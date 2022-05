Taille du marché Smart Lock, part, aperçu régional et prévisions mondiales jusqu’en 2027

L’application de technologies de pointe dans presque tous les domaines devrait alimenter la taille du marché Smart Lock en 2020. Les rapports sur les appareils électroniques grand public sont produits par Market Research Future, qui contient des alternatives de marché pour le progrès. Un chiffre d’affaires de 2 milliards USD d’ici 2023 tout en augmentant à un TCAC de 11% est prévu pour la part de marché mondiale de Smart Lock.

L’utilisation des services cloud renforce les solutions de sécurité et devrait stimuler la part de marché des serrures intelligentes dans lapériode à venir. En outre, l’augmentation de l’acceptation de la technologie de verrouillage intelligent sans fil basée sur le cloud est susceptible de créer des options lucratives pour la croissance de la part de marché smart lock.

Analyse segmentaire

L’enquête segmentaire de la part de marché Smart Lock est segmentée sur la base du protocole de communication, du type de produits, du type de serrure, de l’utilisateur final et de la région. En fonction du type de produits, le marché de la serrure intelligente est segmenté en serrure intelligente basée sur Wi-Fi, serrure intelligente basée sur Bluetooth et autres. Sur la base du type de serrures, le marché de la serrure intelligente est segmenté en pêne dormant, cadenas et poignées de levier. Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la serrure intelligente est segmenté en résidentiel, institution et gouvernement, commercial, industriel et autres. Sur la base deces régions, le marché des serrures intelligentes est segmenté en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et dans le reste des régions. Sur la base du protocole de communication, le marché de la serrure intelligente est segmenté en WI-Fi, ZigBee, Z-Wave, Bluetooth, Thread, NFC, etd autres.

Perspectives régionales

Les données géographiques des entreprises pour des régions telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord , l’Europe et le reste du monde sont à l’étude.

La part de marché des serrures intelligentes dans la zone Europe devrait connaître une croissance rapide dans les années à venir. La région Europe détient la deuxième plus grande part du marché mondial des serrures intelligentes, en raison de la popularité croissante de l’entrée sans clé dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, des développements technologiques rapides et de la dépendance accrue aux systèmes de protection technologiquement avancés par rapport aux systèmes de verrouillage conventionnels dans ce domaine.

En termes de marché,l’Amérique du Nord est l’une des principales régions du monde. La croissance du marché est principalement tirée par l’augmentation des ventes de systèmes de sécurité qui stimulent le développement commercial à grande échelle. Le marché des serrures intelligentes dans ce domaine est en forte demande en raison de la popularité croissante des maisons intelligentes avec des serrures intelligentes installées, de l’intégration accrue de solutions technologiquement avancées pour améliorer la protection des locaux commerciaux et résidentiels et de la forte demande de systèmes biométriques dans les bureaux gouvernementaux et autres moyennes et grandes organisations pour une utilisation optimale.

Alors que les pays d’Asie-Pacifique tels que le Japon, la Chine et l’Inde devraient être le plus grand marché des serrures intelligentes dans les années à venir en raison de l’attention croissante de divers acteurs clés sur le ciblage du loc k intelligent surces marchés pour répondre aux besoins de sécurité des clients. Le marché est également stimulé par une prise de conscience croissante des avantages des systèmes de sécurité technologiquement avancés à des fins commerciales et résidentielles, une forte demande de serrures sans clé en raison de l’augmentation des activités criminelles et des vols de biens dans les zones urbaines et un développement rapide des infrastructures dans les économies émergentes de cette région.

Tableau de bord concurrentiel

Certains des principaux acteurs du marché mondial des serrures intelligentes sont The Assa Abloy Group (Suède), Dormakaba Holding AG (Suisse), Salto Systems S.L. (Espagne), Spectrum Brands Holdings, Inc. (États-Unis), Onity Inc. (États-Unis), Allegion Plc (Irlande), Master Lock (États-Unis), August, Inc. (États-Unis), Cansec Systems Ltd. (Canada), Kwikset (États-Unis), Haven Holidays (Royaume-Uni), et entre autres.

