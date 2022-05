India Plastic Pipe (UPVC, CPVC, HDPE) Taille du marché, part, analyse, tendances, croissance et prévisions jusqu’en 2026

Le rapport intitulé «India Plastic Pipe (UPVC, CPVC, HDPE) Market Outlook, 2026 by Bonafide Research, donne un détail complet du marché des tuyaux en plastique en Inde. Le rapport est segmenté en taille du marché (valeur et volume), type de matériau de tuyau (UPVC, CPVC, HDPE), taille du tuyau, application (irrigation, approvisionnement en eau, assainissement, plomberie, CVC), région indienne (nord, ouest, sud, Est), pour une meilleure compréhension. Le marché traditionnel des tuyaux détenait des parts importantes de tuyaux galvanisés et de tuyaux en ciment, mais en raison de la facilité d’installation et de la légèreté, du faible coût et de la disponibilité, de la durabilité et des variantes personnalisées, l’acceptation du tuyau en plastique est augmentée.

Au cours de l’année 2014-2015, le marché des tuyaux en plastique était évalué à 18326,62 crore INR. Après l’approbation du Bureau of Indian Standards d’utiliser des tuyaux en plastique dans l’approvisionnement en eau potable et la prise de conscience croissante de l’utilisation des produits en plastique et leur recyclabilité aide à faire émerger des tuyaux en plastique en remplacement des tuyaux GI et autres. Il existe de nombreuses applications basées sur les tuyaux en plastique disponibles sur le marché et la demande croissante dans ces secteurs est devenue le moteur du marché des tuyaux en plastique en Inde. Ces dernières années, plus de 40% des tuyaux sont utilisés pour le secteur agricole du matériau de tuyau UPVC. L’évolution des tendances et de la demande du marché détermine la part de marché par matériau et par application dans d’autres directions. La demande croissante de tuyaux en plastique dans le secteur de l’industrie et de la construction fait doubler la demande de tuyaux en CPVC et en PEHD par rapport à il y a quelques années. En outre, de nombreuses entreprises de matières premières envisagent de lancer de nouveaux projets pour répondre à cette demande de tuyaux en plastique. Le marché indien des tuyaux en plastique devrait croître à l’avenir en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 13 % en valeur.

L’Inde est l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde. De plus, la demande de tuyauterie due à l’augmentation de la population entraîne une croissance dans le secteur de la construction (maison, bâtiment), le développement des infrastructures (chemins de fer, routes, aéroports, centres commerciaux) et l’application dans les industries (transport de gaz et de pétrole) où la tuyauterie est essentielle pour alimentation en liquide, ventilation et système de drainage. Le GoI a annoncé plusieurs paquets pour le secteur de l’agriculture et du logement s’élevant à 4 760 milliards de roupies (2,21 % du PIB) depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19. En Inde, les tuyaux en PVC représentent la plus grande part utilisée dans le secteur agricole. Les tuyaux en CPVC sont en train de devenir le meilleur substitut aux tuyaux PFR et aux tuyaux en PEHD DWC. L’application développée dans l’infrastructure est en plein essor. Le marché des tuyaux en plastique est en plein essor en raison de la croissance de grands projets d’infrastructure tels que la mission de rivière propre, la solution de drainage dans les zones rurales et urbaines, les réseaux de télécommunication et d’électricité. pour le réseau 5G, les chemins de fer électriques et la transmission d’énergie. Le secteur indien du recyclage du plastique peut recycler 99 % des tuyaux en PVC rigide qui peuvent ensuite être utilisés dans des applications de produits telles que le stockage de produits chimiques, les bouteilles de shampoing et d’autres applications. Les fabricants de tuyaux en plastique sont confrontés au plus grand défi de la volatilité des prix et de la disponibilité des matières premières. Environ la moitié des matières premières sont fournies par des matériaux d’importation dont la Chine et la Corée sont les principaux fournisseurs. Pour réglementer le commerce mondial, le gouvernement indien a imposé un droit antidumping supplémentaire sur la résine CPVC. Selon des recherches en 2018, 6960 machines sont installées pour la production de tuyaux RPVC et 1960 machines sont installées pour la production de tuyaux PO qui augmentent à un TCAC de 13%. La capacité croissante des machines de traitement des tuyaux et de fabrication de matières premières montre la croissance saine du marché des tuyaux en plastique.

Les principales parts de marché des tuyaux en plastique en Inde sont capturées par des acteurs organisés en raison de la consolidation des conditions du marché, elles vont encore augmenter. Principaux acteurs présentés dans notre rapport Supreme industries, Ashirvad pipes, Finolex Pipes, Astral Limited et Prince pipes. Nous avons également couvert d’autres acteurs régionaux de premier plan tels que Jain irrigation, Caption pipes, Utkarsh India limited, Kriti industries, etc. dans notre rapport.

Les aspects suivants sont couverts dans le rapport Perspectives du marché indien des tuyaux en plastique, 2026 :

• Perspectives du marché mondial des tuyaux en plastique

• Perspectives du marché indien des tuyaux en plastique

• Marché des tuyaux en plastique par taille et par valeur

• Marché des tuyaux en plastique par secteur organisé et non organisé

• Marché UPVC, CPVC et HDPE par valeur, volume et part de marché par application

• Part de marché des tuyaux en plastique par matériau, taille, application, région et entreprise

• Analyse des canaux de vente, matières premières et fabrication import-export

• Analyse des ravageurs, politiques et réglementation, dynamique du marché

• Tendances du marché des tuyaux en plastique et analyse concurrentielle

Ce rapport peut être utile aux consultants de l’industrie, aux fabricants, aux fournisseurs, aux associations et aux organisations liées aux industries des tuyaux en plastique et aux autres industries des accessoires de tuyauterie, aux organismes gouvernementaux et aux autres parties prenantes pour aligner leurs stratégies centrées sur le marché. En plus du marketing et des présentations, cela augmentera également les connaissances concurrentielles sur l’industrie.

