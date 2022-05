Marché des trieurs de couleurs – Pour entreprendre une croissance rapide d’ici 2030

Aperçu du marché des trieurs de couleurs :

Les trieurs de couleur sont utilisés pour séparer les produits de différentes couleurs de la masse à l’aide de capteurs optiques à haute résolution. Selon le rapport publié par Market Research Future (MRFR), la part de marché indienne des trieuses par couleur devrait passer de 16,5 millions USD en 2015 à 32,56 millions USD en 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 8,90% au cours de la période de prévision.

Joueurs clés:

Les principaux acteurs présentés par MRFR dans le rapport sur le marché indien des trieurs de couleurs sont Satake India Engineering, Buhler Group, Fowler Westrup, Tomra, Orange, Sea, Key Technology, Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc., Anhui Zhongke Optic-electronic Color Sorter Machinery. Co., Ltd., et Hefei TAIHE Optoelectronics Technology Co., Ltd.

Mises à jour de l’industrie :

En août 2018, Svōda, une jeune marque d’équipements industriels, a lancé une nouvelle machine de détection optique capable de trier le café vert ou torréfié. Selon le dirigeant de l’entreprise, ce produit a suscité l’intérêt des acheteurs indiens en raison de sa capacité à trier par couleur de petites quantités de lots.

Moteurs et contraintes du marché :

L’incorporation croissante de machines technologiquement avancées équipées de capteurs et programmées pour alléger la charge de travail dans le secteur agricole est l’un des principaux facteurs de croissance du marché indien des trieurs de couleurs . Une grande population en Inde dépend principalement de l’agriculture pour assurer sa subsistance. Par conséquent, la demande croissante d’équipements innovants et l’augmentation des investissements dans les machines de pointe dans le vaste secteur agricole se traduisent par l’expansion du marché indien des trieuses par couleur.

L’application de machines de tri par couleur pour déterminer la qualité de divers produits agricoles tels que le blé, le riz, les graines de tournesol, les graines de sésame, les grains de café, les noix et autres est susceptible de créer des avenues de croissance pour le marché indien des trieurs par couleur au cours de la période de prévision. L’augmentation de la recherche et du développement dans le secteur agricole et les normes de qualité fixées par le gouvernement pour garantir la sécurité, l’hygiène et la haute qualité des produits agricoles, associées à une industrialisation rapide, ont un impact positif sur la croissance du marché indien des trieuses par couleur.

Avec les développements technologiques récents, les dispositifs de triage par couleur sont largement utilisés dans les industries du diamant pour déterminer le niveau de transparence et de pureté des diamants. Lors du recyclage, les trieurs de couleurs sont utilisés pour détacher et différencier les granulés et les flocons de plastiques de couleurs mélangées. Par conséquent, l’application du trieur de couleur dans le secteur industriel a un impact positif sur la croissance du marché indien du trieur de couleur.

Cependant, le manque de main-d’œuvre qualifiée, le coût élevé des machines et l’exigence d’un entretien régulier sont susceptibles de freiner la croissance du marché indien des trieuses par couleur au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché :

Le marché indien des trieurs de couleurs a été segmenté en fonction du type et de l’application. en fonction du type, le marché des trieurs de couleurs est segmenté en goulotte et en bande. Basé sur l’application, le marché des trieurs de couleur est segmenté en agricole et industriel.

Analyse régionale :

La croissance du marché des trieurs de couleur en Inde est segmentée géographiquement en quatre régions telles que le nord, le sud, l’ouest et l’est. Parmi ceux-ci, la région du Nord domine le marché indien des trieuses par couleur en raison des initiatives prises par le gouvernement pour encourager les industries de transformation agro-industrielles à petite et moyenne échelle et l’augmentation du financement public dans le secteur de la transformation alimentaire et agro-alimentaire dans cette région.

