmes du gouvernement aident les joueurs à recevoir des services de conseil étendus, ainsi qu’une formation basée sur l’industrie. En conséquence, il est prévu que le gouvernement du monde entier jouera un rôle essentiel dans la croissance des entreprises au cours des années à venir. En dehors de cela, la prévalence croissante des pratiques agricoles durables dans plusieurs pays, qui réduit l’utilisation de produits chimiques ainsi que de pesticides, devrait encore favoriser la taille du marché à l’avenir.

Examen segmentaire

Les segments basés sur la source mis en évidence dans l’étude MRFR sont l’orge, le blé, les mélanges, l’avoine, etc.

Les segments par catégorie sont les céréales biologiques sans gluten, ainsi que les céréales biologiques conventionnelles. L’intolérance au gluten/maladie coeliaque est devenue une préoccupation publique majeure au fil des ans, ce qui a poussé les fabricants à développer de plus en plus de produits sans gluten. Par conséquent, le segment est censé capter un taux de croissance plus élevé dans les années à venir, par rapport à la catégorie des céréales biologiques conventionnelles.

Les canaux de distribution couverts sont en magasin ainsi que hors magasin. Les canaux basés sur les magasins sont les dépanneurs, les supermarchés et les hypermarchés, etc.

Regional Insight

North America sur le marché mondial Le marché des céréales biologiques a été remarquable ces dernières années, la région devenant le principal contributeur à la croissance globale. Le mode de vie trépidant suivi par les consommateurs, l’innovation des produits en phase avec les avancées technologiques et la base solide de plusieurs entreprises renommées ajoutent de manière significative à la valeur du marché des céréales biologiques. Les marchés les plus générateurs de revenus pour les céréales biologiques dans la région sont le Mexique, le Canada et les États-Unis. Les céréales biologiques bénéficient d’une demande massive en tant qu’aliments pour le petit-déjeuner, les consommateurs étant de plus en plus conscients de l’importance d’ingrédients sains à base de plantes ayant une valeur nutritive significative.

Les leaders du marché en Europe sont l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Royaume-Uni (RU) et l’Italie, suivis par d’autres pays. Les dépenses par habitant en produits alimentaires biologiques ont plus que doublé au cours de la dernière décennie, les consommateurs suisses et danois dépensant considérablement pour une variété de céréales biologiques. Les consommateurs optent également pour les céréales biologiques dans le sillage de la montée des préoccupations liées au bien-être animal et de la fidélité croissante aux marques locales. Cela devrait avoir un effet considérable sur le marché européen à long terme.

L’Asie-Pacifique restera l’un des marchés les plus prometteurs au cours des prochaines années, compte tenu du passage des aliments synthétiques à des aliments plus sains et naturels. La hausse des revenus disponibles ainsi que l’explosion démographique en Australie, en Inde, au Japon et en Chine augmentent la demande du marché. Les ventes en ligne de céréales bio sont en plein essor, soutenues par un marketing agressif et la montée en puissance des grands circuits de distribution dans la région. De plus, dans le but de renforcer les marges bénéficiaires, les marques de céréales biologiques de la région collaborent avec les grandes chaînes de distribution, ce qui contribue à accroître la portée des consommateurs tout en stimulant la croissance du marché.

Fournisseurs éminents Les

principales marques de céréales biologiques sur le marché mondial sont EcoFarms (India) Ltd. (Inde), Organic India Pvt. Ltd. (Inde), Cereal Partners Worldwide (CPW) (Suisse), The Kroger Co (États-Unis), Hain Celestial Group Inc. (États-Unis), Kellogg Co. (États-Unis), General Mills (États-Unis), pour n’en citer que quelques-uns.

Dernières mises à jour

août 2021

OffLimits, une start-up céréalière végétale renommée, a reçu un financement d’environ 2,3 millions de dollars pour ses nouveaux produits. L’entreprise utilise des ingrédients biologiques, provenant de canne à sucre biologique sans gluten et végétalienne légèrement sucrée. Les céréales biologiques Dash et Zombie d’OffLimits sont disponibles dans des magasins comme Intelligentsia et sont également vendues en ligne.

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, le cas échéant, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et Les industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

