Rapport sur le marché des chaudières à lit fluidisé circulant, tendances, croissance et prévisions jusqu’en 2030

Market Research Future (MRFR), dans son dernier rapport « Marché des chaudières à lit fluidisé circulant », a élaboré sur différents facteurs qui peuvent stimuler l’expansion du marché. La croissance du marché des chaudières à lit fluidisé circulant en 2020 peut être attribuée à la prise de conscience croissante de l’avantage de la flexibilité du combustible. La croissance du marché mondial des chaudières à lit fluidisé circulant peut être influencée par plusieurs forces. Les développements rapides de la technologie des chaudières CFB peuvent entraîner une augmentation de la taille du marché mondial des chaudières à lit fluidisé circulant par rapport à un TCAC de 3% d’ici 2027. La part de marché des chaudières à lit fluidisé circulant en Amérique du Nord devrait être la plus élevée en raison de l’augmentation de l’application de CFB la technologie des chaudières dans le secteur du pétrole et du gaz.

La demande croissante de gestion de l’énergie par différentes entreprises peut soutenir la croissance du marché des chaudières à lit fluidisé circulant. La technologie des chaudières à lit fluidisé circulant peut brûler une large gamme de charbon et d’autres combustibles à moindre émission de polluants. Cela résout les éventuels problèmes de combustion dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la fabrication et les produits chimiques. L’augmentation de l’adoption des chaudières à lit fluidisé circulant dans les industries riches en liquidités mentionnées peut stimuler la croissance de leur marché.

Etude segmentaire

L’étude de marché mondiale des chaudières à lit fluidisé circulant est basée sur le type, la matière première et l’application.

Les segments basés sur les types du marché des chaudières à lit fluidisé circulant sont sous-critiques, supercritiques et ultra-critiques. L’augmentation de l’adoption des types de chaudières à lit fluidisé circulant supercritique peut donner de l’élan à leur marché.

Les segments basés sur les matières premières du marché des chaudières à lit fluidisé circulant sont le coke de pétrole, le charbon et la biomasse. La grande utilité du charbon et l’augmentation des besoins de raffinage du pétrole peuvent améliorer l’impulsion du marché des chaudières à lit fluidisé circulant.

Les segments basés sur les applications du marché des chaudières à lit fluidisé circulant sont le pétrole et le gaz, la fabrication et les produits chimiques. La forte adoption des chaudières à lit fluidisé circulant dans le secteur chimique peut stimuler la croissance de leur marché.

Perspectives régionales

Le marché des chaudières à lit fluidisé circulant (CFB) en Amérique du Nord, suivi de l’Europe, devrait connaître un taux d’expansion élevé. La sensibilisation accrue à la technologie des chaudières CFB et le besoin de mise à l’échelle pour contrôler les émissions de gaz peuvent stimuler la croissance du marché dans ces régions. La nécessité d’augmenter l’efficacité opérationnelle dans différentes unités de fabrication peut inciter à l’adoption du marché critique des chaudières à lit fluidisé. Cela peut entraîner la croissance de son marché dans ces régions.

Les marchés verticaux de la région Asie-Pacifique devraient connaître une augmentation des installations de chaudières CFB. Cette part élevée du marché régional sur le marché mondial des chaudières CFB s’explique par l’augmentation de la capacité installée de différents secteurs. L’augmentation du développement industriel en Inde et en Chine peut soutenir la croissance du marché régional. La demande croissante d’approvisionnement en électricité fiable et continu, créant le besoin de chaudières à lit fluidisé circulant, peut entraîner une augmentation du marché des chaudières à lit fluidisé circulant APAC. De plus, les activités de R&D liées aux chaudières à lit fluidisé circulant peuvent avoir un impact positif sur leur marché.

Joueurs clés

MRFR a présenté les principaux acteurs du marché mondial des chaudières à lit fluidisé circulant. Elles sont; Alstom SA (France), Alfa Laval AB (Suède), AE&E Nanjing Boiler Co., Ltd (Chine), Dongfang Boiler Group Co., Ltd. (Chine), Bharat Heavy Electricals Limited (Inde), Babcock & Wilcox Enterprises (États-Unis ), Shanghai Boiler Works Co., Ltd (Chine), Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (Japon), Doosan Heavy Industries & Construction Company Limited (EAU) et Thermax. D Ltd (Inde) entre autres. Le lancement de nouveaux produits de gamme et l’intensification ultérieure de la concurrence entre les principaux acteurs peuvent favoriser le marché des chaudières à lit fluidisé circulant.

