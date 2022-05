Part de marché des composites d’éoliennes Tendances émergentes, principaux acteurs clés, perspectives d’utilisateurs et prévisions jusqu’en 2027

L’étude Market Research Future (MRFR) sur le marché mondial des composites d’éoliennes (2020-2027) analyse la COVID-19 sur les principaux facteurs qui influencent la croissance du marché. Le rapport aborde la concurrence sur le marché et les tendances du marché mondial, offrant un résumé détaillé des moteurs de croissance et des contraintes, qui peuvent avoir un effet significatif sur les perspectives de l’industrie au cours de la période de prévision.

Les composites d’éoliennes sont utilisés pour fabriquer des pièces d’équipement et des pales qui confèrent au produit une durabilité et une résistance à la traction extraordinaires. En outre, un faible entretien, une longue durée de vie du produit et une résistance à la corrosion sont des tendances et des facteurs importants qui ont un impact positif sur le marché. Ils sont également utilisés dans plusieurs industries, telles que les lames, les nacelles, les moyeux, les tours et autres.

Segmentation du marché

Le marché mondial des composites pour éoliennes a été segmenté en types de fibres, de résines, de processus et d’applications.

Par type de fibre, le marché mondial des composites pour éoliennes a été segmenté en segments de verre et de carbone. Parmi ceux-ci, le segment de la fibre de verre détient une part importante du marché en raison des caractéristiques exceptionnelles offertes par le produit, telles que la nature rentable et la facilité d’utilisation.

Par résine, le marché mondial des composites pour éoliennes a été segmenté en époxy, polyester, ester vinylique et polyuréthane. Parmi ceux-ci, le segment des résines époxy détient la majorité du marché en raison de son utilisation croissante dans les peintures et les revêtements dans le secteur de la construction.

Par processus, le marché mondial des composites pour éoliennes a été segmenté en segments de moulage par injection sous vide, de prepeg et de disposition à la main. Parmi ceux-ci, le segment du moulage par injection sous vide devrait augmenter à un rythme plus élevé que les autres procédés industriels en raison de ses faibles émissions de COV et de la fabrication de pales à faible coût.

Par application, le marché mondial des composites d’éoliennes a été segmenté en pales, nacelles, moyeux, tours et autres. Parmi ceux-ci, le segment des pales devrait augmenter à un rythme plus élevé en raison de la forte utilisation de composites dans la fabrication d’équipements. En outre, ces composites ont également une résistance mécanique élevée, une résistance à la corrosion et un entretien minimal des pales d’éoliennes.

Dynamique du marché

Le besoin de moyens plus propres de produire de l’énergie a augmenté l’utilisation et l’installation d’éoliennes. Les matériaux composites sont utilisés pour améliorer la résistance des matériaux contre des facteurs tels que l’abrasion et la corrosion. Les composites d’éoliennes aident à réduire le poids des pales sans perdre leurs propriétés physiques. Les préoccupations croissantes concernant les émissions de carbone provenant des combustibles fossiles ont attiré l’attention du gouvernement, car l’énergie éolienne est une source d’énergie plus propre et plus durable. Les installations éoliennes se sont développées dans le monde entier, augmentant ainsi la demande de composites pour éoliennes.

Cependant, l’énergie solaire, hydroélectrique, nucléaire, en tant qu’alternative à l’énergie éolienne, peut limiter la demande d’éoliennes hybrides.

Acteurs clés

Certains des principaux acteurs identifiés par MRFR sur le marché mondial des composites d’éoliennes sont

LM Wind Power (Danemark)

Windpower Equipment Co Ltd ( Chine)

AVIC Huiteng, Vestas (Danemark)

Gamesa Corporation Technology (États-Unis)

AREVA (France), TPI Composites (États-Unis)

Suzlon Energy Limited (Inde)

Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co., Ltd (Chine)

Siemens AG (Allemagne)

Sociétés de fibre de verre moulée (États-Unis), entre autres.

Analyse régionale

Le marché mondial des composites pour éoliennes a été segmenté en cinq régions: Asie-Pacifique, Amérique latine, Amérique du Nord, Europe et Moyen-Orient et Afrique.

L’Asie-Pacifique détient une part de marché importante en raison de l’utilisation croissante de matériaux légers dans les systèmes d’installation d’éoliennes. La majeure partie du segment de la fibre de verre devrait rester dominante sur le marché en raison de l’adoption croissante de matériaux légers dans l’industrie. En conséquence, des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde sont les principaux acteurs de ce marché.

La région nord-américaine augmente considérablement en raison de la consommation accrue de matériaux à faible densité dans les générateurs, les boîtiers de boîte de vitesses et autres. Les investissements croissants dans les industries d’utilisation finale devraient propulser le marché dans la région au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante des composites dans les principales industries a conduit des pays tels que les États-Unis, le Canada et le Mexique à réaliser une croissance spectaculaire du marché car ils offrent une excellente durabilité, une stabilité et un faible entretien des produits.

Le marché européen a également connu une croissance significative en raison de l’introduction de nouvelles règles et réglementations introduites par le gouvernement pour suivre les sources d’énergie renouvelables dans l’industrie. Le marché a été stimulé par la mise en œuvre de cette loi dans les segments des nacelles, des tours et des bases. On prévoit que l’innovation croissante et les progrès technologiques devraient alimenter la croissance dans des pays tels que le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne et la France au cours de la période de prévision.

On estime que la région d’Amérique latine a connu un développement reconnu sur le marché en raison de la consommation croissante de matériaux à faible densité et de la sensibilisation accrue aux sources renouvelables dans l’industrie.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance accrue du marché en raison du lancement de plusieurs projets d’énergie éolienne.

