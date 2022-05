Color Masterbatch Market Size Enquête professionnelle 2022 par fabricants, croissance, tendances, types et applications, prévisions jusqu’en 2030

Market Research Future (MRFR) a publié un nouveau rapport sur le marché mondial des mélanges maîtres de couleur. Le rapport prend en compte la trajectoire de croissance historique du marché mondial des mélanges maîtres de couleur et les principaux moteurs et contraintes opérant sur le marché à l’heure actuelle afin de fournir des informations fiables sur la trajectoire de croissance probable du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Masterbatch est un additif de couleur dans les procédés de fabrication de polymères. Masterbatch est une substance granulée hautement concentrée contenant des pigments de couleur, dérivée d’un processus thermique similaire en principe à celui utilisé pour préparer des cubes de bouillon de soupe. La résine porteuse hautement concentrée, appelée mélange-maître, est ajoutée aux polymères au cours de leur processus de fabrication et confère une couleur uniforme et efficace. Masterbatch peut également être utilisé pour fournir d’autres propriétés au polymère, telles que des mises à niveau physiques et cosmétiques. Le marché mondial des mélanges maîtres de couleur a été principalement stimulé par la demande croissante de composés polymères et le besoin croissant de rendre le produit techniquement supérieur.

La croissance de l’industrie de l’emballage a été un moteur clé pour le marché mondial des mélanges maîtres de couleur, car la demande du marché des mélanges maîtres est dominée par l’industrie de l’emballage. La demande croissante d’emballages en plastique, en raison de son imperméabilité aux contaminants environnementaux et de ses niveaux élevés de rigidité physique, a été vitale pour le marché mondial des mélanges-maîtres de couleur. Les emballages en plastique devraient rester parmi les matériaux d’emballage les plus populaires au cours de la période de prévision, car même s’ils ne sont pas un matériau écologiquement viable et représentent une menace sérieuse pour le bien-être écologique de la planète, leurs avantages manifestes par rapport à d’autres formes d’emballage plus naturelles ont conduit à l’adoption généralisée des emballages en plastique dans un certain nombre d’industries centrées sur le consommateur. La nécessité d’assurer la sécurité de tous les composants des plastiques et des polymères en termes de risque pour l’homme et l’environnement est susceptible d’entraîner une exploration plus approfondie de diverses propriétés et caractéristiques des mélanges-maîtres au cours de la période de prévision.

Segmentation:

Le marché mondial des mélanges maîtres de couleur est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de la région.

Par type de produit, le marché mondial des mélanges maîtres de couleur est segmenté en mélanges maîtres noirs, mélanges maîtres blancs, mélanges maîtres de couleur standard, mélanges-maîtres additifs et autres. Parmi ceux-ci, le mélange-maître noir est le composant le plus populaire et devrait rester le principal générateur de revenus sur le marché mondial des mélanges maîtres couleur au cours de la période de prévision, augmentant à un TCAC de 5,60% au cours de la période de prévision. Le segment des mélanges maîtres noirs était évalué à 1 140 millions de dollars en 2015 et détenait une part de 30% du marché mondial des mélanges maîtres de couleur.

Par application, l’emballage est susceptible d’émerger comme le segment dominant du marché mondial des mélanges maîtres de couleur au cours de la période de prévision, suivi de l’automobile, des biens de consommation et de la vente au détail, des textiles et autres. Le segment de l’emballage représentait une part solide de 34% sur le marché mondial des mélanges maîtres de couleur en 2015 et devrait afficher le TCAC le plus élevé de 6,42% au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

Le marché mondial des mélanges maîtres de couleurs est segmenté en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Asie-Pacifique sur la base de la région.

Le marché mondial des mélanges maîtres de couleur devrait être dominé par l’Europe au cours de la période de prévision en raison de la croissance rapide des industries d’application telles que l’emballage, l’automobile et les biens de consommation. L’industrie automobile est devenue l’un des principaux consommateurs de mélanges-maîtres dans la région en raison de la production croissante d’automobiles, de la demande croissante de plastiques et d’autres polymères dans la production d’automobiles et de la demande croissante de schémas de coloration lisses et attrayants dans la conception automobile. Les performances de couleur constantes fournies par masterbatch sont susceptibles de stimuler le marché des mélanges maîtres de couleur en Europe au cours de la période de prévision. Le marché européen des mélanges maîtres de couleur était évalué à 1 330 millions USD en 2015, représentant 35% du marché mondial des mélanges maîtres de couleur, et devrait augmenter à un TCAC solide de 5,91% au cours de la période de prévision.

Analyse concurrentielle :

Les principaux acteurs du marché mondial des mélanges maîtres de couleur comprennent A Schulman Europe, Polyplast Muller, Hubron, Cabot Plastics International, Clariant Masterbatches, Polyone Corporation et Tosaf Compounds.

Mises à jour de l’industrie :

En mai 2018, Colour Tone a lancé une nouvelle génération de mélange-maître noir détectable dans le proche infrarouge (NIR) pour faciliter l’élimination et le recyclage après utilisation.

