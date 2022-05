Portée de la part de marché du méthylate de sodium avec les principaux acteurs, le prix, les principaux fabricants et les prévisions jusqu’en 2030

Le marché mondial du méthylate de sodium est en croissance continue, principalement en raison de l’utilisation croissante de ces substrats dans la production de biodiesel. En outre, la demande croissante de mélange de biodiesel, ainsi que la compétitivité croissante des exportations de biodiesel et des secteurs d’activité des solutions fonctionnelles, confirment la croissance du marché. En outre, des facteurs tels que les investissements continus dans les usines de biodiesel en raison de l’augmentation de la production de soja et de biodiesel accélèrent la croissance du marché à une hauteur accrue.

Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial du méthylate de sodium était évalué à 354,7 millions USD en 2018, ce qui devrait encore s’apprécier à 4 et CAGR au cours de la période considérée (2020-2027). Cette croissance est due à l’absorption accrue du méthylate de sodium par les principales industries d’utilisation finale. En outre, l’utilisation intensive du méthylate de sodium dans l’industrie pharmaceutique et la croissance saine de l’industrie pharmaceutique à travers le monde stimulent la croissance du marché.

En outre, les utilisations croissantes du biodiesel dans l’automobile et de nombreuses autres industries agissent comme une force motrice majeure pour la croissance du marché. D’autres facteurs tels que la croissance de l’industrie automobile et la prise de conscience croissante du réchauffement climatique alimentent la croissance du marché, stimulant la demande de biodiesel. D’autre part, la volatilité des prix et l’offre et la demande de méthanol, qui est la principale matière première requise pour le méthylate de sodium, devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Néanmoins, l’augmentation de la demande de méthylate de sodium, qui devrait encore augmenter dans les économies émergentes, soutiendrait la croissance du marché tout au long de la période analysée, offrant de nombreuses opportunités de croissance aux producteurs. En outre, la nécessité de décarboniser les émissions dans l’industrie des transports, entraînée par la sensibilisation croissante aux effets néfastes des combustibles fossiles sur l’environnement, devrait stimuler la croissance du marché dans un proche avenir.

Marché mondial du méthylate de sodium – Segments

L’analyse est segmentée en trois dynamiques de marché.

Par type : Solide et liquide.

Par application : Produits pharmaceutiques, Produits agrochimiques, Plastiques et polymères, Soins personnels, Réactif analytique, Biodiesel et autres.

Par régions : Amérique du Nord, Europe, APAC et reste du monde.

Marché du méthylate de sodium – Paysage concurrentiel

Extrêmement concurrentiel, le marché mondial du méthylate de sodium semble fragmenté en raison de la présence de nombreux acteurs bien établis. Pour gagner une plus grande part de la concurrence, les acteurs intègrent des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, la collaboration, les produits / technologies et l’expansion.

Principaux acteurs :

Les acteurs leaders du marché mondial du méthylate de sodium comprennent BASF SE (Allemagne), Evonik Industries AG (Allemagne), New Heaven Chemicals INC Iowa LLC (États-Unis), Anhui Jinbang Medicine Chemical Co., Ltd. (Chine), Zhengzhou Saihang Chemical Technology Co. Ltd (Chine), Shandong Xisace New Materials Technology Co. Ltd (Chine), Inner Mongolia Lantai Industrial Co., Ltd (Chine), Supra Group of Companies (Inde), Shandong Daze Chemical Group (Chine), Envirocat (France), American Elements (États-Unis) et LIAN Chemical Development Co. (Iran), entre autres.

Marché mondial du méthylate de sodium – Analyse régionale

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial du méthylate de sodium. La plus grande part de marché est attribuée aux avantages des matières premières dans la région. En outre, des facteurs tels que la demande croissante de méthylate de sodium dans les secteurs verticaux industriels en raison du taux d’industrialisation rapide et de la croissance économique de la région stimulent la croissance du marché.

Les marchés en croissance rapide dans des pays tels que la Chine, l’Inde et le Japon contribuent principalement à la croissance du marché régional, témoin de la demande croissante de méthylate de sodium. Le marché du méthylate de sodium APAC devrait croître à un TCAC de 4,3% au cours de la période considérée.

L’Amérique du Nord représente la deuxième part importante du marché mondial du méthylate de sodium. Le marché est principalement stimulé par le cadre réglementaire strict et l’adoption élevée d’une technologie de fabrication améliorée dans la production de méthylate de sodium dans la région.

Les États-Unis, parmi d’autres pays d’Amérique du Nord, représentent le principal contributeur à la croissance du marché en raison de la plus grande pénétration des industries des utilisateurs finaux dans le pays. Le marché nord-américain du méthylate de sodium avait une valeur de 84,0 millions USD en 2018, ce qui devrait continuer à croître à un TCAC modeste au cours de la période considérée.

Le marché du méthylate de sodium dans la région européenne est en croissance continue. Des facteurs tels que l’industrialisation rapide et la présence d’acteurs majeurs de l’industrie dans la région stimulent la croissance du marché. En outre, la disponibilité de techniques de fabrication de pointe et le nombre croissant d’exportations justifient la croissance du marché régional.

En outre, la demande croissante de méthylate de sodium et les investissements croissants dans les industries favorisées par l’amélioration du niveau de vie dans la région influencent la croissance du marché. Le marché européen du méthylate de sodium devrait enregistrer un TCAC au cours de la période considérée.

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes:

03 décembre 2019 —- Evonik Industries (Allemagne), l’une des principales sociétés mondiales de produits chimiques de spécialité, a annoncé son intention d’étendre sa capacité de méthylate de sodium à Rosario, en Argentine. La major chimique a déclaré qu’elle augmenterait sa capacité de production de méthylate de sodium catalyseur de biodiesel de 60 000 à 90 000 tonnes métriques. La nouvelle usine sera construite en deux étapes et devrait être achevée en 2021. La décision d’Evonik d’étendre sa production de catalyseurs de biodiesel est motivée par la montée en flèche de la demande de biodiesel en Argentine et au Brésil et plusieurs ajouts récents de capacité de production de biodiesel dans la région.

