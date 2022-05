Estimations du marché Smart Grid Sensors , paysage concurrentiel, prévisions de revenus commerciaux et statistiques | Impact de la COVID-19

Analyse de marché

La taille du marché mondial des capteurs de réseau intelligent atteindra 4 milliards usd à un TCAC de 18% au cours de la période de prévision (2020-2027), indique le dernier rapport Market Research Future (MRFR).

Besoin croissant dans l’industrie électrique pour stimuler la croissance du marché

Les capteurs de réseau intelligent sont devenus une technique innovante qui utilise les technologies de la communication et de l’information dans le domaine de la production, de la distribution et du transport d’électricité. La gestion de la distribution du réseau intelligent et des logiciels tels que SCADA ont amélioré ensemble le système de réseau électrique existant en termes d’adaptabilité, d’efficacité et de fiabilité. Cela stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Acteurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial des capteurs de réseau intelligent comprennent General Electric Company (États-Unis), ABB Ltd. (Suisse), Oracle Corporation (États-Unis), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), Siemens AG (Allemagne), Schneider Electric SA (France), Itron, Inc. (États-Unis), Landis + Gyr (Suisse), Tech Mahindra Ltd. (Inde), Aclara Technologies LLC (États-Unis), S & C Electric Company (Illinois, États-Unis), Esyasoft Technologies Pvt. Ltd. (Inde), Open Systems International, Inc. (Minnesota, États-Unis), Wipro Ltd. (Inde), Kamstrup A/S (Danemark), Trilliant Holdings, Inc. (États-Unis), NexGrid, LLC. (États-Unis), Globema (Pologne), EnerNOC, Inc. (États-Unis) et e-Smart Systems Pvt. Ltd. (Inde).

Augmentation des progrès technologiques dans la technologie des capteurs pour offrir de solides opportunités

L’augmentation des progrès technologiques dans la technologie des capteurs comme l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’Internet des objets et l’utilisation de capteurs dans les applications industrielles offrira de solides opportunités pour le marché au cours de la période de prévision.

Obtenir un exemple de rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5427

Une consommation d’énergie élevée pour agir comme une contrainte du marché

La consommation d’énergie élevée des réseaux intelligents peut constituer une contrainte du marché au cours de la période de prévision.

Les préoccupations en matière de sûreté et de sécurité constitueront un défi pour le marché

Les préoccupations en matière de sécurité et de sûreté des réseaux intelligents peuvent constituer un défi pour le marché au cours de la période de prévision. En outre, l’impact de la COVID-19 peut également entraver la croissance du marché.

Segmentation du marché

Le marché mondial des capteurs de réseau intelligent est divisé en fonction des capteurs, des composants, des services, des solutions et des applications.

Par capteurs, le marché des capteurs de réseau intelligent est segmenté en capteurs de tension / température, capteurs de détection de panne, capteurs de surveillance de transformateur, capteurs d’évaluation de ligne dynamique, etc. Le segment des composants comprend un compteur AMI, des capteurs, du matériel réseau, un contrôleur logique programmable (PLC) et autres.

Par service, le marché mondial des capteurs de réseau intelligent est segmenté en conseil, déploiement et intégration, support et maintenance et autres.

Par solutions, le marché des capteurs de réseau intelligent est segmenté en Infrastructure de comptage avancée (AMI), gestion de la distribution de réseau intelligent, communication de réseau intelligent, gestion des actifs de réseau, automatisation des sous-stations et système de facturation et d’information client.

Sur la base de l’application, le marché des capteurs de réseau intelligent est segmenté en compteurs d’énergie intelligents, contrôle de supervision et acquisition de données (SCADA), infrastructure de comptage avancée (AMI), etc.

Obtenir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/smart-grid-sensors-market-5427

Analyse régionale

L’Amérique du Nord va précéder le marché des capteurs de réseau intelligent

L’Amérique du Nord précédera le marché au cours de la période de prévision. La montée en puissance des fournisseurs de solutions de réseau intelligent pour améliorer la cohérence du réseau, d’énormes investissements en R & D pour offrir des techniques innovantes pour optimiser la perte de dissipation tout en transmettant l’énergie au grand public, une adoption croissante aux États-Unis et au Canada, des avancées technologiques constantes par les géants de la technologie, des entreprises améliorant constamment les processus commerciaux globaux pour répondre aux demandes des clients pour des services et des produits de haute qualité de la meilleure façon possible, les investissements croissants du gouvernement pour l’adoption d’infrastructures de comptage avancées pour la modernisation du réseau électrique et la réduction des pertes de distribution et de transport ajoutent à la part de marché mondiale des capteurs de réseau intelligent dans la région.

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Personne-ressource pour les médias :

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com