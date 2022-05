Taille du marché du chlorure d’allyle 2022: analyse des tendances futures, aperçu des activités mondiales par les principaux fabricants et prévisions des revenus des ventes jusqu’en 2030

La taille du marché du chlorure d’allyle devrait dépasser 2 845,1 millions USD d’ici 2030 et enregistrer un TCAC de 4,11% au cours de la période 2022-2030. Chlorure d’allyle, un produit chimique piquant qui sent le produit chimique. L’utilisation du produit chimique comme base pour produire de l’épichlorhydrine, de la glycérine et d’autres dérivés est susceptible de stimuler la croissance du marché du chlorure d’allyle jusqu’en 2030.

L’utilisation croissante de dérivés du chlorure d’allyle dans de nombreuses industries d’utilisation finale devrait alimenter la croissance du marché. Ceci est illustré par la demande de résines époxy, dérivées à l’aide de chlorure d’allyle, dans les industries du bâtiment et de la construction et de l’aérospatiale et de la défense. En outre, le besoin de sels d’ammonium quaternaire pour la gestion des eaux usées est un autre moteur du marché du chlorure d’allyle. Par exemple, les fabricants d’aliments et de boissons investissent dans des projets de gestion de l’eau en raison de la demande d’eau douce.

La demande croissante de résines époxy dans les industries d’utilisation finale est susceptible de stimuler la croissance du marché. Le secteur automobile, par exemple, a besoin de ces prépolymères pour produire des revêtements capables de résister à la corrosion et aux températures extrêmes. Mais des politiques environnementales strictes concernant la production du produit chimique associées à la production d’épichlorhydrine biosourcée comme alternative peuvent poser un défi au marché du chlorure d’allyle.

Segmentation :

Le marché du chlorure d’allyle est divisé sur la base de différentes applications du composé.

Le chlorure d’allyle trouve des applications étendues dans l’épichlorhydrine, les produits chimiques de traitement de l’eau, les allylamines, les allylsulfates, l’éther glycidylique et autres. L’épichlorhydrine représentait une proportion majeure de la part de marché du chlorure d’allyle en 2022 et était évaluée à près de 1 974,1 millions USD. Le principal facteur qui a contribué à cette croissance est l’utilisation de l’épichlorhydrine dans la formation de résines époxy qui trouvent une forte demande de diverses industries, y compris l’aérospatiale et la défense, le bâtiment et la construction, l’électricité et l’électronique et l’automobile. Selon les estimations, le segment pourrait amasser près de 2 503,7 millions de dollars d’ici 2030 en raison de l’expansion des industries qui utilisent des résines époxy.

Étant donné que la durabilité et la conservation de l’environnement sont devenues les deux thèmes primordiaux qui devraient façonner l’avenir de presque toutes les industries dans les années à venir, le traitement de l’eau est devenu une caractéristique obligatoire dans les industries qui produisent des eaux usées. Le chlorure d’allyle trouve une application étendue dans les produits chimiques de traitement de l’eau et, par conséquent, ce segment représentait la deuxième plus grande part du marché du chlorure d’allyle en 2022 et devrait enregistrer un TCAC de 4,33% au cours de la période de prévision pour amasser environ 104,8 millions USD d’ici 2030. Les réserves d’eau douce diminuent, un facteur qui a créé une vaste marge de croissance pour le marché du chlorure d’allyle en raison du fait que le composé peut être utilisé très efficacement dans la production de sels d’ammonium quaternaire. De manière significative, les sels d’ammonium quaternaire sont des composants essentiels de la gestion de l’eau.

Analyse régionale :

La segmentation géographique du marché du chlorure d’allyle comprend l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA).

L’industrialisation expansive dans la région APAC aura un impact significatif sur le marché du chlorure d’allyle, comme en témoigne l’estimation de 2022 selon laquelle la région représentait 51% de part de marché. L’industrialisation de pays comme Singapour, l’Indonésie et la Thaïlande contribuera à la croissance. La croissance exponentielle de la population dans les économies en développement situées dans la région, associée à une augmentation des investissements dans le dessalement et le traitement de l’eau, devrait porter la valorisation du marché du chlorure d’allyle de l’APAC à 1 526 millions USD d’ici 2030.

La taille du marché européen du chlorure d’allyle a été estimée à 464,5 millions USD en 2022. Étant donné que la région a une forte présence d’industries aérospatiales et automobiles, près de 449,1 kilotonnes de chlorure d’allyle devraient être en demande d’ici 2023. Par conséquent, la valorisation du marché devrait dépasser 555,1 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 3,11% au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord connaîtra des tendances similaires à celles de l’Europe et la valorisation du marché devrait dépasser 493,9 millions USD d’ici 2023 dans la région avec un TCAC de 3,35% au cours de la période de prévision. La région exigera presque la même valeur de chlorure d’allyle d’ici 2023, soit près de 407 kilotonnes.

Analyse concurrentielle :

Certains des principaux concurrents sur le marché du chlorure d’allyle comprennent Sumitomo Chemical Co., Ltd., Osaka Soda, Alfa Aesar, Kashima Chemical Co., Ltd., Rizho Lanxing Chemical Industry Co., Ltd., DowDuPont, Gelest, Inc., Solvay, Olin Corporation et d’autres.

Nouvelles de l’industrie :

Sicomin, formulateur et fournisseur de systèmes de résine époxy et de solutions composites haute performance, a annoncé la qualification de ses résines d’infusion époxy et de ses produits adhésifs pour la production en série du nouveau bateau à feuilles entièrement électrique de Candela.

