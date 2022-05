Tendances du marché des fluides d’échappement diesel et prévisions de croissance jusqu’en 2030

Faits saillants du marché

Le marché des fluides d’échappement diesel (AdBlue) devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision 2022-2030. Le marché était évalué à 13 676,7 millions USD en 2022 et devrait enregistrer un TCAC de 8,4% pour atteindre 30 643,9 millions USD d’ici la fin de 2030. La demande croissante de marché des fluides d’échappement diesel est due à l’augmentation des réglementations par les agences gouvernementales. et les préoccupations environnementales concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Demandez un échantillon gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5034

Les gaz à effet de serre (GES) piégés dans l’atmosphère provoquent un réchauffement progressif et affectent la couche d’ozone, qui protège la planète des rayons nocifs émis par le soleil. Les principaux GES sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O) et les gaz fluorés (hydrofluorocarbures, perfluorocarbures, hexafluorure de soufre et trifluorure d’azote). La combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le gaz naturel et le pétrole, en particulier du secteur des transports, entraîne l’émission de CO2. Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 4,2 millions de décès prématurés dans le monde sont signalés en raison de la pollution de l’air extérieur, le noir de carbone (BC) étant le principal contributeur. Selon l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), en 2017, les gaz à effet de serre (GES) émis par le secteur des transports représentaient 29 % des émissions mondiales.

Les normes d’émission européennes sont également faites pour les gros véhicules et les anciens véhicules à cycle ECE R49. Semblables aux normes européennes, l’US EPA et le California Air Resources Board ont mis en œuvre leurs réglementations concernant les émissions de GES dans les États du California Air Resources Board (CARB), qui comprennent le Connecticut, le Delaware, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey et le Nouveau-Mexique. , New York, Oregon, Pennsylvanie, Rhode Island, Vermont, État de Washington et Washington DC. L’EPA, cependant, a adopté les normes d’émissions californiennes dans le modèle 2016 en tant que norme nationale tout en collaborant avec le California Air Resources Board sur des normes d’émissions nationales plus strictes pour les années modèles 2017-2028. Les normes d’émission pour les véhicules légers sont définies dans le Clean Air Act Amendment de 1990,

De plus, divers programmes sont menés en partenariat avec des pays et des entreprises manufacturières dans le but de réduire les émissions de GES. Par exemple, l’US EPA a introduit des programmes de partenariat volontaire en 2000, qui en 2017 ont permis d’économiser 37 milliards de dollars et d’éviter les émissions de 433 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Ce programme comprenait 40 % des entreprises du Fortune 500. La Climate and Clean Air Coalition (CCAC) est une autre coalition entre 68 pays, 76 partenaires non étatiques, 58 organisations non gouvernementales (ONG) et plus de 125 entités du secteur privé. Le CCPA se concentre sur la réduction rapide des émissions de carbone noir du diesel, qui a proposé une stratégie par le Comité consultatif scientifique (SAP) du CCPA, en 2016. La proposition visait à réduire le réchauffement climatique à court terme de 0,5 °C en moyenne sur 25 ans. . Pour atteindre cet objectif,

Cependant, le marché des véhicules électriques a connu une croissance saine ces dernières années. Le marché des véhicules électriques dans les Amériques devrait enregistrer une croissance saine dans les années à venir, les États-Unis étant le principal contributeur. Les véhicules électriques remplacent l’utilisation d’un moteur à combustion interne par des batteries, ce qui réduirait l’utilisation de combustibles fossiles, de la technologie SCR et du catalyseur NOx, entre autres, ce qui devrait entraver la demande d’AdBlue au cours de la période de prévision. Aux États-Unis, environ 200 000 véhicules électriques, à la fois des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et des véhicules électriques à batterie (BEV), ont été vendus en 2017, soit 1,15 % de toutes les voitures vendues en 2017. Cependant, il a affiché un 26 % d’augmentation par rapport à 2016, et la tendance devrait se poursuivre dans les années à venir.

Analyse segmentaire

Selon l’analyse du MRFR, le marché mondial des fluides d’échappement diesel (AdBlue) a été segmenté en fonction de la technologie et de la région.

AdBlue est principalement associé à la technologie SCR, donc par technologie, MRFR a fourni séparément les estimations et les prévisions du marché pour le fluide d’échappement diesel (technologie DEF/AdBlue/SCR) et d’autres technologies de contrôle des émissions. L’autre technologie de contrôle des émissions est en outre segmentée Piège à NOx pauvre (LNT), recirculation des gaz d’échappement (EGR), catalyseur d’oxydation diesel et autres [filtre à particules diesel (DPF), catalyseur d’oxydation diesel (DOC) et catalyseur pauvre de NOx (LNC) ]. La réduction catalytique sélective (SCR) est une technologie avancée de contrôle actif des émissions pour les moteurs diesel, qui utilise le fluide d’échappement diesel (DEF) ou l’AdBlue pour réduire les émissions de NOx dans l’atmosphère environnante.

Analyse régionale

Géographiquement, le marché mondial des fluides d’échappement diesel a été segmenté en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Selon l’analyse MRFR, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2018 et devrait afficher un TCAC sain de plus de 8,0 % au cours de la période de prévision en raison des réglementations strictes et du taux élevé de consommation d’AdBlue dans les pays nord-américains. Cependant, le marché de l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché de plus de 35 % en 2018 et devrait afficher un TCAC sain de 8,63 % au cours de la période de prévision. La croissance du segment des autres technologies de contrôle des émissions peut être principalement attribuée à la hausse des ventes de véhicules lourds en raison d’une augmentation des échanges dans la région et de l’augmentation des ventes de voitures particulières.

Principaux résultats de l’étude

La taille du marché mondial des fluides d’échappement diesel (AdBlue) était évaluée à 13 676,7 millions USD en 2018 et devrait enregistrer un TCAC de 8,4 % pour atteindre 30 643,9 millions USD d’ici la fin de 2028.

Sur la base de la technologie, le marché mondial des fluides d’échappement diesel (AdBlue) était estimé à 13 676,7 millions USD en 2018 et devrait croître à un TCAC robuste de 8,40 % pour atteindre 30 643,9 millions USD à la fin. Pendant ce temps, le segment des autres technologies de contrôle des émissions était évalué à 119 279,2 millions USD en 2018 et devrait atteindre un TCAC de 7,73 % au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché de 54,40 % en 2018 pour le marché mondial du fluide d’échappement diesel (AdBlue), et le marché de l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché de plus de 35 % en 2018, pour les autres technologies de contrôle des émissions. .

Joueurs clés

Market Research Future (MRFR) reconnaît les sociétés suivantes comme les acteurs clés du marché mondial des fluides d’échappement diesel (AdBlue): BASF SE (Allemagne), Yara (Norvège), Mitsui Chemicals Inc (Japon), BP plc (Royaume-Uni), Viscol .co.za (République d’Afrique du Sud), Engen Petroleum Ltd (Afrique du Sud), Borealis AG (Autriche), Nissan Chemical Corporation (Japon), GreenChem (Pays-Bas), NOVAX Material & Technology Inc (Chine), Royal Dutch Shell PLC (Pays-Bas) et Adeco doo (Sibérie).

Pour plus de détails sur ce rapport : https://www.marketresearchfuture.com/reports/diesel-exhaust-fluid-market-5034

À propos de l’avenir de l’étude de marché :

Chez Market Research Future (MRFR) , nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et Market Research & Consulting Services. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’étude de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par composants, applications, logistique et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contactez :

Avenir de l’étude de marché®

99, rue Hudson, 5e étage

New York, New York 10013

les états-unis d’Amérique

Téléphoner:

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com