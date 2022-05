Analyse du marché des compresseurs à vis , perspectives régionales, stratégies concurrentielles, prévisions d’ici 2030

Le marché des compresseurs à vis 2020 peut potentiellement atteindre un taux de croissance de 6,50 % entre 2022 et 2030 (période d’évaluation), confirme Market Research Future (MRFR). Nous fournirons une analyse d’impact du covid-19 avec le rapport. L’impact du COVID-19 sur le marché des compresseurs à vis a été soigneusement évalué, après quoi le rapport décrit les principaux développements après l’épidémie de maladie à coronavirus.

Analyse COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur le marché des compresseurs à vis, qui fait partie du secteur de l’énergie et de l’électricité, compte tenu de la chute de la demande de produits et de la chute des prix de l’électricité dans le monde. Reconnaissant l’impact à long terme de COVID-19, la plupart des entreprises notables tentent de réduire les coûts de protection de leurs actifs et s’efforcent d’assurer un flux continu d’opérations pour limiter la perte de revenus induite par le nouveau coronavirus. Alors que plusieurs pays s’efforcent de trouver une percée COVID-19, la période de verrouillage a conduit à un mouvement restreint de matériaux sur le marché des compresseurs à vis. L’impact à court terme a entraîné une baisse substantielle de la capacité d’investissement combinée à la chute des prix de l’électricité en raison des turbulences politiques, après le début du SRAS-CoV-2.

Principaux fournisseurs :

Compresseurs Bauer

Compresseurs Kaeser SE

Hitachi ltée

Siemens

Boosters clés et principaux défis

Les compresseurs à vis trouvent de nombreuses applications dans l’industrie du gaz pour l’élimination de la torche, la récupération de vapeur et le transfert de gaz. Ces compresseurs peuvent résister à des conditions météorologiques défavorables, ont des conceptions simples et sont faciles à entretenir, leur demande devrait exploser de manière significative dans l’industrie du gaz, pour la collecte et le transfert de gaz dans des endroits éloignés.

La demande croissante de compresseurs écoénergétiques et l’émergence d’utilisateurs finaux clés tels que la restauration, le textile et l’industrie pharmaceutique peuvent également profiter au marché des compresseurs à vis. Les coûts d’exploitation et de maintenance réduits sont un autre avantage des compresseurs à vis qui stimulent sa demande sur le marché. Les innovations technologiques fréquentes ainsi que les mises à niveau pour augmenter l’efficacité des compresseurs à vis accélèrent également la dynamique du marché.

Les dépenses plus élevées du gouvernement dans l’infrastructure du réseau électrique pour une fiabilité optimale peuvent également induire une croissance du marché des compresseurs à vis. Par exemple, d’ici 2020, le gouvernement chinois prévoit de dépenser près de 317 milliards de dollars pour l’amélioration de l’infrastructure du réseau électrique.

Segmentation du marché

L’industrie des compresseurs à vis a été considérée pour le type, la technologie, l’étape ainsi que l’utilisateur final.

