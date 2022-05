Prévisions du volume du marché des produits de soins personnels biologiques et analyse de la chaîne de valeur jusqu’en 2027

Selon les rapports du MRFR, le marché mondial des produits de soins personnels biologiques devrait atteindre une valorisation de plus de 31,34 milliards USD d’ici 2027. Le rapport suggère en outre que le marché prospérera à un TCAC sain d’environ 10,56 % pendant la période d’évaluation de 2021 à 2027. Les

produits de soins personnels biologiques sont dérivés d’ingrédients qui ont été approuvés comme biologiques par des organismes de certification autorisés. Les ingrédients biologiques utilisés dans la production de produits de soins personnels sont produits sans l’utilisation de composés chimiques synthétiques. Le marché mondial des produits de soins personnels biologiques a enregistré une croissance énorme ces derniers temps. La croissance du marché est attribuée à l’inclinaison croissante des consommateurs vers les produits de soins personnels biologiques en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux effets néfastes des produits de soins personnels synthétiques.

Analyse de segment

Le marché mondial Le marché des produits de soins personnels biologiques a été fragmenté en divers segments en fonction du canal de distribution, du type de produit et de la région.

Sur la base du canal de distribution, le marché des produits de soins personnels biologiques est divisé en non-magasin et en magasin.

Selon le type de produit, le marché mondial des produits de soins personnels biologiques est divisé en parfums, soins bucco-dentaires, soins de la peau, soins des ongles, soins capillaires et autres.

Analyse régionale

Le marché mondial des produits de soins personnels biologiques est analysé dans cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Selon les rapports de recherche du MRFR, la région européenne devrait dominer le marché mondial des produits de soins personnels biologiques au cours de l’ère de l’évaluation. La région est ensuite divisée en Espagne, Italie, France, Allemagne, Royaume-Uni et le reste de l’Europe. La croissance du marché régional est principalement attribuée à la sensibilisation croissante des consommateurs aux multiples avantages des produits de soins personnels biologiques. En outre, les mises à niveau technologiques et le développement de produits avancés devraient également stimuler la croissance du marché régional au cours des prochaines années.

Le marché des produits de soins personnels biologiques de la région Asie-Pacifique devrait afficher une croissance énorme au cours de la période prévue. La région est en outre classée en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Inde, en Chine et dans le reste de l’Asie-Pacifique. La croissance du marché régional est attribuée à la prise de conscience croissante des consommateurs concernant les avantages pour la santé des produits de soins personnels biologiques et à l’augmentation du revenu disponible par habitant.

Analyse concurrentielle

Le marché mondial des produits de soins personnels biologiques est reconnu pour la présence d’un grand nombre d’acteurs répartis dans le monde. Les acteurs du marché mondial investissent massivement pour lancer des produits innovants afin de répondre à l’énorme demande mondiale. En raison de la demande croissante de produits de soins personnels biologiques, le marché mondial a connu une croissance rapide des fusions et des partenariats au cours des dernières années. Le marché mondial des produits de soins personnels biologiques compte des leaders de premier plan tels que Revlon, Inc. (États-Unis), Shiseido Company, Limited (Japon), The Procter & Gamble Company (États-Unis), Coty Inc. (États-Unis), Kao Corporation (Japon ), Amway Corporation (États-Unis), Natural Products Group, Inc. (États-Unis), The Estée Lauder Companies Inc. (États-Unis), Unilever PLC (Royaume-Uni), Mary Kay Inc. (États-Unis), L’Oréal SA (France), Beiersdorf AG (Allemagne), Natura & Co (Brésil), L’Occitane en Provence (Suisse), Yves Rocher (France) et plusieurs autres.

Développements récents

Janvier 2022 – Le plus grand conglomérat de contenu au commerce d’Asie du Sud, Good Glamm Group, a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Organic Harvest, la plus grande marque de beauté et de soins personnels certifiée Ecocert en Inde. Good Glamm a révélé qu’il investirait Rs supplémentaires. 75 crores dans l’expansion de la marque. L’accord signifie l’entrée de Good Glamm Group dans la catégorie de la beauté bio et des soins personnels.

Organic Harvest, créé en 2013 par Rahul Agarwal, continuera à fonctionner comme une entité indépendante. Depuis sa fondation, la marque a servi plus de 2 millions de clients à travers 10 000 codes PIN en Inde.

