Analyse du marché de la semoule, taille, part, croissance, tendances et prévisions jusqu’en 2027

Aperçu

mondial de la semoule devrait atteindre environ 2 260,09 millions USD d’ici 2027, à un TCAC de 2,3 % de 2020 à 2027.

Dynamique du marché

Au cours des dernières années, le marché mondial Le marché de la semoule a connu une expansion modérée. Les avantages de la semoule, tels qu’une digestion saine et la gestion du poids, propulsent l’industrie de la semoule vers l’avant. La demande croissante de régimes à base de plantes contribue également à la croissance de l’industrie de la semoule. La demande de semoule est également tirée par la consommation croissante de nouilles, de pâtes et de céréales pour petit-déjeuner. La demande des consommateurs pour la semoule a été stimulée par une augmentation du nombre de magasins de consommation, une visibilité accrue de la marque et l’évolution des habitudes de petit-déjeuner des consommateurs. Pour répondre aux exigences changeantes des clients, les concurrents de l’industrie se concentrent sur la création de nouveaux produits qui prétendent être sans gluten et biologiques.

La popularité croissante de la semoule est due au désir des consommateurs de mener une vie saine. La semoule est une poudre de grains grossiers à base de blé, de riz ou de maïs qui peut être utilisée dans une variété de recettes. Il est utilisé pour faire de la pâte à pâtes car il lui donne une sensation moelleuse. Le marché mondial des pâtes était évalué à plus de 21 milliards de dollars en 2019, selon le rapport du MRFR. De plus, la consommation croissante d’aliments nutritifs par une population soucieuse de sa santé devrait stimuler la croissance du marché. La semoule a une teneur minimale en gras saturés, en cholestérol, en sel et en gras trans. La vitamine E et le complexe B sont également présents dans la semoule. La disponibilité généralisée du produit à bas prix devrait également stimuler la croissance du marché. La popularité croissante des produits biologiques dans le monde présente un potentiel de rentabilité pour les fabricants de semoule.

L’émergence soudaine de l’épidémie de COVID-19 a entraîné l’imposition de mesures de confinement strictes dans divers pays, entraînant des difficultés d’importation et d’exportation de semoule.

Segmentation analytique

Selon Source, le segment du blé détenait la plus grande part de marché en 2019 et devrait augmenter à un rythme modeste au cours de la période de prévision. Parce que la semoule à base de blé est sans lactose et sans cholestérol, en plus d’avoir un faible taux de graisses saturées, elle est préférée par la majorité des consommateurs.

Par catégorie, le secteur biologique avait une part de marché modeste en 2019, mais devrait augmenter au rythme le plus rapide tout au long de la période de projection. La demande croissante de semoule biologique devrait augmenter la demande de produits, en raison du désir des clients de produits cultivés et transformés de manière biologique.

Le segment hors magasin devrait se développer à un rythme plus rapide que le segment en magasin au cours de la période de prévision. Le commerce électronique, dans lequel les producteurs distribuent la semoule via de nombreux sites de vente en ligne et/ou leurs propres sites Web, est inclus dans le secteur hors magasin. Les entreprises sont confrontées à des défis pour atteindre des clients dans diverses parties du monde via des emplacements physiques. Par conséquent, les canaux de commerce électronique permettent aux entreprises de répondre aux besoins de leurs clients tout en élargissant la portée de leur marque.

Aperçu de la région

Le marché européen devrait croître à un rythme lent. La croissance du marché de la semoule est alimentée par un nombre croissant de clients de la région qui souhaitent manger des aliments nutritifs. La consommation de semoule devrait augmenter en raison de la préférence croissante des clients pour les produits biologiques et sans OGM.

En 2019, l’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de la semoule, et cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. Le marché de la région est en croissance en raison de l’essor du secteur de la vente au détail organisé, ainsi que de la grande disponibilité du produit. De plus, la demande croissante d’aliments prêts-à-servir stimule la croissance du marché.

Dynamique concurrentielle

Les principaux acteurs du marché sont General Mills, Inc. (États-Unis), Conagra Brands (États-Unis), Honeywell Flour Mills (Nigéria), Europasta SE (République tchèque), ARDENT MILLS (États-Unis), Gilchester Organics (Royaume-Uni), Shree Kailash Grain Mills Pvt. Ltd (Inde), SADAF FOODS (États-Unis), MISKO (Grèce), Kupiec (Pologne)

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, le cas échéant, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

