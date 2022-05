Tendances du marché de la métrologie et segmentation du marché, paysage concurrentiel et marché prêt pour une croissance rapide 2030 | Impact de la COVID-19

Portée du marché

Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché de la métrologie 2020 pourrait gagner une valorisation de 1255,5 millions USD d’ici 2027. On s’attend également à ce que la taille du marché progresse à un taux de 6,82 % de 2016 à 2027 (période d’évaluation). Nous fournirons une analyse d’impact covid-19 avec le rapport, ainsi que tous les développements clés depuis l’épidémie de maladie à coronavirus.

Principaux moteurs et principaux défis

L’épidémie de COVID-19 a affecté l’économie mondiale en forçant la population mondiale à se confiner et en créant des défis sous la forme d’une crise sanitaire. Partout dans le monde, les entreprises adoptent des tactiques d’atténuation pour réduire l’impact de la COVID-19 sur les revenus et le ralentissement de la production industrielle. La pandémie a entraîné une réduction des mouvements d’articles non essentiels ainsi que de ressources, ce qui a paralysé la fabrication d’équipements dans le monde entier. Cela devrait sans aucun doute avoir un effet domino sur les fabricants d’équipements sur le marché de la métrologie, avec un écart sans cesse croissant entre la demande et l’offre.

Entreprises de premier plan sur le marché

Les principales entreprises de marché couvertes par l’étude de marché comprennent 3D Digital Corporation (États-Unis), Mitutoyo Corp. (États-Unis), Nikon Metrology (Belgique), Faro Technologies (États-Unis), Metrology software product Ltd. (Royaume-Uni), Reinshaw (Royaume-Uni), Hexagon AB (Suède), Perceptiopn Inc. (États-Unis), Carl Ziess (Allemagne), pour n’en citer que quelques-unes.

Le SARS-CoV-2 a obligé les entreprises à élever leurs capacités de travail à distance pour rester résilientes. Cependant, l’apparition du nouveau coronavirus a accéléré la consommation d’équipements connectés, d’IoT et de technologies avancées telles que la maintenance prédictive, etc., ce qui peut bénéficier considérablement au marché de la métrologie. La vision industrielle est de plus en plus intégrée dans les machines de métrologie pour des capacités améliorées, les principaux acteurs adoptant continuellement les lancements de produits comme les principales stratégies pour attirer plus de consommateurs. Par exemple, en juillet 2020, NM3D Ibérica, un fournisseur renommé de solutions de métrologie en Espagne et au Portugal, a lancé sa dernière technologie de métrologie qui fonctionne avec le déploiement intégré d’un système de vision industrielle, d’un logiciel informatique supérieur et d’un CM de haute précision. La vision industrielle est rapidement devenue un aspect important de l’infrastructure intelligente alimentée par 4.0.

Le marché de la métrologie a été positivement façonné par la préférence croissante des consommateurs pour des produits industriels efficaces et l’essor des innovations technologiques dans les techniques de mesure. Pour fabriquer des produits hautement efficaces avec une qualité supérieure et une plus grande durabilité, diverses industries comme l’aérospatiale, l’automobile, l’électronique grand public, la fabrication et l’énergie et l’énergie adoptent des solutions de métrologie. En outre, l’augmentation stipulée des ventes de véhicules automobiles de luxe économes en carburant tout en tenant compte de toutes les mesures de sécurité possibles, en particulier dans les pays émergents, a également été favorable à l’industrie de la métrologie.

Tendances du marché des services de métrologie

L’adoption rapide de logiciels de métrologie basés sur le cloud tels que la technologie de balayage sur machine, de dimensionnement géométrique et de tolérance, de métrologie robotique, de nuage de points, automatisée, multisensorielle et de balayage laser peut être l’une des tendances clés qui peuvent conduire à une expansion supplémentaire du marché de la métrologie.

Analyse segmentaire

Le marché de la métrologie a été considéré pour le type, le produit et l’utilisateur final.

Les types de métrologie pris en compte sont la métrologie scientifique, la métrologie industrielle, etc.

Les machines à mesurer tridimensionnelles / MMT, les numériseurs optiques et les scanners / SACO, et d’autres sont quelques-uns des produits clés énumérés dans le rapport. Entre ceux-ci, il est prévu que le marché des machines à mesurer coordonnées puisse observer une meilleure croissance que son homologue, en raison des services d’étalonnage, d’installation de machines, de réparation et de modernisation qu’il fournit. Cependant, le marché des numériseurs et scanners optiques peut progresser au rythme le plus rapide en raison de leur technique de mesure rapide par rapport aux techniques traditionnelles.

L’automobile, l’énergie et l’énergie, l’aérospatiale, l’électronique grand public, la fabrication et plus encore sont les principaux utilisateurs finaux pris en compte dans l’étude de marché.

Aperçu régional

L’industrie de la métrologie a été considérée à l’échelle régionale pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde.

L’Europe continue de dominer le marché de la métrologie depuis 2016, avec la plus grande part de 32%. Étant donné que la région dispose d’une infrastructure réseau bien développée, la demande en évolution rapide du consommateur final est rapidement prise en charge par les fabricants. La fréquence croissante des innovations technologiques ainsi que le soutien croissant du gouvernement sous forme de fonds ont été très favorables pour le marché de la métrologie dans cette région.

MRFR prévoit que le marché de l’APAC atteindra le taux d’expansion le plus rapide dans un proche avenir, compte tenu de la croissance frappante du secteur de l’aérospatiale et de la défense dans la région. La production d’énergie et les applications industrielles semblent être le moteur de la croissance du marché des services de métrologie, avec la plus forte demande pour les services de métrologie basés sur des scanners 3D. L’essor de l’industrialisation et l’utilisation accélérée des services métrologiques pour des applications scientifiques ont élevé la position sur le marché en Inde et en Chine.

