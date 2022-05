Le marché des aliments liquides devrait connaître une croissance durable jusqu’en 2027

Synopsis du marché

Le marché mondial des aliments liquides 2020 devrait contribuer au TCAC estimé de 4,2 % du marché des aliments liquides au cours de la période de prévision 2019-2027.

Faits saillants du marché

Au cours des dernières années, les aliments liquides ont connu une croissance phénoménale. La demande d’aliments liquides est motivée par une meilleure compréhension de la nutrition animale et une préoccupation croissante pour la santé animale. La demande pour le développement de la volaille, du porc, de l’aquaculture et d’autres animaux d’élevage destinés à la consommation, qui a ouvert les portes à l’industrie des aliments liquides, a augmenté avec une population croissante dans les pays en développement. La demande croissante des clients soucieux de leur santé pour de la viande et des produits à base de viande de haute qualité a stimulé la production de viande, stimulant ainsi le marché des compléments alimentaires liquides à l’échelle mondiale. Le marché des compléments alimentaires liquides se développe de plus en plus pour soutenir le développement d’une viande de haute qualité en raison d’avantages tels qu’une digestibilité accrue chez les bovins, une inclusion plus simple et polyvalente d’additifs et la probabilité de fermentation.

Obtenez un échantillon gratuit de fichier PDF @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5405

L’augmentation de la consommation de viande et de produits carnés accélère la croissance de la demande d’aliments liquides. En outre, les gouvernements régionaux élaborent une législation visant à normaliser les produits à base de viande afin d’éviter l’apparition de maladies du bétail chez les clients, stimulant encore le développement de la demande d’aliments liquides. Les effets négatifs causés par certains ingrédients peuvent cependant limiter la croissance du marché.

Analyse segmentaire

Le marché des aliments liquides est segmenté en composants tels que l’acide phosphorique, les oligo-éléments, les vitamines, l’urée, les graisses et autres. Parmi eux, le segment de l’urée devrait conserver une part de marché substantielle au cours de la période de prévision. En outre, les oligo-éléments devraient être la catégorie à la croissance la plus rapide, suivie par le segment des vitamines.

L’industrie des aliments liquides peut être segmentée en ruminants, poulets, porcs, aquaculture, animaux de compagnie et autres sur la base du bétail. La catégorie des ruminants, surtout, domine le marché. Le segment de l’aquaculture, cependant, a un potentiel marché des aliments liquides dominé par le segment de la volaille.

Aperçu régional

Le marché mondial des aliments liquides est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde (RoW).

Le marché des aliments liquides est dominé par l’Amérique du Nord, suivie de l’Asie-Pacifique. Grâce à des politiques réglementaires favorables mises en place en Amérique du Nord, les États-Unis dominent le marché. En outre, la demande croissante en Europe de produits avicoles et porcins alimenterait le marché des aliments liquides dans cette zone. De plus, au cours de la période de prévision, l’Amérique latine et l’Amérique du Sud connaissent une croissance.

En outre, la région Asie-Pacifique devrait s’étendre considérablement au cours de la période projetée. La demande de compléments alimentaires liquides augmente en raison d’une augmentation de la production mondiale de viande et de produits à base de viande. Dans les pays développés, l’évolution des habitudes alimentaires vers une alimentation plus protéinée pousse encore plus le marché global des compléments alimentaires liquides. De plus, la croissance démographique, accompagnée d’une utilisation croissante du bétail dans les pays émergents d’Asie-Pacifique, améliore l’industrie des aliments liquides. La Chine est le plus grand contributeur à l’industrie de la viande en Asie-Pacifique, ce qui à son tour stimule la demande d’aliments liquides dans cette région. Les autres marchés des compléments alimentaires liquides dans la région comprennent le Vietnam, le deuxième plus grand utilisateur de porc, et l’Inde, le marché le plus prometteur pour les compléments alimentaires liquides, mené par une tendance croissante dans le système d’élevage intensif, qui contribue à la demande de compléments alimentaires liquides. dans toute la région Asie-Pacifique.

Demande de personnalisation @ https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_customize/5405

Tableau de bord concurrentiel

Certains des principaux acteurs présentés sur le marché mondial des aliments liquides sont Archer Daniels Midland (États-Unis), Dallas Keith Ltd. (Royaume-Uni), Cargill Inc. (États-Unis), GrainCorp (Australie), Westway Feed Products (États-Unis), Agridyne LLC (États-Unis), Midwest Liquid Feeds. (États-Unis), Land O’ Lakes (États-Unis)

En savoir plus sur Report @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/liquid-feed-market-5405

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, le cas échéant, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et Les industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

Contactez-nous :

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99 Hudson Street, 5Th Floor, New York, New York 10013, États-Unis d’Amérique