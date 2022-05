Marché des polymères en émulsion Size: Année 2022-2030 et son analyse détaillée en se concentrant sur les principaux acteurs clés

Les polymères en émulsion sont obtenus par polymérisation de monomères, de tensioactifs et d’eau. Ils sont utilisés pour la fabrication d’adhésifs, de peintures et de revêtements. Un nouveau rapport sur le marché mondial des polymères d’émulsion, publié par Market Research Future (MRFR), estime que ce marché pourrait connaître une hausse des revenus à un TCAC de 10% entre 2022 et 2030. En termes de valeur, le marché peut valoir 4 317,10 millions de dollars d’ici la fin de la période de prévision.

Le moteur de marché le plus rapide pour la croissance du marché mondial des polymères d’émulsion est la forte demande de polymères d’émulsion en raison de la forte croissance de l’industrie de divers produits dont la fabrication nécessite essentiellement des polymères d’émulsion. Les polymères en émulsion sont des solvants à base d’eau. Le monomère se dissout dans l’eau et peut remplacer les polymères à base de solvant en raison de sa faible teneur en composés organiques volatils (COV). Les avantages du monomère comprennent une meilleure recyclabilité et un poids moléculaire élevé, ce qui fait que sa demande augmente dans de nombreuses industries d’utilisateurs finaux. Un autre moteur important du marché des polymères en émulsion est la demande croissante de peintures et de revêtements dans le secteur automobile et le secteur du bâtiment et de la construction. Parmi les autres facteurs importants du marché, citons les préoccupations environnementales croissantes concernant les polymères à base de solvants et le remplacement de ces polymères par des polymères à base d’eau respectueux de l’environnement fabriqués à partir de polymères en émulsion. Cependant, la volatilité des prix du pétrole brut peut nuire à la croissance du marché, car ce produit est dérivé du pétrole brut et du gaz naturel.

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des polymères en émulsion englobe l’application et les types. Le point de vue de MRFR sur le marché explore en profondeur diverses facettes du marché.

La segmentation basée sur les applications de ce marché couvre les adhésifs et les produits d’étanchéité, la peinture et les revêtements, le papier et les cartons, etc. Avec une part de marché de 30%, le secteur de l’application de peinture et de revêtements est le segment le plus important parmi tous les segments de marché en raison de la demande croissante de l’industrie automobile et de l’industrie de la construction pour utiliser la qualité améliorée des peintures et des revêtements. Les fabricants de peinture veulent des peintures avec une qualité, une résistance et une sensibilité à la chaleur améliorées, ce qui pousse le marché à adopter de nouvelles technologies. Cela augmenterait par la suite l’utilisation de polymères en émulsion. D’autres facteurs soutenant la croissance du secteur d’application de peinture et de revêtements modifient le mode de vie des consommateurs, la demande croissante d’adhésifs dans l’industrie automobile ainsi que dans l’industrie aérospatiale et l’amélioration des produits intérieurs bruts (PIB) des pays en développement.

Par type, le marché a été segmenté en acryliques, dispersions de polyuréthane, latex de styrène-butadiène, polymères d’acétate de vinyle et autres. Sur l’ensemble du volume du marché, le segment des polymères en émulsion à base d’acrylique génère le chiffre d’affaires le plus important en raison de ses propriétés telles que la capacité de séchage rapide et la résistance à l’eau. L’acrylique sèche les peintures rapidement et offre une bonne adhérence, résistance et qualité. Par conséquent, la demande, les ventes et l’utilisation de l’acrylique dans l’industrie des peintures et des revêtements augmentent et, par conséquent, stimulent la croissance du marché des polymères en émulsion. Les polymères d’acétate de vinyle connaissent également une croissance significative en raison de l’augmentation de la production d’adhésifs à base d’eau, de papier et de fabrication de bois.

Segmentation régionale

Un aperçu géographique du marché mondial des polymères en émulsion couvre l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Nord et le reste du monde( RoW).

La région Asie-Pacifique est le plus grand marché régional en raison de la croissance des activités de construction et du développement de l’industrie des peintures et des revêtements. Dans les pays en développement comme la Chine et l’Inde, la demande de peintures et de revêtements et la demande d’adhésifs augmentent, ce qui stimule également la demande d’acryliques. Ces produits sont nécessaires lorsque le besoin de développement d’infrastructures conduit au secteur de la construction en pleine croissance pour la construction de nouveaux bâtiments. Le Japon est une autre économie de cette région qui a le potentiel d’émerger comme une économie puissante.

En Europe et en Amérique du Nord, le marché peut connaître une croissance constante. L’économie la plus forte en Amérique du Nord est les États-Unis, et le ralentissement économique sur le marché américain après l’ère de la récession a entravé la croissance du marché des polymères en émulsion dans les peintures et les revêtements dans divers secteurs, en particulier dans l’industrie automobile et l’industrie de la construction. L’Amérique du Nord a de toute façon une infrastructure plus avancée que la région Asie-Pacifique. L’Europe aussi. Les réglementations strictes des gouvernements concernant les émissions chimiques dans l’environnement ont ralenti la demande de polymères en émulsion dans la région Europe. Le Canada est une autre économie importante qui peut devenir un important marché propre à un pays en Amérique du Nord. En Europe, ces économies sont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Le segment RoW couvre les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA). Au cours de la période de prévision, la région MEA devrait connaître une croissance remarquable en raison de l’expansion des ressources énergétiques qui entraîne une augmentation de la recherche et du développement (R & D) de polymères en émulsion.

Acteurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial des polymères en émulsion comprennent Arkema Co. (France), BASF SE (Allemagne), Celanese Corporation (États-Unis), Dī Ai Shī Kabushiki-gaisha (DIC) Corporation (Japon), The Dow Chemical Company (États-Unis), Koninklijke DSM N.V. (Pays-Bas), Omnova Solutions Inc. (États-Unis), Nuplex Industries Ltd (Australie), Trinsea Co. (États-Unis) et Wacker Chemie AG (Allemagne).

Dernières nouvelles de l’industrie

StanChem Polymers a choisi Terra Firma comme distributeur exclusif dans les régions du Midwest, du Nord-Est, du Sud-Est et du Sud-Ouest des États-Unis. 26 JUIL 2019

