Taille, part, analyse, tendances, croissance et prévisions du marché mondial des adhésifs instantanés jusqu’en 2026

L’adhésif, communément appelé colle, mucilage ou pâte, est toute substance non métallique appliquée sur une ou les deux surfaces de deux éléments distincts qui les lie ensemble et résiste à leur séparation. Ils polymérisent en présence d’une base faible, telle que l’humidité de surface, et adhèrent bien à une large gamme de substrats. La récente publication de Bonafide Research intitulée «Global Instant Adhesive Market Outlook, 2026» catégorise le marché pour prévoir les revenus et analyser les tendances des segments, en fonction du processus de durcissement (conventionnel et photopolymérisé), de la chimie (à base de cyanoacrylate et d’époxy) , Application (industriel, travail du bois, transport, grand public, électronique). Le rapport vise également à estimer la taille et le potentiel de croissance future du marché des adhésifs instantanés dans 5 régions et 19 pays. Des facteurs tels que les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis influençant la croissance du marché des adhésifs instantanés ont également été étudiés dans le rapport. Le rapport présente une image claire du marché à l’aide de 29 chiffres et 87 tableaux.

Le marché des adhésifs est moins capitalistique par nature et est très fragmenté et concurrentiel, en raison de la présence de nombreux acteurs multinationaux et régionaux. Le marché mondial de l’année 2015 s’élevait à 1,46 milliard de dollars, l’automobile, la construction et l’emballage alimentaire étant les principaux moteurs de la demande. Le COVID-19 a posé de nombreux défis dans tous les principaux secteurs. Les principales économies du monde, telles que les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Corée du Sud, l’Espagne et le Japon, font partie des pays gravement touchés par la pandémie. Le marché mondial des adhésifs instantanés a connu une baisse de 0,091 milliard USD entre 2019 et 2021. La croissance de ce marché est largement tirée par la demande accrue des segments médical et des transports. Les fabricants tentent de répondre à la demande croissante, ce qui, à son tour, aide le marché à se développer avec un TCAC prévu de 8,95 %.

Le durcissement est un processus chimique dans lequel les adhésifs cristallisent complètement. L’adhésif atteint alors ses propriétés finales et construit sa résistance finale. Les caractéristiques de l’adhésif changent également au cours de ce processus, formant littéralement « une liaison solide ». Pour les adhésifs instantanés conventionnels, le monomère de la partie débordante au niveau du collage se vaporise et réagit avec l’humidité de l’air, et devient un polymère. Le marché des adhésifs conventionnels en 2015 a été évalué à 1,30 milliard de dollars, leader du marché. Les étiquettes sont très médiatisées dans le secteur de la restauration. Par conséquent, les entreprises du marché des adhésifs gagnent en efficacité dans la technologie des adhésifs à microsphères pour exploiter les opportunités de valorisation à l’aide d’applications d’étiquettes. Jusqu’à la fin de la période de prévision, le marché devrait connaître une croissance de 13,08 % dans le segment des procédés photopolymérisables.

Les adhésifs cyanoacrylates sont des adhésifs monocomposants durcissant à température ambiante accessibles dans une large gamme de viscosités, qui sont également connus pour des liaisons rapides et fiables avec un collage instantané à haute performance de matériaux fréquents, tels que le caoutchouc, les métaux, le bois, le plastique et polystyrène. Ainsi, le segment des adhésifs cyanoacrylates a visiblement dominé le marché avec une valeur de 1,22 milliard USD en 2015 et atteignant plus de 81% du marché en 2020. Bien que la colle époxy soit largement connue comme colle structurelle ou d’ingénierie utilisée dans diverses industries, il Il existe de nombreux autres types de colles époxy développées pour un large éventail d’utilisations, y compris des applications sur des articles courants à la maison. Au cours de la période de prévision, le marché devrait croître avec un TCAC de 11,78 %. Les résines époxy sont plus chères à produire que les autres types de résines. En effet, les matières premières nécessaires à la fabrication coûtent beaucoup plus cher que les autres résines bas de gamme et le processus de production est compliqué avec une faible tolérance aux erreurs.

Qu’il s’agisse de smartphones ou de chaussures de sport, de vitres isolantes, de voitures, d’avions ou même de réparations dans l’industrie du recyclage : la technologie de collage est une technologie clé innovante dans une grande variété d’industries aujourd’hui – et son potentiel n’est pas encore pleinement exploité. Le marché est fortement dominé par le segment électronique qui représente plus de 20% de part de marché depuis 2015.

À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique a dominé le marché à travers le monde, avec une forte demande des industries des utilisateurs finaux, telles que l’emballage, le transport, l’électronique, la construction et l’ameublement. La demande de produits cosmétiques et de produits alimentaires et de boissons devrait augmenter en raison de la population croissante et de la demande de produits de qualité, de l’urbanisation et des consommateurs enclins à la technologie, alimentant ainsi la demande de l’industrie de l’emballage dans la région. Le marché européen contribue de manière significative en raison de la présence de certains des plus grands fabricants et fournisseurs de la région, tels que Henkel AG & Co. KGaA, Bostik SA, KENT Europe, 3M, etc. L’Amérique avec le deuxième plus grand contributeur sur le marché mondial. Par conséquent, avec une croissance aussi robuste de l’industrie de l’emballage à travers le monde, la demande sur le marché des adhésifs et des mastics devrait également augmenter au cours de la période de prévision.

Le besoin croissant de collage instantané pour diverses applications et la demande croissante de l’industrie électronique stimulent la croissance du marché. Les spécialistes du marketing ont réussi à tirer le meilleur parti de la situation en répondant aux diverses exigences du marché. Les 3 principaux acteurs du marché mondial sont Henkel AG & Company, 3M et H.B Fuller, qui représentent ensemble 33 % du marché. Les principaux acteurs mentionnés dans ce rapport sont 3M, Bostik SA, Delo Industrial Adhesives, H.B Fuller, Henkel AG & Company, Huntsman Corporation, Illinois Tool Works Incorporation, Lord Corporation, Loxeal Engineering Adhesives, Parson Adhesives, Premabond LLC., Pidilite Industries, RPM International Inc, Sika AG, Toagosei Co. Ltd.

CONSIDÉRÉ DANS LE RAPPORT

• Géographie : mondiale

• Année de base : 2020

• Année historique : 2015

• Année de prévision : 2026

RÉGIONS COUVERTES :

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie

• Amérique latine

• Moyen-Orient et Afrique

ASPECTS COUVERTS DANS LE RAPPORT

• Taille du marché en valeur pour la période (2015-2026F)

• Part de marché par processus de durcissement (conventionnel et photopolymérisé)

• Part de marché par chimie (à base de cyanoacrylate et d’époxy)

• Part de marché par application (industriel, travail du bois, transport, grand public, électronique)

• Part de marché par région

• Part de marché par pays

• Part de marché par entreprise

