Taille du marché des systèmes modernes d’exécution de la fabrication, croissance, moteurs et tendances par prévision jusqu’en 2030

Faits saillants du marché

Le marché mondial des systèmes modernes d’exécution de la fabrication devrait croître à un TCAC de 16,1% au cours de la période de prévision (2020-2027)

À l’échelle mondiale, le marché des systèmes modernes d’exécution de la fabrication (MES) a été classé en quatre régions: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde. Le reste du segment mondial a été divisé en Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’exécution de la fabrication moderne en 2018, tandis que l’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché de l’exécution de la fabrication moderne au cours de la période de prévision. L’Europe a suivi l’Amérique du Nord sur le marché de l’exécution de la fabrication moderne en termes de part en 2018.

Segmentation:

Le marché mondial des systèmes d’exécution de fabrication modernes est classé en fonction des composants, du déploiement, de l’industrie discrète et de la région.

Sur la base des composants, le marché des systèmes d’exécution de fabrication modernes a été segmenté en logiciels et services.

Sur la base du déploiement, le marché des systèmes modernes d’exécution de la fabrication a été segmenté en on-premise, on cloud et hybride.

Basé sur l’industrie discrète, le marché des systèmes modernes d’exécution de la fabrication a été divisé en automobile, aérospatiale et défense, médical, fmCG, électronique et autres.

Analyse régionale

L’analyse géographique du marché des systèmes modernes d’exécution de la fabrication a été réalisée pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde.

Les principaux fournisseurs de systèmes d’exécution de fabrication modernes dans la région détenant la plus grande part de marché devraient contribuer à la domination de cette région sur le marché au cours de la période de prévision. Parmi les pays clés d’Amérique du Nord, les États-Unis ont connu une croissance constante du marché des systèmes modernes d’exécution de la fabrication au cours de la dernière décennie en raison de la forte demande pour ces systèmes de la part d’industries telles que le traitement de l’eau et des eaux usées, les aliments et les boissons, les industries de l’énergie.

Selon l’analyse MRFR, l’Europe représentait près d’un tiers des investissements mondiaux dans l’industrie 4.0, et les pays d’Europe occidentale et du Nord, principalement l’Allemagne, sont les principaux marchés. L’adoption rapide de l’IoT et de l’automatisation industrielle a amélioré la croissance du marché des systèmes d’exécution de fabrication modernes dans la région dans une certaine mesure.

Les initiatives gouvernementales visant à soutenir l’automatisation industrielle stimulent la demande de systèmes d’exécution de fabrication modernes en Asie-Pacifique. Les usines de fabrication de la région investissent massivement dans la R&D pour l’automatisation industrielle, l’Internet industriel des objets (IIoT) et la technologie cloud. Ces entreprises manufacturières adoptent de plus en plus de nouveaux systèmes d’exécution de fabrication modernes et améliorés.

Le reste de l’Asie-Pacifique comprend Taïwan, la Malaisie, Singapour et d’autres pays voisins. Dans la plupart de ces pays, l’industrie manufacturière est le principal contributeur au PIB. Ainsi, le gouvernement investit activement dans des initiatives visant à promouvoir l’industrie 4.0. L’industrie manufacturière adopte de plus en plus de nouvelles technologies et planifie une restructuration massive de ses systèmes de fabrication dans ces pays.

Le reste du monde comprend le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud est principalement tirée par la transformation numérique des usines de la région. En outre, l’augmentation des investissements et des initiatives gouvernementales visant à soutenir les progrès de l’automatisation industrielle dans ces régions contribue à la croissance du marché régional.

Acteurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial des systèmes modernes d’exécution de la fabrication comprennent Siemens AG (Allemagne), ABB LTD (Suisse), Emerson Electric CO. (États-Unis), General Electric Company (États-Unis), Applied Materials Inc (États-Unis), SAP SE (Allemagne), Werum IT Solutions Gmbh (Allemagne), Rockwell Automation Inc (États-Unis), Dassault Systèmes (France), Honeywell Internationational Inc (États-Unis) et Technische Informationssyteme AG (États-Unis).

Rapport d’étude de marché mondial sur les systèmes modernes d’exécution de la fabrication: par composant (logiciel (planification des ressources d’entreprise (ERP), gestion des entrepôts, gestion du cycle de vie des produits (PLM)), service (conseil et développement, formation et support, service d’intégration)), déploiement (cloud, sur site), industrie discrète (électronique, automobile, médical, produits de grande consommation, aérospatiale et défense) – Prévisions jusqu’en 2027

