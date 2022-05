Analyse du marché phosphate  2020-2027 Opportunités croissantes et paysage concurrentiel

Les phosphates sont des formes de l’élément phosphore, que l’on trouve dans les dépôts argileux de minéraux phosphatés. Le phosphate est utilisé pour la fabrication de phosphore, qui trouve de larges applications dans l’agriculture et l’industrie chimique. Le marché mondial du phosphate est un marché à croissance lente mais persistante en raison de la nature critique de l’élément phosphore pour l’industrie et l’agriculture modernes.

Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial du phosphate devrait générer un TCAC à un chiffre au cours de la période d’évaluation (2020-2027). L’utilisation intensive du phosphate dans les secteurs chimique et agricole est le principal déterminant de la forte demande du marché.

Le Maroc occupe la position de premier producteur mondial et d’exportateur de phosphates. D’autres producteurs importants sont les États-Unis, l’Égypte, la Chine, Israël, le Sahara occidental, la Tunisie, le Kazakhstan, l’Australie et la Jordanie, qui possèdent des secteurs d’extraction de phosphate commercialement importants.

La demande persistante du secteur chimique et agricole est le principal déterminant de la demande du marché. Ainsi, la prospérité de ces secteurs est en corrélation avec la demande du marché et, par conséquent, le prix commandé par l’industrie mondiale du phosphate. Le phosphate joue un rôle écologique et biologique important, ce qui en fait un élément essentiel dans l’industrie des engrais. Le phosphate est un nutriment limitant et essentiel dans l’agriculture et l’aquaculture car il régit le taux de croissance des organismes.

Cependant, la rigueur croissante des réglementations environnementales concernant l’industrie minière restreint le marché. L’adoption de normes de remise en état pour les mines de phosphate entraîne le coût du produit final.

Marché mondial du phosphate – Segments

MRFR a segmenté le rapport en trois dynamiques pour élargir la portée de la compréhension,

Par type : Ammonium, Calcium, Acide phosphorique, Potassium, Rubidium, Sodium, entre autres.

Par application : Engrais, aliments et boissons, détergents, produits chimiques de traitement de l’eau, traitement des métaux, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques et bâtiment et construction, entre autres.

Par régions : Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Marché mondial du phosphate – Analyse régionale

La région Asie-Pacifique a dominé la plus grande part du marché mondial des phosphates en 2017, la tendance à la croissance la plus rapide qui ne montre aucun signe de ralentissement dans un avenir immédiat. Ce secteur agricole important et en pleine croissance en raison de l’augmentation de la population entraîne une demande persistante d’engrais à base de phosphate. Les divers programmes des gouvernements visant à stimuler l’agriculture stimulent une croissance constante du marché.

L’Amérique du Nord et l’Europe représentent des marchés considérables pour les phosphates en raison de leur secteur agricole à grande échelle. En plus de l’agriculture, une autre industrie comme le savon et les détergents est un autre moteur du marché des phosphates.

Le marché latino-américain est également le moteur d’un grand marché en raison de la consommation croissante de produits alimentaires, ce qui entraîne une utilisation accrue d’engrais.

Marché mondial du phosphate – Paysage concurrentiel

Le marché du phosphate est très fragmenté et concurrentiel en raison de la présence de plusieurs acteurs, grands et petits. Le phosphate est un matériau de grande valeur et de grande quantité entraînant des coûts de transport élevés. Ainsi, l’économie d’échelle est une stratégie privilégiée employée par les entreprises. Les utilisateurs finaux utilisent également la mise en commun de la demande afin de prendre le contrôle du matériel de stock à moindre coût. La différenciation de produit faible, voire nulle, fait qu’un prix est la principale proposition de valeur. Ainsi, l’industrie est sous le choc d’une forte pression sur les prix.

Une industrie importante est sous le contrôle de l’État en tant qu’entreprises d’État qui doivent contrôler les mines. Un grand nombre d’entreprises d’engrais appartenant à l’État sont un acheteur influent sur le marché. Ainsi, le marché ressemble à un semi-monopole entraînant des inefficacités. La géopolitique joue également un rôle important car seules quelques régions contiennent des minerais riches qui peuvent être extraits économiquement.

Les producteurs de phosphate utilisent des services tels que la gratuité de l’expédition à bord et un crédit raisonnable afin d’attirer et de gagner de gros clients.

Principaux acteurs :

Les acteurs leaders du marché mondial du phosphate comprennent Avantor Performance Materials, LLC (États-Unis), Maaden-Saudi Arabian Mining Company (Arabie saoudite), Mosaic Company (États-Unis), ICL (Israël), Nutrien Ltd. (Canada), Jordan Phosphate Mines Company PLC (Jordanie), EuroChem (Suisse), Innophos Holdings, Inc. (États-Unis), PhosAgro (Russie), SA OCP (Maroc), entre autres.

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes:

11 novembre 2019 —– Dangote Industries Limited (Dangote Group – Nigeria), un conglomérat multinational, diversifié et entièrement intégré, et le gouvernement du Togo ont annoncé leur partenariat pour développer et transformer le phosphate en engrais phosphatés pour la sous-région ouest-africaine, afin d’améliorer la consommation du produit en Afrique. Avec plus de deux milliards de tonnes de réserves de phosphate, le Togo est l’un des principaux producteurs de phosphate en Afrique. En vertu de l’accord, le Togo donnera accès aux ressources en phosphate et le groupe Dangote donnera accès à l’ammoniac et au marché nigérian.