Rapport d’étude de marché sur les capteurs ingérables – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Marché des capteurs ingérables – Aperçu

Le marché mondial des capteurs ingérables devrait afficher un fort TCAC de 22,22 % sur la période de prévision de 2018 à 2023, selon le dernier rapport de recherche de Market Research Future (MRFR). Le marché mondial des capteurs ingérables devrait atteindre une valorisation de 87,1 milliards de dollars d’ici 2023, selon le rapport. Les derniers chiffres sur le marché mondial des capteurs ingérables sont présentés dans le rapport afin de présenter aux lecteurs un aperçu précis du marché mondial des capteurs ingérables. Les principaux moteurs et contraintes agissant sur le marché mondial des capteurs ingérables sont également examinés dans le rapport. Le rapport examine également l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des capteurs ingérables.

Principaux joueurs :

Les principaux acteurs du marché mondial des capteurs ingérables sont Microchips Biotech Inc., AdhereTech, Otsuka Holdings, MC10, IntroMedic Co. Ltd., Olympus Corporation, Medtronic, CapsoVision Inc., Proteus Digital Health et RF Co. Ltd.

La miniaturisation réussie de la technologie des caméras a également été un moteur majeur pour le marché mondial des capteurs ingérables. Les caméras miniatures ont progressé rapidement en termes de capacités technologiques ces dernières années, grâce aux efforts incessants des principaux acteurs cherchant à répondre à la demande croissante de caméras miniaturisées. Les progrès rapides de la technologie des caméras ont conduit à la création de caméras miniatures capables de prendre des images en haute résolution, permettant à l’utilisateur de deviner diverses conditions en fonction de l’imagerie. Les progrès technologiques dans les caméras miniatures seront probablement un moteur majeur pour le marché mondial des capteurs ingérables au cours de la période de prévision.

La prévalence croissante des maladies gastro-intestinales est également susceptible d’être un moteur majeur pour le marché mondial des capteurs ingérables au cours de la période de prévision. Les maladies gastro-intestinales sont devenues une préoccupation majeure ces dernières années en raison de la prévalence croissante des allergies alimentaires et de la consommation croissante de malbouffe malsaine par les consommateurs urbains. Cela a conduit à une demande croissante de dispositifs d’imagerie capables de prendre des images détaillées du tractus gastro-intestinal de l’intérieur. Les capteurs ingérables peuvent simplement être ingérés par la bouche et contrôlés à distance via des applications informatiques, permettant au médecin responsable de prendre des photos détaillées de sites spécifiques à l’intérieur du tractus gastro-intestinal. La facilité de prendre des photos avec des capteurs ingérables est le principal moteur du marché mondial des capteurs ingérables. L’utilisation croissante des capteurs ingérables dans le diagnostic et le traitement des maladies gastro-intestinales est susceptible d’être un moteur majeur pour le marché mondial des capteurs ingérables au cours de la période de prévision.

Segmentation:

Le marché mondial des capteurs ingérables est segmenté en fonction du composant, de la verticale, de l’application et de la région.

Par composant, le marché mondial des capteurs ingérables est segmenté en capteur, patch portable/enregistreur de données et logiciel.

Par application, le marché mondial des capteurs ingérables est segmenté en capteurs de température, capteurs de pression, capteurs de pH et capteurs d’image.

Par verticale, le marché mondial des capteurs ingérables est segmenté en médecine et sports et fitness.

Analyse régionale :

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des capteurs ingérables au cours de la période de prévision en raison de la forte présence d’innovateurs de premier plan dans la région et des progrès technologiques constants poursuivis par ceux-ci. Des progrès technologiques importants dans les capteurs ingérables ont vu le marché nord-américain des capteurs ingérables croître rapidement ces dernières années. Les principaux acteurs présents sur le marché nord-américain sont susceptibles de s’engager davantage dans les progrès technologiques dans les années à venir, entraînant une croissance régulière du marché mondial des capteurs ingérables. L’Asie-Pacifique devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide pour les capteurs ingérables au cours de la période de prévision.

