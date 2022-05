Part de marché et prévisions du protecteur d’écran pour smartphone 2028 | Augmentation des investissements dans la fabrication de nouveaux smartphones

Aperçu:

Le marché mondial des protecteurs d’écran pour smartphones est sur le point d’enregistrer un TCAC de 10,25% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Market Research Future (MRFR) affirme que le marché mondial bénéficierait de plusieurs facteurs tels que la consommation croissante de smartphones, l’augmentation du nombre de fabricants de protecteurs d’écran en Chine et en Inde, l’augmentation de la prise de conscience des précautions préventives chez les clients, les innovations dans le domaine, la sensibilisation à l’impact négatif de la lumière bleue, etc.

Mais le marché a trois problèmes majeurs qui peuvent freiner son taux de croissance. La fluctuation des prix des matières premières, la qualité du produit final et un secteur des smartphones non organisé peuvent freiner la croissance du marché mondial.

Paysage concurrentiel :

ZAGG Inc. (États-Unis), Corning Incorporated (États-Unis), AGC (Japon), SCHOTT AG (Allemagne), Shenzhen Yoobao Technology Co., Ltd (Chine), FeYong Digital Technology Limited (Chine), AZ Infolink Private Limited (Inde), BodyGuardz (États-Unis), Belkin International, Inc. (États-Unis) et Nippon Electric Glass Co., Ltd (Japon) sont quelques-unes des principales entreprises à donner une impulsion pour faire progresser le marché mondial. Leurs mouvements stratégiques devraient assurer un meilleur taux de croissance pour le marché.

Segmentation:

Le rapport sur le marché mondial du protecteur d’écran pour smartphone a été segmenté et étudié par les experts MRFR sur la base du type de matériau, de la taille, du type de produit et de l’application. Ces segments fournissent de meilleures informations et aident à l’évaluation et à l’élaboration de stratégies.

Par type, le rapport mondial sur le marché des protecteurs d’écran pour smartphones a été segmenté en verre, polyuréthane thermoplastique (TPU) et polyéthylène téréphtalate (TPU). Le segment du verre génère le maximum de revenus du marché. En 2021, il avait une valorisation de 24 531,3 millions USD.

Par type de produit, le marché mondial a été segmenté en verre trempé 2D, 2.5D, 3D et 9H. Le segment 2.5D a une meilleure couverture du marché.

Par taille, l’étude sur le marché mondial des protecteurs d’écran pour smartphones a été segmentée en 0,21 mm, 0,26 mm, 0,33 mm et 0,48 mm. Le segment 0,21 mm est très convoité et détenait 38% de la part de marché mondiale en 2021.

Par application, la discussion sur le marché des protecteurs d’écran pour smartphones a été segmentée en smartphones et tablettes. Le segment des smartphones a la portée maximale et couvre près de 84% du marché mondial.

Nouvelles de l’industrie :

La lumière bleue émise par un smartphone a plusieurs effets secondaires. Il peut affecter le rythme circadien et influencer des problèmes tels que l’irritation des yeux, les maux de tête, la fatigue, etc. C’est pourquoi les scientifiques ont mis au point le protecteur d’écran anti-lumière bleue Ocushield qui réduirait considérablement la lumière bleue et atténuerait les effets néfastes de celle-ci sur la santé. C’est un verre trempé super résistant et a la capacité d’empêcher 90% de la lumière bleue nocive d’avoir un impact sur les rétines.

En avril 2020, ZAGG InvisibleShield a mis au point Glass Elite VisionGuard +, qui est bien plus qu’un protecteur d’écran. C’est un protecteur d’écran robuste, sans aucun doute et est fait de verre aluminosilicate, un processus de trempe par échange d’ions qui aide à augmenter la tension superficielle du verre, ce qui le rend résistant aux rayures. Il peut empêcher la lumière visible à haute énergie (HEV) nocive de nuire aux yeux et de provoquer le vieillissement des yeux. Problèmes de sommeil, vision floue et autres. Il comprend également un traitement qui peut tuer les bactéries, ce qui rend le téléphone plus sûr à utiliser pendant une plus longue période de temps.

Analyse régionale :

Tant en termes de volume que de valeur, l’Asie-Pacifique prendra la tête du monde. Ce marché régional devrait également croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le taux de consommation élevé des smartphones et l’augmentation du revenu disponible peuvent déclencher une expansion du marché.

