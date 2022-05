Technologies, applications, stratégies et prévisions du marché de la transmission HVDC 2030

Acteurs clés du marché de la transmission HVDC

Les principaux concurrents présentés dans le rapport sur le marché mondial de la transmission HVDC incluent C-EPRI Electric Power Engineering Co., Ltd (Chine), Prysmian Group (Italie), Nexans (France), Adani (Inde), NKT Holdings (Danemark), Mitsubishi (Japon ), DATC (États-Unis), General Electric (États-Unis), Alstom (France), Toshiba (Japon), Schneider Electric (France), ABB (Suisse), Hitachi (Japon) et Seimens AG (Allemagne).

Analyse de marché

Le marché de la transmission HVDC devrait se développer à un TCAC de 6,5 % entre 2018 et 2023, selon la dernière analyse de Market Research Future (MRFR). Les systèmes de transmission d’énergie HVDC, en termes simples, sont des systèmes qui utilisent le courant continu pour transmettre l’électricité. Grâce au courant continu ou continu, ces systèmes connectent les réseaux électriques de manière asynchrone dans cette zone définie, ce qui élimine les différents problèmes de panne. Il a différentes configurations telles que des liaisons multi-terminaux, dos à dos, bipolaires et monopolaires, différentes tensions nominales telles que plus de 800 kV, 640-800 kV, 350-640 kV et moins de 350 kV, et travaille sur différentes technologies telles que le convertisseur à source de tension (VSC) et le convertisseur à faible commutation (LCC). La transmission HVDC a de nombreuses applications dans les câbles offshore, les réseaux asynchrones et les câbles souterrains.

Divers facteurs alimentent la demande pour le marché de la transmission HVDC. Ces facteurs, tels que révélés par la nouvelle analyse MRFR, comprennent des solutions optimales pour la transmission longue distance, la demande de technologie VSC, les initiatives et politiques gouvernementales de soutien pour la transmission HVDC, le passage aux énergies renouvelables, la consommation croissante d’électricité, le besoin croissant de transmission par câble. , l’utilisation croissante d’appareils électriques et ses différents avantages tels que la rentabilité et la réduction des pertes de puissance.

Obtenez un exemple gratuit de PDF @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/6027

Au contraire, la complexité des systèmes multi-terminaux, les pannes de courant et la pandémie de COVID-19 sont des facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché mondial de la transmission HVDC au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le marché de la transmission HVDC est divisé en fonction de la tension nominale, de la configuration, de l’application et de la technologie.

Basé sur la technologie, le marché mondial de la transmission HVDC est segmenté en convertisseur à source de tension (VSC) et convertisseur à faible commutation (LCC). Parmi ceux-ci, le segment des convertisseurs à source de tension (VSC) dirigera le marché au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’application, le marché mondial de la transmission HVDC est segmenté en câbles offshore, réseaux asynchrones et câbles souterrains. Parmi ceux-ci, le segment des câbles offshore dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par configuration, le marché mondial de la transmission HVDC est segmenté en liaisons multi-terminaux, dos à dos, bipolaires et monopolaires. Parmi ceux-ci, le segment des liaisons multi-terminaux occupera la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Par tension nominale, le marché mondial de la transmission HVDC est segmenté en plus de 800 kV, 640-800 kV, 350-640 kV et moins de 350 kV.

Analyse régionale

Basé sur la région, le marché mondial de la transmission HVDC couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique (APAC) et dans le reste du monde (RoW). Parmi ceux-ci, la région APAC sera le fer de lance du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation de la consommation d’énergie, la croissance du taux de population en Inde et en Chine, la forte demande d’électricité ininterrompue, le développement croissant des infrastructures électriques et les investissements massifs dans les ressources énergétiques renouvelables et l’emploi des technologies UHVDC les plus récentes et avancées pour la transmission d’énergie s’ajoutent à la transmission HVDC mondiale. croissance du marché dans la région.

Le marché mondial de la transmission HVDC en Europe devrait détenir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. La faveur des énergies renouvelables en France, en Belgique, en Espagne et en Allemagne, l’évolution vers une économie à faible émission de carbone et la présence de plusieurs politiques telles que les plans d’action nationaux sur les énergies renouvelables et la directive européenne sur les énergies renouvelables s’ajoutent à la croissance du marché mondial de la transmission HVDC dans le Région.

Le marché mondial de la transmission HVDC en Amérique du Nord devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision, et dans le reste du monde, il devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision pour le secteur en plein essor des énergies renouvelables et la demande croissante d’énergie.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/hvdc-transmission-market-6027

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et études de marché et conseils sur les produits comestibles.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché au niveau mondial, régional et national, permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et de faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Afin de rester à jour avec la technologie et les processus de travail de l’industrie, le MRFR planifie et organise souvent des rencontres avec les experts de l’industrie et des visites industrielles pour ses membres analystes de recherche.

Contact:

Avenir de l’étude de marché®

99, rue Hudson, 5e étage

New York, New York 10013

les États-Unis d’Amérique

Téléphoner:

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com