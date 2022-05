RTE Popcorn Market Principales entreprises, ventes, revenus, prévisions et analyse détaillée jusqu’en 2027

Aperçu du marché

Le marché du pop-corn de RTE devrait toucher près de 5,83 milliards de dollars d’ici 2027, révèle Market Research Future (MRFR). Au cours de la période d’analyse (entre 2020 et 2027), la taille du marché peut augmenter à un taux de 7,9%, confirme également MRFR.

Principaux stimulants et moyens de dissuasion

L’épidémie de COVID-19 a facilité la transition vers le commerce électronique, car les achats en ligne ont suscité beaucoup d’intérêt parmi les consommateurs. Ce facteur a favorisé la marché du popcorn RTE dans une large mesure. La consommation croissante de plats préparés en raison de la forte prévalence des modes de vie trépidants des étudiants, des professionnels en activité et des diplômés universitaires contribue de manière significative à la croissance du marché. La flambée de la demande d’aliments peu transformés et sans additifs qui ont une durée de conservation prolongée, comme le pop-corn prêt à manger, profite davantage à l’industrie mondiale.

Les popcorns prêts à manger sont relativement moins chers que les alternatives disponibles sur le marché, étant donné qu’ils sont précuits. Leur grande disponibilité sur le marché tout au long de l’année ajoute également à la valeur marchande, tandis que les médias et les publicités imprimées renforcent également la notoriété de la marque auprès des consommateurs. Des acteurs réputés de l’industrie introduisent fréquemment de nouvelles saveurs pour s’adapter aux préférences et aux goûts en constante évolution des consommateurs, ce qui contribue également à renforcer leur position mondiale.

Pour citer un exemple, en juin 2021, Opopop, une startup de pop-corn micro-ondes en plein essor, a réussi à lever 5 millions de dollars, avant le lancement de son dernier produit. La marque est sur le point de lancer un maïs soufflé prêt à consommer directement au consommateur, Flavor Wrapped Popcorn Kernels, basé sur une technologie qui enrobe chaque grain juste avant d’éclater. Ces popcorns seront vendus en six nouvelles saveurs, dont Fancy Butter, Salted Umami, Maui Heat, Chedapeno, Vanilla Cake Pop et Cinnalicious.

Analyse segmentaire

Selon le type de produit, le maïs soufflé PAM sucré ainsi que le maïs soufflé PAM salé sont les principaux segments. Le segment du pop-corn salé RTE constitue la plus grande part du marché mondial et devrait rester en tête tout au long de la période d’analyse.

Les principales applications du pop-corn RTE sont commerciales et domestiques. Les ménages sont le segment leader et continueront de prospérer tout au long de la période conjecturée. Grâce aux nombreux avantages pour la santé des popcorns PAM, les familles optent de plus en plus pour qu’ils soient consommés au petit-déjeuner.

Les canaux de distribution couverts dans l’étude de recherche incluent les canaux hors magasin et en magasin. Un pourcentage important des ventes totales est réalisé par les détaillants en magasin. En conséquence, le segment, qui est disséqué en magasins de proximité et supermarchés et hypermarchés, dominera le marché mondial dans les années à venir.

Regional Insight

North America affichera une croissance maximale au cours des prochaines années, devenant le leader du marché. Les États-Unis sont considérés comme les pays les plus performants en Amérique du Nord, compte tenu de la grande préférence pour les plats préparés et de l’intérêt croissant des joueurs à infuser des ingrédients sains dans les plats prêts à manger. Avec plusieurs marques qui lancent des emballages créatifs tout en respectant les réglementations strictes, la région devrait connaître une nouvelle croissance au cours de l’année à venir. La demande intense du marché dans la région peut également être attribuée à l’énorme popularité des popcorns RTE parmi les jeunes ainsi que les professionnels qui mènent une vie trépidante.

Le marché de l’Asie-Pacifique connaîtrait d’énormes performances au cours des prochaines années, en raison de l’essor de la population et de l’amélioration des conditions financières. L’augmentation drastique du revenu disponible des consommateurs, l’amélioration du niveau de vie et l’industrialisation rapide de la Chine et de l’Inde augmenteront également la part de marché dans la région.

Principales entreprises du marché

Snyder’s-Lance. (États-Unis) (Allemagne), American Pop Corn Company. (États-Unis), Conagra Brands, Inc. (États-Unis), Smartfoods Inc. (États-Unis), Weaver Popcorn Company, Inc. (États-Unis), PepsiCo (Frito-Lay) (États-Unis), Quinn Foods LLC. (États-Unis), Wyandot Inc. (États-Unis), Amplify Snack Brands (États-Unis) sont les plus grandes marques de maïs soufflé RTE sur le marché.

