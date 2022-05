Part de marché des feuilles d’acrylique | Perspectives, fabricants, pays, type et application, prévisions mondiales jusqu’en 2028

Portée du marché

MRFR (Market Research Future) s’attend à ce que le marché des feuilles acryliques enregistre un taux de croissance de plus de 5,83% entre 2021 et 2028. Il est également probable que le marché mondial atteindra près de 6,89 milliards de dollars d’ici 2028.

Analyse segmentaire

Le type et l’application sont les principaux segments selon lesquels le marché mondial a été étudié dans le rapport MRFR.

Les types de feuilles acryliques disponibles sur le marché mondial sont coulés et extrudés. Les feuilles d’acrylique moulées sont résistantes aux chocs, durables et légères. Ceux-ci sont facilement fabriqués dans n’importe quelle forme, sont disponibles en différentes tailles, couleurs, finitions, épaisseurs et sont compatibles avec les vitrines, les fenêtres et plus encore. Les segments clés en fonction des feuilles d’acrylique coulées comprennent les feuilles d’acrylique coulées en continu et les feuilles d’acrylique coulées à cellules.

Les principales applications sont le mobilier et le design, l’électricité et l’électronique, les sanitaires, la communication visuelle et la vente au détail, l’automobile et les transports, le bâtiment et l’architecture, entre autres. Les applications de construction et d’architecture sont les plus étendues avec des feuilles d’acrylique principalement utilisées dans les puits de lumière, les fenêtres, les portes, les cloisons, les protecteurs de balcon et les toitures de patio, entre autres. L’industrialisation croissante ainsi que la croissance des activités de rénovation domiciliaire dans le monde entier poussent à l’utilisation de feuilles d’acrylique dans la construction. Pendant ce temps, l’application automobile et de transport devrait être le segment qui progressera le plus rapidement à l’avenir, où les feuilles d’acrylique sont principalement utilisées dans les lentilles extérieures arrière, les boîtiers de rétroviseurs, les lentilles de capteur de conduite autonome, les badges, les panneaux de fenêtre intérieurs d’avions commerciaux, les pare-brise de moto, les plaques d’immatriculation de véhicules, les vitrages de planeurs et d’hélicoptères, etc.

Boosters et contraintes du marché

La résistance, la clarté, la légèreté, l’antibuée, la réduction de l’éblouissement et l’étanchéité à la résistance sont quelques avantages essentiels offerts par les feuilles d’acrylique et devraient être les principaux facteurs de la forte demande du marché. La caractéristique facilement moulable de la feuille acrylique l’aide à atteindre n’importe quelle forme et entraîne également son utilisation dans un certain nombre d’industries. L’augmentation de l’industrialisation ainsi que de l’urbanisation, en particulier dans les régions émergentes comme l’Asie-Pacifique, favorisera la croissance du marché.

Les feuilles d’acrylique sont également utilisées dans les intérieurs et les meubles, ainsi que dans le secteur automobile ainsi que dans les hôpitaux, car elles confèrent une surface brillante et dure et sont faciles à nettoyer et à entretenir à moindre prix. Ces facteurs sont réputés bénéficier à l’industrie mondiale au cours des années suivantes.

Les entreprises actives sur le marché des feuilles acryliques dépensent considérablement pour renforcer leurs gammes de produits et favoriser leurs réseaux de distribution. Ils adoptent fréquemment des stratégies concurrentielles telles que l’innovation de produits, les fusions et acquisitions, les expansions et les coentreprises pour répondre à la demande croissante d’excellence parmi les utilisateurs finaux.

Possibilités

Les feuilles d’acrylique moulées sont une alternative rentable aux feuilles de polycarbonate, qui sont utilisées dans les applications d’affichage et de signalisation. Ils sont également connus pour leur nature légère et sont donc les substituts idéaux du verre. Les feuilles d’acrylique coulées dont l’utilisation augmente dans les points de vente pour améliorer la notoriété de la marque, les ventes et la crédibilité des produits devraient présenter des opportunités lucratives sur le marché mondial au cours des années suivantes.

Perspectives régionales

L’industrie des feuilles acryliques a été envisagée au niveau régional pour l’Europe, l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, la MEA ou le Moyen-Orient et l’Afrique ainsi que l’Asie-Pacifique (APAC).

L’Amérique du Nord est le leader du marché et le principal consommateur de feuilles d’acrylique et devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période d’examen. Les investissements à grande échelle dans la modernisation de l’infrastructure existante ainsi que de nouvelles infrastructures profitent au marché régional. Le secteur florissant de la construction et de la construction dans la région, en particulier aux États-Unis, devrait présenter d’importantes opportunités dans les années à venir.

L’Asie-Pacifique peut s’attendre à connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années, grâce à l’augmentation des dépenses de consommation et à l’augmentation de la population active. L’évolution des modes de vie et la montée en puissance de l’industrialisation ont catapulté la Chine et l’Inde au sommet de la région, tandis que la croissance des industries de l’architecture et du design d’intérieur, des articles sanitaires et de l’automobile et des transports favorise également l’expansion du marché dans ces pays. L’augmentation des IDE dans les secteurs de la construction et de l’automobile dans les pays en développement comme la Malaisie, le Japon et la Corée du Sud devrait être favorable au marché de l’APAC au cours de la période donnée.

Le marché MEA devrait profiter de la capacité d’achat croissante des personnes aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie saoudite. Ces pays sont devenus des marchés de premier plan pour les produits sanitaires, ce qui renforce le besoin de feuilles d’acrylique tandis que l’industrie de la construction en expansion ajoute également à la croissance.

Liste des entreprises

Lucite International (États-Unis)

Evonik Industries AG (Allemagne)

3A Composites GmbH (Suisse)

Arkema (France)

Elastin International Corp., (Taïwan)

Asia Poly Industrial Sdn Bhd (Malaisie)

Ray Chung Acrylic Enterprise Co., Ltd. (Taïwan)

Plaskolite (États-Unis)

JuMei Acrylic (Chine)

Aristech Surfaces LLC (États-Unis)

Gevacril (Italie)

PT Margacipta Wirasentosa (Indonésie)

Shanghai acrylic(cast) chemical corporation (Chine)

Shen Chuen Acrylic (Ningbo) Co., Ltd. (Chine)

Sun Acrylam Private Limited (Inde)

