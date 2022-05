Les progrès technologiques dans l’informatique pour stimuler la croissance du marché de l’automatisation du service d’assistance

Faits saillants du marché

Le marché mondial de l’automatisation du helpdesk devrait dépasser une valorisation de 11 milliards USD, atteignant un TCAC de 33% au cours de la période d’examen (2017-2023), révèle Market Research Future (MRFR) dans une analyse détaillée.

Le marché mondial de l’automatisation des services d’assistance a connu une poussée tectonique au cours des dernières années. La demande croissante de processus de routine automatisés a conduit les organisations à planifier de minimiser le support de niveau un, également appelé responsable du support client. Il est remplacé par l’automatisation du service d’assistance. Cela est dû à la nouvelle structure de la chaîne industrielle, qui comprend l’automatisation du service d’assistance. L’adoption d’appareils personnels dans l’espace de travail devrait contribuer à la croissance du marché. L’automatisation du service d’assistance fournit un processus de résolution de requêtes rapide, ce qui a encore accéléré son adoption dans les secteurs verticaux de l’industrie tels que les soins de santé, BFSI, l’éducation, etc.

Le passage significatif à l’apprentissage automatique et à l’IA est le principal facteur qui accélère la croissance du marché de l’automatisation des services d’assistance à travers le monde. Les progrès technologiques dans le domaine de l’informatique, ainsi que l’utilisation de solutions basées sur le cloud, devraient stimuler la croissance du marché. De plus, la croissance du marché des tablettes et des smartphones incite les organisations à adopter l’automatisation du service d’assistance pour détecter les besoins immédiats en matière d’expérience client numérique.

Au contraire, les petites organisations ont des capacités limitées à adopter des processus d’automatisation, ce qui limite la croissance du marché à travers le monde.

Segmentation:

Le marché mondial de l’automatisation du service d’assistance est segmenté en fonction de la solution, du type de logiciel, de la taille de l’organisation et des utilisateurs finaux.

Par type de logiciel, le marché de l’automatisation du service d’assistance est segmenté en service d’assistance open source, logiciel d’assistance Web, logiciel de service d’assistance sur site et logiciel de support technique d’entreprise. Parmi ceux-ci, le segment des logiciels d’assistance Web devrait être en tête en raison des applications plus larges du segment et de l’utilisation croissante d’Internet.

Par solution, le marché de l’automatisation du service d’assistance est segmenté en tri des tickets, gestion des alertes et planification des tickets.

Par utilisateurs finaux, le marché de l’automatisation des services d’assistance est segmenté en télécommunications, informatique, gouvernement, éducation, automobile, vente au détail, soins de santé et BFSI. Parmi ceux-ci, les secteurs de l’informatique et des télécommunications sont considérés comme les leaders du marché mondial en raison des risques accrus de requêtes des clients concernant les services et les produits d’une entreprise. Les progrès réalisés dans le domaine de l’informatique, ainsi que la demande croissante d’automatisation du service d’assistance par les grandes organisations pour passer à l’automatisation, devraient contribuer à la croissance du marché.

Par taille d’organisation, le marché de l’automatisation du service d’assistance est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. Parmi ceux-ci, les grandes entreprises devraient dominer le marché, car elles peuvent facilement adopter de nouvelles technologies.

Analyse régionale:

Géographiquement, le marché de l’automatisation du service d’assistance couvre l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et le reste du monde.

Compte tenu du scénario mondial, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial, principalement en raison de l’existence d’économies technologiquement avancées adoptant l’automatisation et les technologies cloud. La présence d’un secteur de la vente au détail solide et de grandes entreprises informatiques contribue à la croissance du marché régional.

L’Europe est considérée comme un marché mature dans l’automatisation des services d’assistance et continuera d’afficher une croissance constante au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des technologies mobiles et cloud par plusieurs PME et la tendance croissante du BYOD dans plusieurs pays devraient orienter le cours du marché.

L’Asie-Pacifique connaîtra le taux de croissance le plus élevé, principalement en raison de la pénétration croissante d’Internet, associée à la demande croissante de biens de consommation. Les progrès réalisés dans les processus de numérisation et d’automatisation contribuent davantage à la croissance du marché régional. L’introduction de solutions d’automatisation avancées augmente encore le marché de l’automatisation des services d’assistance dans la région.

Tableau de bord concurrentiel :

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’automatisation des services d’assistance comprennent CA Technologies (États-Unis), Landesk Software (États-Unis), Hewlett Packard Enterprise Company (États-Unis), BMC Software, Inc (États-Unis), Axios Systems (Royaume-Uni), ServiceNow, Inc (États-Unis), FrontRange Solutions (États-Unis), HappyFox Inc (États-Unis), Sunrise Software Ltd (Royaume-Uni), NTRglobal (Espagne) et Atlassian Corporation Plc. (Australie).

