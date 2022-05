 Part de marché des encres d’impression en héliogravure: consommation de recherche, taille du marché, entreprises, analyse du rapport de l’industrie et demande et prévisions futures: 2020-2027

Analyse de marché

Le marché mondial des encres d’impression en héliogravure devrait croître à un TCAC notable entre 2020 et 2027, selon le récent rapport de Market Research Future (MRFR). L’encre d’impression en héliogravure est utilisée dans les processus d’impression pour produire une image de haute qualité. Il est fabriqué pour réduire l’émission de COV (composés organiques volatils) générés par l’encre. L’encre d’impression en héliogravure offre un aspect esthétique, une nature écologique et des caractéristiques anti-oxydantes au produit. Il est utilisé dans les machines d’impression pour ajouter des performances supérieures et une finition décorative aux images. Certaines de ses vastes applications comprennent les produits et la promotion, la publication, l’emballage et autres.

Divers facteurs contribuent à la croissance du marché mondial des encres d’impression en héliogravure. Ces facteurs, selon le nouveau rapport MRFR, comprennent le nombre croissant de presses d’impression et de maisons d’édition, une technologie améliorée comme le placage de cylindres d’héliogravure à ultrasons, une demande croissante d’aliments transformés, une application d’emballage flexible croissante et des industries de fabrication et d’utilisation finale en pleine croissance.

Au contraire, la concurrence féroce de l’impression flexo pour sa rentabilité plus élevée et son faible coût d’installation sont des facteurs qui peuvent limiter la croissance du marché des encres d’impression en héliogravure au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de rapport gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5119

Analyse Covid-19 sur le marché des encres d’impression en héliogravure / Analyse du marché ABC Covid-19

L’épidémie de COVID-19 a forcé plusieurs entreprises d’encres d’impression en héliogravure à cesser leurs activités pour se conformer aux dernières décisions du gouvernement. La pause dans l’exploitation a un impact direct sur le flux de revenus. La plupart des industries de l’emballage et de l’impression ont été fermées, ce qui a eu un impact important sur l’industrie de l’encre d’impression. Cette pandémie a exercé une pression instentile sur la chaîne d’approvisionnement des matériaux d’emballage, tels que les adhésifs, les revêtements, les encres d’impression et autres. L’Inde dépend largement d’autres pays en ce qui concerne les importations de produits chimiques utilisés dans les encres d’imprimerie. Le ralentissement des importations a entraîné une hausse des matières premières sur le marché mondial. Ceci, à son tour, entraînera un obstacle à la croissance rebondissante des industries de l’encre d’impression.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR propose une analyse segmentaire inclusive du rapport sur le marché mondial des encres d’impression en héliogravure en fonction de la technologie, du type de résine et de l’application.

Par type de résine, le marché des encres d’impression en héliogravure est segmenté en segments acrylique, polyuréthane, polyamide et nitrocellulose. Parmi ceux-ci, le type de résine de nitrocellulose dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par technologie, le marché des encres d’impression en héliogravure est segmenté en segments à base d’eau et à base de solvants. Parmi ceux-ci, la technologie à base de solvants dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par application, le marché des encres d’impression en héliogravure est segmenté en produits et promotion, publication, emballage et autres. Parmi ceux-ci, l’application d’emballage aura une part majeure du marché au cours de la période de prévision.

Renseignez-vous pour obtenir un rabais: https://www.marketresearchfuture.com/check-discount/5119

Analyse régionale

Sur la base de la région, le rapport sur le marché des encres d’impression en héliogravure couvre les tendances récentes et les opportunités de croissance en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). Parmi ceux-ci, la région APAC sera le fer de lance du marché au cours de la période de prévision pour sa demande croissante dans les produits et la promotion, la publication, l’emballage et d’autres industries. Les encres d’impression en héliogravure sont principalement utilisées dans les emballages pour la consommation croissante d’encres pour ajouter une finition brillante et de la beauté sur les images, les catalogues et autres en Inde, au Japon et en Chine qui sont les principaux contributeurs dans la région.

Le marché des encres d’impression en héliogravure en Amérique du Nord devrait connaître une croissance remarquable au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant de résines polyamides et de nitrocellulose dans les secteurs de l’emballage. En outre, les progrès technologiques et les investissements croissants ajoutent également à la croissance du marché. Le Mexique, le Canada et les États-Unis sont les principaux contributeurs de la région pour son utilisation croissante dans les segments des produits, de la promotion et de la publication.

Le marché des encres d’impression en héliogravure en Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de son utilisation croissante dans le secteur de l’emballage. En outre, l’augmentation de l’industrie alimentaire et des boissons et de l’industrie automobile, l’augmentation des activités promotionnelles pour répondre directement aux besoins des clients et la demande croissante de catalogues, d’encarts et d’annuaires ajoutent également à la croissance du marché. La France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni sont les principaux contributeurs dans la région à l’utilisation croissante des encres d’impression en héliogravure dans la publicité ainsi que dans d’autres activités promotionnelles.

Le marché des encres d’impression en héliogravure en Amérique latine devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de son utilisation croissante dans les produits et la promotion, la publication et l’emballage en raison de sa qualité supérieure et de son contenu non cancérigène.

Le marché des encres d’impression en héliogravure dans la région MEA devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision en raison de sa demande croissante de stratifiés pour les encarts publicitaires de journaux, les emballages grand public, les meubles et autres.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/rotogravure-printing-inks-market-5119

Acteurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des encres d’impression en héliogravure comprennent Wikoff Color Corporation (États-Unis), MHM Holding GmbH (Allemagne), Siegwerk Druckfarben AG & Co KGaA (Allemagne), Tokyo Printing Ink MFG. Co., Ltd. (Japon), T & K TOKA Corporation (Japon), SAKATA INX CORPORATION (Japon), Dainichiseika Color & Chemicals Mfg.Co., Ltd. (Japon), Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd. (Japon), DIC CORPORATION (Japon) et Flint Group (Luxembourg).