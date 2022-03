Aperçu du marché du polybutène, demande, offre et perspectives de l’industrie 2022-2027

En 2020, la taille du marché mondial du polybutène était de 459 millions de dollars américains et elle devrait atteindre 437,2 millions de dollars américains d’ici la fin de 2027, avec un TCAC de -0,7% au cours de la période 2021-2027.

Le rapport de recherche sur le marché mondial du polybutène publié par Market Insight Reports explore les perspectives récentes dans les régions mondiales et clés du point de vue des principaux acteurs, des pays, des types de produits et des industries finales. Ce rapport étudie les principaux acteurs du marché mondial et divise le marché en plusieurs paramètres. Ce rapport d’étude de marché sur le polybutène identifie le paysage concurrentiel des industries pour comprendre la concurrence au niveau international. Cette étude de rapport décrit la croissance prévue du marché mondial pour les années à venir de 2022 à 2027. Ce rapport de recherche a été agrégé sur la base des aspects statiques et dynamiques des entreprises.

Le polybutène est le polymère du butylène et de l’isobutylène. Dans ce rapport, nous comptons le polybutène-1 (PB-1) et le polyisobutène (PIB). Les principaux acteurs mondiaux du polybutène sont BASF, INEOS, etc. En termes de produit, le PIB est le segment le plus important, avec une part de plus de 75 %. Et en termes d’application, la plus grande application est celle des additifs pour carburants et lubrifiants, suivie par les emballages en plastique, les adhésifs, les mastics, etc.

Les principaux acteurs du marché mondial du polybutène :

BASF, INEOS, LyondellBasell et autres.

INEOS va acquérir les activités mondiales de BP dans le domaine des aromatiques et des acétyles

INEOS a annoncé son intention d’acquérir l’activité mondiale Aromatics and Acetyls de BP pour un montant de 5 milliards de dollars. L’entreprise se compose de 15 sites à travers le monde (5 en Amérique, 2 en Europe et 8 en Asie) ainsi que de 10 coentreprises de premier plan.

(Source : ineos.com)

Ce rapport segmente le marché mondial du polybutène en fonction des types suivants :

PB-1

DÉMARRER

Basé sur l’application, le marché mondial du polybutène est segmenté en:

PB-1

DÉMARRER

Taille et part du marché mondial du polybutène, par régions et pays / sous-régions:

– Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

– Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

– Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie )

– Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

– Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

– Reste du monde

– Aperçu détaillé du marché polybutène

– Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

– Segmentation approfondie du marché par type, application, etc.

– Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de volume et de valeur

– Tendances et développements récents de l’industrie

– Paysage concurrentiel du marché polybutène

– Stratégies des acteurs clés et offres de produits

– Segments / régions potentiels et de niche présentant une croissance prometteuse

Principaux faits saillants de la table des matières

Chapitre 1 : Aperçu du rapport

Chapitre 2 : Tendances de la croissance mondiale

Chapitre 3 : Paysage de la concurrence par acteurs clés

Chapitre 4 : Analyse de l’industrie par régions

Chapitre 5 : Analyse de l’industrie par type

Chapitre 6 : Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 : Entreprises clés profilées

Chapitre 8 : Analyse des coûts des fabricants de l’industrie

Chapitre 9 : Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 : Dynamique du marché

Chapitre 11 : Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 : Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 : Méthodologie et source de données

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2028, ce qui fait du rapport une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et les parties prenantes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

Enfin, le rapport sur le marché du polybutène propose une étude complète et détaillée du marché mondial du polybutène en utilisant de nombreux outils et modèles analytiques tels que l’analyse SWOT, l’analyse du retour sur investissement et l’analyse des cinq forces de Porter, qui sont utiles aux débutants pour accéder aux opportunités à venir. Après avoir exploré les informations sur le marché par le biais de méthodologies de recherche primaires et secondaires, si quelque chose est nécessaire sauf cela, les rapports sur les informations sur le marché fourniront une personnalisation en fonction des demandes spécifiques.

